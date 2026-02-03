Dünyanın En Uzun Demiryolu Tüneli İsviçre ve İtalya'yı Birbirine Bağlıyor

Dünyanın en uzun tüneli ünvanı, bir süreliğine Çin'deki Seikan Tüneli'ne aitti. Seikan Tüneli deniz seviyesinin 100 metre altındaydı ve 53,85 km uzunluğundaydı. Fakat bu rekorun, ilerleyen yıllarda kırılacağı aşikardı.

1960 yılında tasarlanan Gotthard Base Tüneli, bu rekoru kırdı ve dünyanın en uzun tüneli olarak kayıtlara geçti. İsviçre Alpleri'ndeki Gotthard Base Tüneli, 57 kilometre uzunluğa ve 2300 metre derinliğe sahip. Dünyanın “en uzun ve en derin” demiryolu tüneli olan bu tünelin uzunluğu, çapraz geçişler, erişim tünelleri ve şaftlarla birlikte toplam 152 kilometreye ulaşıyor.

Dünyanın en uzun tüneli İsviçre ve İtalya'yı birbirine bağlıyor. Zürih’i, Milan ve Lugano’ya bağlayan bu demiryolu tüneli, önemli bir yük taşıma güzergahı olarak hizmet veriyor.