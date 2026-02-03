onedio
Ne Trabzon Ne Giresun: Meteoroloji En Çok Yağış Alan İlimizi Açıkladı

Ne Trabzon Ne Giresun: Meteoroloji En Çok Yağış Alan İlimizi Açıkladı

03.02.2026 - 14:40

Meteoroloji, '2025 SU YILI ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ' raporunu yayınladı. Raporda hem 2025 yılının genel durumuna hem de bölgelere, havzalara ve illere göre yağış miktarlarına yer verildi. Geçtiğimiz sene Türkiye ortalamasının normale göre 26.3 azaldığı belirtildi.

Peki Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan illeri hangileri?

Kaynak: Meteoroloji

Türkiye'nin 2025 yılındaki yağışlı gün sayısı, ortalamanın yüzde 14 altında kaldı.

Türkiye'nin 2025 yılındaki yağışlı gün sayısı, ortalamanın yüzde 14 altında kaldı.

Meteoroloji tarafından yayınlanan raporda, 2025 yağış yılı verileri detaylı bir şekilde verildi. Raporda, 'Türkiye'de uzun yıllar (1991-2020) ortalama yağışlı gün sayısı 100* gün civarındadır.

2025 su yılında Türkiye geneli yağışlı gün ortalaması 86 gün olarak normalinin %14 altında

gerçekleşti' ifadelerine yer verildi.

Yağışlı gün sayıları Orta ve Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce,

Zonguldak, Ardahan çevreleri ile Kars’ın doğu kesimlerinde 120 günün üzerinde; Mersin, Adana, Hatay, çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun güney

kesimlerinde ise 50 günün altına kadar düştü.

Geçtiğimiz yıl en çok yağış nisan ayında, en az yağış ise temmuz ayında düştü. Doğu Karadeniz Havzası en çok yağışı alırken en az yağışı ise Asi Havzası aldı.

Peki en çok ve en az yağış alan illerimiz hangileri?

Peki en çok ve en az yağış alan illerimiz hangileri?

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 1812.1 mm ile Rize’de görüldü. Rize, Türkiye'nin en fazla yağış alan ili oldu. Öte yandan normaline göre en fazla

artış yüzde 30 ile Giresun ve Trabzon’da gerçekleşti. Giresun ve Trabzon, artan yağışa rağmen en çok yağış alan il olamadı.

En az yağış alan ilimiz ise 182.8 mm ile Şanlıurfa oldu. Normaline göre en fazla azalma da 66 ile Hatay’da meydana geldi. 

2025 su yılı yağışları

Bilecik, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Nevşehir,

Şanlıurfa, Van, Batman, Edirne, Tekirdağ, Siirt, Şırnak ve Çanakkale’de 65, Kırıkkale’de

64, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bursa, Kahramanmaraş, Karaman, Osmaniye’de 52,

Aksaray, Konya, Niğde’de 51, Hakkâri 50, Yalova’da son 40 yılın en düşük seviyesindedir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
