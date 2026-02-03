Ne Trabzon Ne Giresun: Meteoroloji En Çok Yağış Alan İlimizi Açıkladı

Meteoroloji, '2025 SU YILI ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ' raporunu yayınladı. Raporda hem 2025 yılının genel durumuna hem de bölgelere, havzalara ve illere göre yağış miktarlarına yer verildi. Geçtiğimiz sene Türkiye ortalamasının normale göre 26.3 azaldığı belirtildi.

Peki Türkiye'nin en çok ve en az yağış alan illeri hangileri?

Kaynak: Meteoroloji