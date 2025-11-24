onedio
Ne Yediğine Göre Değil, Nasıl Yediğine Göre Kim Olduğunu Söylüyoruz!

24.11.2025 - 19:01

Ne yediğin kadar nasıl yediğin de önemlidir. Hatta yemeği nasıl yediğin seni anlatır. Bu testimizde de sen yemeği nasıl yediğini anlatıyorsun biz de senin kim olduğunu buluyoruz. Hazırsan hadi bakalım başlayalım!

1. Bir tabak önüne koyulduğunda ilk yaptığın şey bunlardan hangisi?

2. Hızlı mı yemek yiyorsun?

3. Restoranda menüye baktın ve...

4. Masada biri yemeğinden ikram ederse…

5. Bir lokmayı 40 kere çiğniyor musun?

6. En sevdiğin yemek geldi ama soğuk... Ne yaparsın?

7. Yemek yerken yanında muhakkak bir şey içiyor musun?

8. Atıştırmalık seçerken ne yaparsın?

Gurmesin!

Yemeğe yaklaşımın adeta bir ritüel gibi. Sunum, ambiyans, dokular… Hepsi senin için önemli çünkü sen yemeği sadece karın doyurmak olarak görmüyorsun. Adeta yemek senin için bir deneyim, bir güzellik alanı... Detaylara gerçekten önem veriyorsun. Hem de hayatının her alanında. Kararların gerçekten düşünülmüş oluyor, bir şeyi hemen bitsin diye yapmıyorsun.

Acelecisin!

Sen hızlı yiyorsun. Pratiksin ama gerçekten de acele ediyorsun. Yeri geldiğinde ayakta bile yediğin oluyor. Hayatının her alanında biraz acele ediyorsun. Çünkü zihnin hep bir sonraki adımda. Kontrollü kaos enerjin ile herkesin çözemediği şeyleri çabuk çözebiliyorsun, zamandan tasarruf etmeyi de çok iyi başarıyorsun. Sen biraz daha verim odaklı birisin!

Duygusalsın!

Yemeğe yaklaşımın sakin, dikkatli ve çoğu zaman duygusal. Yemeği bir konfor alanı olarak görüyorsun. Favori bir tabak, belirli bir düzene göre yeme, önce sevdiğini sona saklama gibi ritüellerin var resmen çünkü sen aslında hayatta da aynı. Güveni, düzeni ve tanıdık duyguları seviyorsun. Hayatının her alanında bu duygusallığı ve güveni arıyorsun gerçekten. Hayatın iniş çıkışlarında da sakinliğini kolay kaybetmiyorsun.

Deneyim peşindesin!

Sen yemek yerken spontane davranıyorsun. Canın ne isterse onu seçiyorsun resmen yeni tatlara açıksın. Yeter ki bir şeyler yeni olsun! Rutini hiç sevmiyorsun. Kalıpları sevmeyen bir tarafın var. Bugün ne yesem sorusu bile senin için küçük ve heyecanlı bir macera. Sen her deneyime kucak açan bir maceracısın!

