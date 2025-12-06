onedio
Silinmeden Yetişin: 30 Kasım-6 Aralık'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
06.12.2025 - 13:41

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız, setten paylaştığı bu kareyle “yeni bölüme yetiştik” diyerek Kuruluş Osman ekibine selam çaktı.

Yasemin Ergene

Yasemin Ergene

Yasemin Ergene, spor salonu aynasından verdiği bu pozla boşanma sonrası fitliğini ve disiplinini bir kez daha konuşturdu

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, iddialı gözlüğü ve “back in business” mesajıyla hem tarzını hem de “geri döndüm” enerjisini gündeme taşıdı.

Hadise

Hadise

Hadise, derbiyi bu kez stadyumdan değil, akşam yemeği masasından takip etti.

Aslı Enver

Aslı Enver

Aslı Enver, Eda Ece ile aynı arabada çocuklarıyla verdikleri bu sıcacık kareyle yakınlıklarını ve anne dostluğunu gözler önüne serdi.

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya, yeni sevgilisiyle aynalı bir poz paylaşarak 'aşk dolu dizgin devam' dedirtti.

Derin Talu

Derin Talu

Derin Talu, sevgilisiyle yaptığı paylaşımda İsviçre'deki romantik tatil kaçamağını doğruladı.

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah, derbiyi stadyumdan takip eden isimlerden biri oldu; turnikeden paylaştığı eğlenceli kareye “geliyoruzz” notunu düştü.

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Demet Özdemir, Based Istanbul paylaşımında pist havasına yakışan deri kombiniyle dikkat çekti; hikâyeye “F1 w/ beloved one” notunu düştü.

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Sinem Kobal ve Miray Daner, kucaklarına aldıkları köpek yavrularıyla kalpleri eriten bir poz paylaştı.

Ece Seçkin

Ece Seçkin

Ece Seçkin, yılbaşı ağacı süsleme telaşını eşi Çağrı Terlemez'le eğlenceli bir ana çevirdi; yıldızı takabilmek için eşinin omuzlarına çıkılan Seçkin bu kareyle yılbaşı ruhunu yaşattı!

