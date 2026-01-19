NBA All Star 2026’da İlk 5’ler Açıklandı: Türkiye Nefesini Tuttu, Alperen Şengün’ü Bekliyor

Dünyanın dört bir yanındaki basketbolseverlerin merakla beklediği listede, Doğu ve Batı karmalarının başlangıç kadroları kesinleşti. Türk sporseverlerin büyük bir umutla beklediği milli gururumuz Alperen Şengün ise açıklanan bu ilk beş listesinde kendine yer bulamadı.

Batı Konferansı'nda oluşan kadro, ligin hem tecrübeli hem de yükselen yıldızlarını bir araya getirdi. Oylama sonuçlarına göre oyun kurucu ve kısa forvet rotasyonunda Dallas'ın süperstarı Luka Dončić, Oklahoma City'nin lideri Shai Gilgeous-Alexander ve Golden State'in efsanesi Stephen Curry formayı kaptı. Pota altı hakimiyeti ise Denver'ın yıldızı Nikola Jokić ile San Antonio Spurs'ün genç fenomeni Victor Wembanyama'ya emanet edildi.

Doğu Konferansı'nda ise kadro yapısı dinamik isimlerden kuruldu. Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun başı çektiği listede, Boston Celtics'ten Jaylen Brown da yerini aldı. Bu ikiliye eşlik edecek diğer isimler ise Philadelphia'dan Tyrese Maxey, Detroit'ten Cade Cunningham ve New York Knicks'in beyni Jalen Brunson oldu. Böylece her iki konferansın da parkeye çıkacak as kadroları tamamlanmış oldu.