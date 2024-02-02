Ne Çok Ne Az: Dengeli Beslenme Sanatını Benimsemek İçin Deneyebileceğiniz 10 Beslenme Çeşidi
Ne Çok Ne Az: Dengeli Beslenme Sanatını Benimsemek İçin Deneyebileceğiniz 10 Beslenme Çeşidi
Ne çok fazla yiyeyim, ne de az yiyip aç kalayım diyorsanız çok ama çok doğru bir içeriktesiniz çünkü bu işin sırrı dengeli beslenme! Biz de bu içeriğimize dengeli beslenme için hayatınıza adapte edebileceğiniz beslenme çeşitlerini anlatıyoruz. Hazırsanız başlayalım!
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1. Vejeteryan beslenme
2. Akdeniz diyeti
3. Vegan beslenme
4. Paleo diyeti
5. Glütensiz beslenme
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6. Makrobiyotik beslenme
7. Aralıklı oruç
8. DASH diyeti
9. Flexitarian beslenme
10. Alkaline beslenme
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