Murat Özdemir Kimdir, Kaç Yaşında? Murat Özdemir ve Ebru Gündeş Neden Boşanıyor?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile Şubat 2024’te evlenmişti. Ancak çiftin evliliği yalnızca 1,5 yıl sürdü. Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla boşanma kararını duyurdu. Murat Özdemir’in kim olduğu, kaç yaşında, nereli olduğu ve ne iş yaptığı ise merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...