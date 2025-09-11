onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
600’den Fazla Mobil Uygulama ile: Neon Apps’in Başarı Hikâyesi!

600’den Fazla Mobil Uygulama ile: Neon Apps’in Başarı Hikâyesi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 10:58

Bir girişim fikri bulmak heyecan verici ama o fikri hayata geçirmek çoğu zaman göz korkutucu olabiliyor. İşte tam da burada devreye Neon Apps giriyor. Bugüne kadar 600’den fazla mobil uygulamayı geliştiren ekip, girişimcilerden kurumsal firmalara kadar pek çok vizyoneri fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için destekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fikirden Gerçeğe Yolculuk ✨

Fikirden Gerçeğe Yolculuk ✨

Neon Apps, bir fikri sadece “kodlamak”la kalmıyor; tasarımdan geliştirmeye ve hatta büyümeye kadar her adımda yanında oluyor. Yani kısacası, hayalinizin ilk çiziminden, kullanıcıların cebine girdiği ana kadar yol arkadaşlığı yapıyor.

Startuplardan Kurumsal Markalara

İlk defa bir girişim başlatmak isteyen genç kurucular da, global ölçekte yeni ürünler geliştiren büyük markalar da Neon Apps’in yolculuğunda yer alıyor. İstanbul ve New York’taki ofisleri sayesinde, hem yerel hem de global vizyonla üretilmiş uygulamalar ortaya çıkıyor.

Trendleri Yakalayan Çözümler 

Bugün kullanıcıların beklentisi sadece “bir uygulama” değil, aynı zamanda deneyim. Neon Apps, yeni nesil içerik platformlarından short drama uygulamalarına kadar trend projelere imza atarak markalara fark yaratan çözümler sunuyor.

Neden Neon Apps?

  • 600’den fazla tamamlanmış proje

  • Startup ruhunu bilen, kurumsal beklentileri anlayan ekip

  • Global vizyon (İstanbul & New York)

  • Kullanıcı odaklı, performansı yüksek çözümler

Kısacası Neon Apps, sadece yazılım geliştiren bir şirket değil; fikirlerinizi gerçeğe dönüştüren yol arkadaşı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın