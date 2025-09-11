onedio
Mobil Uygulama Yaptırmak İstiyorum Hangi Ajansla Çalışmalıyım?

Mobil Uygulama Yaptırmak İstiyorum Hangi Ajansla Çalışmalıyım?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
11.09.2025 - 15:02

Hayallerinizde 'keşke böyle bir uygulama olsaydı' dediğiniz bir uygulama var mı? Ya da işletmenizi öne çıkaracak bir uygulamanın hayallerini kuruyor olabilirsiniz. Dijital dünyanın hızla gelişmesiyle mobil uygulamalar pek çok kişinin önceliği haline geldi. Eğer siz de bu dünyanın içerisinde yer almak istiyorsanız, fazla geç kalmadan ilk adımlarınızı atmalısınız! 

Fakat bu süreçte aklınızda birçok soru olduğunu biliyoruz: “Maliyet ne kadar olur?”, “Süreç nasıl işler?”, “Hangi teknolojiler kullanılmalı?”, 'Hangi ajansla çalışmalıyım?'

İşte cevabını merak ettiğiniz bu soruların cevapları... 👇🏻

Hayallerinizde bir mobil uygulama mı var?

Hayallerinizde bir mobil uygulama mı var?

İşletmenizi daha fazla kişiye duyurmak veya yepyeni bir fikri hayata geçirmek için mobil uygulama tasarlamayı hayal ediyor olabilirsiniz. O halde size neler yapmanız gerektiğini anlatalım!

Mobil uygulama geliştirme sürecinde ilk aşama ihtiyaçların doğru belirlenmesi. Örneğin; uygulamanız e-ticaret, rezervasyon ya da sosyal paylaşım üzerine mi olacak? Hedef kitleniz kim? Öncelikle bu soruları cevapladığınız takdirde yol haritanızı daha kolay bir şekilde çizebileceksiniz.

  • Maliyet: Uygulamanın özelliklerine, platformlarına (iOS, Android) ve tasarım detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Basit bir uygulama ile karmaşık bir sistemin bütçesi aynı olmayacaktır. Bu nedenle öncelikle bütçenizi gözden geçirmek faydalı olur.

  • Süreç: Genellikle analiz, tasarım, geliştirme, test ve yayınlama aşamalarından oluşur. Bir mobil uygulamanın geliştirilme süresi, teknik detaylara göre farklılık gösterir.

  • Bakım ve Güncellemeler: Uygulamanız yayına girdikten sonra da güncel kalması gerekir. Dolayısıyla uygulamayı sadece yayına almak yeterli değildir.

Mobil Uygulama Nasıl Yapılır?

Mobil uygulama yaparken yalnızca yazılımı değil, tasarımı, kullanıcı deneyimini ve sürdürülebilirliği de düşünmek gerekir. Dolayısıyla karşınıza hiç bilmediğiniz bazı denklemler çıkabilir. Bu noktada işi profesyonellere bırakmak en doğru karar olacaktır.

Peki bu noktada hangi ajansa güvenmelisiniz?

Bugün Çalışabileceğiniz En İdeal Mobil Uygulama Ajansı: Neon Apps

Bugün Çalışabileceğiniz En İdeal Mobil Uygulama Ajansı: Neon Apps

Neon Apps, bugüne kadar 600’den fazla mobil uygulama geliştirdi ve girişimcilerden kurumsal firmalara kadar pek çok vizyoneri fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için destekledi. Neon Apps'in en büyük farkı ise fikrinizin sadece 'kodlanmakla' kalmayıp geliştirilmesinde, büyümesinde, kısacası her anınızda yanınızda olması.

İster ilk kez bir girişimde bulunacak olun ister global ölçekte ürünler geliştiren bir marka! Neon Apps, İstanbul ve New York'taki ofisleri sayesinde yerel ve global vizyonuyla fark yaratıyor. Yalnızca yazılım geliştiren bir şirket olmanın ötesine geçen Neon Apps, kullanıcı odaklı ve performansı yüksek çözümleriyle fikirlerinizi gerçeğe dönüştüren bir yol arkadaşı olarak karşınıza çıkıyor.

Neon Apps hakkında daha fazla bilgi almak istersen;

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
