Ne Yediğine Göre Değil, Nasıl Yediğine Göre Kim Olduğunu Söylüyoruz!
Ne yediğin kadar nasıl yediğin de önemlidir. Hatta yemeği nasıl yediğin seni anlatır. Bu testimizde de sen yemeği nasıl yediğini anlatıyorsun biz de senin kim olduğunu buluyoruz. Hazırsan hadi bakalım başlayalım!
1. Bir tabak önüne koyulduğunda ilk yaptığın şey bunlardan hangisi?
2. Hızlı mı yemek yiyorsun?
3. Restoranda menüye baktın ve...
4. Masada biri yemeğinden ikram ederse…
5. Bir lokmayı 40 kere çiğniyor musun?
6. En sevdiğin yemek geldi ama soğuk... Ne yaparsın?
7. Yemek yerken yanında muhakkak bir şey içiyor musun?
8. Atıştırmalık seçerken ne yaparsın?
Gurmesin!
Acelecisin!
Duygusalsın!
Deneyim peşindesin!
