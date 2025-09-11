600’den Fazla Mobil Uygulama ile: Neon Apps’in Başarı Hikâyesi!

Neon Apps, bir fikri sadece “kodlamak”la kalmıyor; tasarımdan geliştirmeye ve hatta büyümeye kadar her adımda yanında oluyor. Yani kısacası, hayalinizin ilk çiziminden, kullanıcıların cebine girdiği ana kadar yol arkadaşlığı yapıyor.

Startuplardan Kurumsal Markalara

İlk defa bir girişim başlatmak isteyen genç kurucular da, global ölçekte yeni ürünler geliştiren büyük markalar da Neon Apps’in yolculuğunda yer alıyor. İstanbul ve New York’taki ofisleri sayesinde, hem yerel hem de global vizyonla üretilmiş uygulamalar ortaya çıkıyor.

Trendleri Yakalayan Çözümler

Bugün kullanıcıların beklentisi sadece “bir uygulama” değil, aynı zamanda deneyim. Neon Apps, yeni nesil içerik platformlarından short drama uygulamalarına kadar trend projelere imza atarak markalara fark yaratan çözümler sunuyor.

Neden Neon Apps?

600’den fazla tamamlanmış proje

Startup ruhunu bilen, kurumsal beklentileri anlayan ekip

Global vizyon (İstanbul & New York)

Kullanıcı odaklı, performansı yüksek çözümler

Kısacası Neon Apps, sadece yazılım geliştiren bir şirket değil; fikirlerinizi gerçeğe dönüştüren yol arkadaşı.