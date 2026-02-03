onedio
Dünyanın En Uzun Demiryolu Tüneli İsviçre ve İtalya'yı Birbirine Bağlıyor

Dilara Bağcı Peker
03.02.2026 - 12:37

Dünyanın en uzun tüneli ünvanına Çin'de bulunan Seikan Tüneli sahipti. Bu tünel, tam 53,85 km uzunluğu ve 100 metre derinliğiyle dünyanın en derin demiryolu tüneliydi. Fakat bu rekor, İsviçre ve İtalya'yı birbirine bağlayan 57 kilometre uzunluğundaki Gotthard Base Tüneli'nin inşa edilmesiyle kırıldı.

Üstelik Gotthard Base Tüneli'nin erişim tünelleri de hesaba alınınca toplam uzunluğu 152 kilometreyi buluyor.

Dünyanın en uzun tüneli nerede?

Dünyanın en uzun tüneli ünvanı, bir süreliğine Çin'deki Seikan Tüneli'ne aitti. Seikan Tüneli deniz seviyesinin 100 metre altındaydı ve 53,85 km uzunluğundaydı. Fakat bu rekorun, ilerleyen yıllarda kırılacağı aşikardı. 

1960 yılında tasarlanan Gotthard Base Tüneli, bu rekoru kırdı ve dünyanın en uzun tüneli olarak kayıtlara geçti. İsviçre Alpleri'ndeki Gotthard Base Tüneli, 57 kilometre uzunluğa ve 2300 metre derinliğe sahip. Dünyanın “en uzun ve en derin” demiryolu tüneli olan bu tünelin uzunluğu, çapraz geçişler, erişim tünelleri ve şaftlarla birlikte toplam 152 kilometreye ulaşıyor.

Dünyanın en uzun tüneli İsviçre ve İtalya'yı birbirine bağlıyor. Zürih’i, Milan ve Lugano’ya bağlayan bu demiryolu tüneli, önemli bir yük taşıma güzergahı olarak hizmet veriyor.

Gotthard Base Tüneli, meydana gelen kazanın ardından bir süre kapalı kalmıştı.

2023 yılının Ağustos ayında meydana gelen kazada, İsviçre Federal Demiryolları'na (SBB) ait bir yük treninin tekerliği kırılmış ve tren raydan çıkmıştı. Raydan çıkan tren, batı ve doğu tünellerini ayıran kapıya çarpmış ve ciddi hasara yol açmıştı. Yapılan incelemede, tekerlekteki kılcal kırıkların kazaya yol açtığı, kopan parçaların vagonun raylardan çıkmasına neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Şirket, dünyanın en uzun tünelinin onarım maliyetinin 150 milyon İsviçre Frangı (159 milyon euro) olduğunu açıklamıştı. Tünelin içinde sıcaklığın yer yer 40 dereceyi bulduğu ve işçileri korumak için önlemler alındığı aktarılmıştı.

Tünel, onarımı yapıldıktan sonra yeniden hizmete açıldı.

