Dünyanın En Uzun Demiryolu Tüneli İsviçre ve İtalya'yı Birbirine Bağlıyor
Dünyanın en uzun tüneli ünvanına Çin'de bulunan Seikan Tüneli sahipti. Bu tünel, tam 53,85 km uzunluğu ve 100 metre derinliğiyle dünyanın en derin demiryolu tüneliydi. Fakat bu rekor, İsviçre ve İtalya'yı birbirine bağlayan 57 kilometre uzunluğundaki Gotthard Base Tüneli'nin inşa edilmesiyle kırıldı.
Üstelik Gotthard Base Tüneli'nin erişim tünelleri de hesaba alınınca toplam uzunluğu 152 kilometreyi buluyor.
Dünyanın en uzun tüneli nerede?
Gotthard Base Tüneli, meydana gelen kazanın ardından bir süre kapalı kalmıştı.
