NBA All Star 2026’da İlk 5’ler Açıklandı: Türkiye Nefesini Tuttu, Alperen Şengün’ü Bekliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.01.2026 - 22:56

Basketbol dünyasının kilitlendiği 2026 NBA All-Star organizasyonunda sahaya ilk çıkacak yıldızlar resmen duyuruldu. Doğu ve Batı konferanslarının en iyileri belirlenirken, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün oylama sonucundaki yeri de 'şimdilik' netlik kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, sezonun en prestijli etkinliği olan All-Star için yapılan oylama sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Dünyanın dört bir yanındaki basketbolseverlerin merakla beklediği listede, Doğu ve Batı karmalarının başlangıç kadroları kesinleşti. Türk sporseverlerin büyük bir umutla beklediği milli gururumuz Alperen Şengün ise açıklanan bu ilk beş listesinde kendine yer bulamadı.

Batı Konferansı'nda oluşan kadro, ligin hem tecrübeli hem de yükselen yıldızlarını bir araya getirdi. Oylama sonuçlarına göre oyun kurucu ve kısa forvet rotasyonunda Dallas'ın süperstarı Luka Dončić, Oklahoma City'nin lideri Shai Gilgeous-Alexander ve Golden State'in efsanesi Stephen Curry formayı kaptı. Pota altı hakimiyeti ise Denver'ın yıldızı Nikola Jokić ile San Antonio Spurs'ün genç fenomeni Victor Wembanyama'ya emanet edildi.

Doğu Konferansı'nda ise kadro yapısı dinamik isimlerden kuruldu. Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun başı çektiği listede, Boston Celtics'ten Jaylen Brown da yerini aldı. Bu ikiliye eşlik edecek diğer isimler ise Philadelphia'dan Tyrese Maxey, Detroit'ten Cade Cunningham ve New York Knicks'in beyni Jalen Brunson oldu. Böylece her iki konferansın da parkeye çıkacak as kadroları tamamlanmış oldu.

Alperen Şengün için son şans geniş kadro!

2026 NBA All-Star organizasyonunda sahaya ilk beş olarak çıkacak isimlerin duyurulmasıyla birlikte, gözler kadroyu tamamlayacak olan yedek oyunculara çevrildi. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takvimine göre, All-Star yedek kadrolarının önümüzdeki hafta içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. İlk beş seçilemeyen ancak performansıyla lige damga vuran oyuncular, bu duyuruyla birlikte Los Angeles biletini alıp alamadıklarını öğrenecek.

All-Star yedeklerinin belirlenme süreci, taraftar oylamasından tamamen farklı bir prosedürle işliyor. İlk beşler taraftar, medya ve oyuncu oylarıyla seçilirken, yedek oyuncuların tamamına NBA'deki 30 takımın başantrenörleri karar veriyor. Koçlar, kendi konferanslarından, takımları dışında en iyi performansı gösterdiğini düşündükleri yedişer oyuncuyu oylayarak nihai listeyi oluşturacak.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün için All-Star umutları henüz tükenmiş değil. İlk beş oylamasında yer alamayan genç yıldızın kaderi, NBA koçlarının yapacağı bu oylamaya bağlı olacak. Eğer batı konferansı koçları Alperen'i listelerine dahil ederse, milli oyuncumuz kariyerinde ilk kez bu prestijli sahnede yer alma şansını yakalayacak.

Bu yılki organizasyonun format değişikliği de seçim sürecini ilginç kılan bir diğer detay olarak öne çıkıyor. Yeni formata göre takımlar 'ABD Karması' ve 'Dünya Karması' olarak ayrılacak. Toplamda 24 oyuncunun seçileceği organizasyonda, eğer oylamalar sonucunda Dünya Karması için yeterli sayıda uluslararası oyuncu çıkmazsa veya kadro dengesi sağlanamazsa, NBA Başkanı Adam Silver inisiyatif kullanarak kadroya ekleme yapabilecek. 

Los Angeles Clippers'ın ev sahipliğinde, yeni inşa edilen Intuit Dome'da düzenlenecek olan 75. NBA All-Star maçı, 15 Şubat Pazar günü oynanacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
