Kira, Fatura Derdi Yok: Antarktika'da Yüksek Maaşa Çalışacak Kişiler Aranıyor!
Marangoz, aşçı, tesisatçı, usta, bilim insanı...Eğer kendinizi bu alanların birinde uzman olarak görüyor veya kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız o zaman Antarktika'nın aradığı kişisiniz!
İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu (BAS), Antarktika'daki araştırma istasyonlarında çalışacak yeni kişiler bulmak için ilan verdi.
Bakalım Antarktika'da çalışmanın şartları nelermiş?
Tüm dünyadan uzakta hem kafanızı dinleyip hem de yüksek maaş kazanmak ister misiniz?
Peki Antarktika'da maaşlar ne kadar?
