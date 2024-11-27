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Ne Kan Ne de Ter: Su Aygırlarının Üstünde Bulunan Terimsi Sıvı Nedir ve Neden Kırmızı?

Ne Kan Ne de Ter: Su Aygırlarının Üstünde Bulunan Terimsi Sıvı Nedir ve Neden Kırmızı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 13:26

Su aygırları, ilginç biyolojik özellikleriyle de dikkat çekiyorlar. Öyle ki ciltlerinden akan kırmızı sıvı bir zamanlar “kan terledikleri” sanılmasına neden olmuş. Ancak bu sıvı ne kan ne de ter! İşin arkasında su aygırlarının zorlu yaşam koşullarına uyum sağlamak için geliştirdiği hayranlık uyandırıcı bir biyolojik mekanizma yatıyor.

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Su aygırları genelde Sub-Sahra Afrika’nın kavurucu sıcağında göletlerde serinlerken görülebilir. Ancak 5 cm kalınlığındaki, neredeyse tüysüz derileri güneşten kolayca yanabilir ve hızla kuruyabilir. Bu kırmızı sıvı tam da bu noktada devreye giriyor.

Su aygırları genelde Sub-Sahra Afrika’nın kavurucu sıcağında göletlerde serinlerken görülebilir. Ancak 5 cm kalınlığındaki, neredeyse tüysüz derileri güneşten kolayca yanabilir ve hızla kuruyabilir. Bu kırmızı sıvı tam da bu noktada devreye giriyor.

Bu madde ne kan ne de ter. Su aygırlarının deri altı bezlerinden salgılanıyor ve başlangıçta renksiz bir sıvı olarak ortaya çıkıyor. Ancak sıvı havayla temas ettikçe birkaç dakika içinde kırmızıya, daha sonra kahverengiye dönüyor.

Bu madde ne kan ne de ter. Su aygırlarının deri altı bezlerinden salgılanıyor ve başlangıçta renksiz bir sıvı olarak ortaya çıkıyor. Ancak sıvı havayla temas ettikçe birkaç dakika içinde kırmızıya, daha sonra kahverengiye dönüyor.

Üstelik bu sıvı, su aygırlarının yarı sucul yaşamına uyum sağlamış; kan gibi yıkanıp gitmek yerine, içerdiği yüksek mukus sayesinde cilde tutunuyor.

Üstelik bu sıvı, su aygırlarının yarı sucul yaşamına uyum sağlamış; kan gibi yıkanıp gitmek yerine, içerdiği yüksek mukus sayesinde cilde tutunuyor.

2004 yılında bilim insanları bu maddenin gizemini çözmek için harekete geçti. Bir ekip, su aygırlarının sırtından ve yüzünden gazlı bez yardımıyla bu sıvıyı topladı

2004 yılında bilim insanları bu maddenin gizemini çözmek için harekete geçti. Bir ekip, su aygırlarının sırtından ve yüzünden gazlı bez yardımıyla bu sıvıyı topladı

Analizler sonucunda sıvının iki pigment içerdiği ortaya çıktı: biri kırmızı, diğeri turuncu. Kırmızı pigment "hipposudoric asit" olarak adlandırılırken, turuncu pigment "norhipposudoric asit" adını aldı.

Analizler sonucunda sıvının iki pigment içerdiği ortaya çıktı: biri kırmızı, diğeri turuncu. Kırmızı pigment "hipposudoric asit" olarak adlandırılırken, turuncu pigment "norhipposudoric asit" adını aldı.
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Pigmentler oldukça asidik ve ultraviyole ışığı emme yeteneğine sahip. Bu sayede su aygırları için doğal bir güneş kremi görevi görüyorlar.

Pigmentler oldukça asidik ve ultraviyole ışığı emme yeteneğine sahip. Bu sayede su aygırları için doğal bir güneş kremi görevi görüyorlar.

Dahası, kırmızı pigment aynı zamanda antibiyotik özelliği taşıyarak bakterilerin çoğalmasını engelliyor.

Dahası, kırmızı pigment aynı zamanda antibiyotik özelliği taşıyarak bakterilerin çoğalmasını engelliyor.

Bu "ter" olarak adlandırılan sıvı aslında su aygırlarının sert yaşam koşullarına nasıl kusursuz bir şekilde adapte olduklarının bir kanıtı.

Bu "ter" olarak adlandırılan sıvı aslında su aygırlarının sert yaşam koşullarına nasıl kusursuz bir şekilde adapte olduklarının bir kanıtı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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