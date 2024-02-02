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Ne Çok Ne Az: Dengeli Beslenme Sanatını Benimsemek İçin Deneyebileceğiniz 10 Beslenme Çeşidi

etiket Ne Çok Ne Az: Dengeli Beslenme Sanatını Benimsemek İçin Deneyebileceğiniz 10 Beslenme Çeşidi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 18:01

Ne çok fazla yiyeyim, ne de az yiyip aç kalayım diyorsanız çok ama çok doğru bir içeriktesiniz çünkü bu işin sırrı dengeli beslenme! Biz de bu içeriğimize dengeli beslenme için hayatınıza adapte edebileceğiniz beslenme çeşitlerini anlatıyoruz. Hazırsanız başlayalım!

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1. Vejeteryan beslenme

Et tüketmeyen bir beslenme tarzı olan vejetarjan beslenmeyi de düşünebilirsiniz. Belki haftalık olarak et tüketmeden beslenebilirsiniz. Bu tarz beslenmeler sebze, meyve, baklagiller, kuruyemiş ve tohumları içerir.

2. Akdeniz diyeti

Zaten Türk mutfağında da sık sık Akdeniz mutfağına ait yemekler yiyoruz, o yüzden bu bize çok da yabancı değil. Zeytinyağı, balık, meyve, sebze ve tam tahılları içeren geleneksel bir Akdeniz diyeti, sağlıklı yağlar ve antioksidanlarla zengin olduğu için beslenmenize büyük katkı sağlayacaktır.

3. Vegan beslenme

Sadece bitkisel gıdaları içeren vegan beslenmede almanız gereken proteinleri de sebzelerden alabilirsiniz. Et, süt ürünleri, yumurta ve diğer hayvansal ürünleri dışlayan bu beslenme şeklini de hayatınıza entegre edebilirsiniz.

4. Paleo diyeti

İnsanların avcı-toplayıcı dönemde tükettiği besinlere odaklanır. Et, balık, sebze, meyve ve kuruyemiş içeren bu diyet türünde işlenmemiş gıdalar tercih edilmektedir.

5. Glütensiz beslenme

Bu beslenme tarzı, glütensiz gıdaları tercih eder ve buğday, arpa ve çavdar içeren ürünleri dışlar. Bu beslenme türü çölyak hastalığı veya glüten hassasiyeti olan bireyler için semptomları kontrol etme ve sağlık iyileştirmeleri sağlamaktadır.

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6. Makrobiyotik beslenme

Doğal, tam ve organik gıdaları vurgulayan bu beslenme çeşidinde genellikle tahıl, sebze, deniz yosunu ve az miktarda balık bulunuyor. Makrobiyotik beslenme, doğal ve dengeli bir diyeti vurgular, bu da vücut enerjisinin denge ve uyum içinde olmasına katkıda bulunabilir.

7. Aralıklı oruç

Belirli zamanlarda yemek yemeyi ve oruç tutmayı içeren bir beslenme yöntemi olan aralıklı oruç hem yeme düzeninizi oturtmanızı sağlıyor hem de gece atıştırmalıklarından kaçmanızı sağlıyor.

8. DASH diyeti

Hipertansiyonu kontrol etmek için tasarlanmış bir diyet. Az tuz, yüksek lif, sebze, meyve ve düşük yağ içerir. Bu tarz diyetleri belirli bir dönem uygulayabilirsiniz.

9. Flexitarian beslenme

Çoğunlukla bitkisel gıdalarla beslenilen flexitarian beslenmede ara sıra et veya balık da tüketilmektedir. Bu beslenme türü daha fazla lif, antioksidan ve vitamin alımını destekleyerek sağlıklı bir diyetin sürdürülmesine yardımcı olur

10. Alkaline beslenme

Alkali gıdaları vurgulayan ve asidik gıdalardan kaçınılmasını savunan bu beslenme türü vücudun pH seviyesini dengelemeyi amaçlar.Vücuttaki asidik ortamı azaltarak iltihabı azaltırken kemik sağlığını destekler.

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