Ne Kan Ne de Ter: Su Aygırlarının Üstünde Bulunan Terimsi Sıvı Nedir ve Neden Kırmızı?

Su aygırları, ilginç biyolojik özellikleriyle de dikkat çekiyorlar. Öyle ki ciltlerinden akan kırmızı sıvı bir zamanlar “kan terledikleri” sanılmasına neden olmuş. Ancak bu sıvı ne kan ne de ter! İşin arkasında su aygırlarının zorlu yaşam koşullarına uyum sağlamak için geliştirdiği hayranlık uyandırıcı bir biyolojik mekanizma yatıyor.

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