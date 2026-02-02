onedio
Kira, Fatura Derdi Yok: Antarktika'da Yüksek Maaşa Çalışacak Kişiler Aranıyor!

Kira, Fatura Derdi Yok: Antarktika'da Yüksek Maaşa Çalışacak Kişiler Aranıyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.02.2026 - 09:27

Marangoz, aşçı, tesisatçı, usta, bilim insanı...Eğer kendinizi bu alanların birinde uzman olarak görüyor veya kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız o zaman Antarktika'nın aradığı kişisiniz!

İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu (BAS), Antarktika'daki araştırma istasyonlarında çalışacak yeni kişiler bulmak için ilan verdi.

Bakalım Antarktika'da çalışmanın şartları nelermiş?

Tüm dünyadan uzakta hem kafanızı dinleyip hem de yüksek maaş kazanmak ister misiniz?

Tüm dünyadan uzakta hem kafanızı dinleyip hem de yüksek maaş kazanmak ister misiniz?

İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu (BAS), Antarktika'daki araştırma istasyonlarında çalışacak kişiler bulmak için yeni bir ilan yayınladı. Bilim insanları ve araştırmacıların yanısıra, marangozlar, aşçılar, tesisatçılar, tekne operatörleri, dalgıçlar, tesis operatörleri ve daha fazlasını içeren teknik personel ve destek ekibi de aranıyor!

İş ilanlarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor ve Mart 2026'ya kadar yeni iş ilanları da gelmeye devam edecek. Ayrıca burada çalışırken yemek, ulaşım, özel kıyafetler, aletler ve eğitim dahil olmak üzere tüm yaşam masraflarının karşılandığını belirtmekte fayda var. Kira veya yaşam masrafları konusunda endişelenmenize gerek olmadığı için, alacağınız tüm maaş da cebinize kalacak.

Peki Antarktika'da maaşlar ne kadar?

Peki Antarktika'da maaşlar ne kadar?

Yıllık maaşlar yaklaşık 41.285 dolar civarında. Tüm giderleriniz de kurum tarafından karşılandığı için, maaşınız size kalıyor. 

Antarktika'da çalışmanın bir diğer olumlu yanı da dünyanın en sakin noktasında çalışıyor olmak. Eğer megakentlerin kalabalığından sıkıldıysanız biraz yalnızlık size iyi gelebilir! 

Antarktika'da beş yıldır çalışan Halley VI Araştırma İstasyonu İstasyon Şefi Dan McKenzie yaptığı açıklamada 'BAS'ta birkaç farklı yerde çalışma şansına sahip oldum. Rothera'da tesisatçı olarak başladım ve şimdi Halley VI'da İstasyon Şefi olarak görev yapıyorum; inanılmaz bir yer, yetenekli insanlarla dolu.' diyor.

McKenzie 'Ben üniversiteye gitmemiş ve oldukça mütevazı bir geçmişten gelen, Wigan'lı sıradan bir gencim ve şimdi buradayım diye düşünüyorum. BAS'ın güzelliği de bu, herkes deneyebilir ve eğer çok çalışırsanız nereye varacağınızı asla bilemezsiniz.' diyerek buranın herkes için uygun olduğunu söylüyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Berkant Baysal

Yüksek dediği aylık 150000 tl