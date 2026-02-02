Kira, Fatura Derdi Yok: Antarktika'da Yüksek Maaşa Çalışacak Kişiler Aranıyor!

İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu (BAS), Antarktika'daki araştırma istasyonlarında çalışacak kişiler bulmak için yeni bir ilan yayınladı. Bilim insanları ve araştırmacıların yanısıra, marangozlar, aşçılar, tesisatçılar, tekne operatörleri, dalgıçlar, tesis operatörleri ve daha fazlasını içeren teknik personel ve destek ekibi de aranıyor!

İş ilanlarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor ve Mart 2026'ya kadar yeni iş ilanları da gelmeye devam edecek. Ayrıca burada çalışırken yemek, ulaşım, özel kıyafetler, aletler ve eğitim dahil olmak üzere tüm yaşam masraflarının karşılandığını belirtmekte fayda var. Kira veya yaşam masrafları konusunda endişelenmenize gerek olmadığı için, alacağınız tüm maaş da cebinize kalacak.