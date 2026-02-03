onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kelliğin Çözümü Çin Tıbbında Binlerce Yıldır Kullanılan Bitkide Bulundu

Kelliğin Çözümü Çin Tıbbında Binlerce Yıldır Kullanılan Bitkide Bulundu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 13:51

Kellik, çoğu insanın en büyük problemi. Bu nedenle sürekli olarak kelliğe dair araştırmalar ve çalışmalar yürütülüyor. Son olarak, Journal of Holistic Integrative Pharmacy'de yayımlanan bir derlemede, geleneksel Çin tıbbında uzun süredir kullanılan 'He Shou Wu' adlı bitkinin kelliğe iyi geldiği tespit edildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kelliğe çözüm geleneksel Çin tıbbından geldi!

Kelliğe çözüm geleneksel Çin tıbbından geldi!

Journal of Holistic Integrative Pharmacy adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir derlemede, 'He Shou Wu' adlı bitkinin incelendiği açıklandı. Geleneksel Çin tıbbında yüzlerce yıldır kullanılan bu bitkiden elde edilen özlerin saç dökülmesinin en yaygın türlerinden biri olan erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi) üzerinde etkili olabileceği aktarıldı!

Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, He Shou Wu bitkisinin saç köklerinde bulunan hücreleri koruduğu ve bu hücrelerin erken ölmesini önlediği tespit edildi. Böylece hem var olan kellik tedavi edilebilecek hem de kelliğin önüne geçilebilecek.

Geleneksel bitki, saç büyümesini destekleyen büyüme faktörlerinin üretimini artırıyor. Saç köklerinin güçlenmesinde rol oynayan IGF-1, VEGF ve FGF-7 gibi maddeler bulunuyor.

Antik metinlerde "saçı karartan ve özü besleyen” bir bitki olarak bahsediliyor.

Antik metinlerde "saçı karartan ve özü besleyen” bir bitki olarak bahsediliyor.

He Shou Wu’nun, modern bilimsel araştırmalarla bu iddiaları destekleyen biyolojik etkilere sahip olduğu görülüyor. Çalışmanın yazarı Bixian Han, “Antik bilgelik ile modern bilimi birleştirdik. ' diyor. He Shou Wu bitkisi, saç dökülmesine yol açan farklı biyolojik süreçlere aynı anda etki ediyor. Böylece saç hem dökülmüyor hem de daha güçlü bir şekilde uzuyor.

Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var!

Bitki, geleneksel yöntemlerle doğru şekilde işlenmediği zaman, karaciğer üzerinde olumsuz etkiye sebep olabiliyor. Bu nedenle doğru doz kullanımı ve modern uygulama yöntemleri oldukça kritik. He Shou Wu bitkisinin kullanımının yaygınlaşması için de daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın