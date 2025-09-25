onedio
Murat Özdemir Kimdir, Kaç Yaşında? Murat Özdemir ve Ebru Gündeş Neden Boşanıyor?

Murat Özdemir Kimdir, Kaç Yaşında? Murat Özdemir ve Ebru Gündeş Neden Boşanıyor?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile Şubat 2024’te evlenmişti. Ancak çiftin evliliği yalnızca 1,5 yıl sürdü. Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla boşanma kararını duyurdu. Murat Özdemir’in kim olduğu, kaç yaşında, nereli olduğu ve ne iş yaptığı ise merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

Murat Özdemir Kimdir?

Murat Özdemir Kimdir?

Tam adı Murat Osman Özdemir olan iş insanı 1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde başladı ve zamanla yönetici pozisyonuna yükseldi. İş dünyasında aktif rol almasının yanı sıra İNTES yönetim kurulunda görev aldı ve bir dönem Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekilliği yaptı.

Murat Özdemir Kaç Yaşında?

Murat Özdemir, 1987 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

Murat Özdemir Nereli?

Murat Özdemir İstanbul doğumludur ve aslen İstanbulludur.

Murat Özdemir Ne İş Yapıyor?

Murat Özdemir Ne İş Yapıyor?

İnşaat sektöründe aile şirketinde yönetici olarak görev yapan Özdemir, ayrıca yazılım alanında da girişimlerde bulunmuştur. İş dünyasında uzun yıllardır aktif şekilde yer almaktadır.

Murat Özdemir ve Ebru Gündeş Neden Boşanıyor?

Murat Özdemir ve Ebru Gündeş Neden Boşanıyor?

Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı. Çiftin evliliği yaklaşık 19 ay sürdü. Öte yandan Murat Özdemir’in geçmişte adı bazı soruşturmalarla da anılmıştı.

