Misafir Gelmeden 10 Dakikada Evi Daha Temiz Gösterecek 10 İpucu
Huzur içinde oturmuş pijamalarınla keyif yaparken misafirlerden gelen '10 dakikaya oradayız.' telefonuyla ani bir şok geçirirsin ve hemen panik yaparsın ya, seni anlıyoruz! Evini sadece 10 dakikada temiz gösterecek ipuçları hemen aşağıda. ⬇️
1. Bu tür durumlarda misafir sepeti kullanabilirsin. Nasıl mı?
2. Muhakkak havayı temizle.
3. Işık oyunları ile tozları bir saniyede gizleyebilirsin.
4. "Ben yerleri süpürmeden kimseyi evime almam." dersen Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Islak - Kuru Dik Süpürge yardımına koşar!
5. Sadece göz önündeki yüzeyleri sil.
6. Banyodaki el havlusunu hemen değiştir.
7. İlginç bir tavsiyemiz olacak: Kirli bulaşıkları fırında sakla. Neden mi?
8. Koltuk yastıklarını kabart ve düzelt.
9. Aynadaki minik lekeleri hemen yok et.
10. Tuvalete az biraz deterjan dök ama yıkama.
