onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Misafir Gelmeden 10 Dakikada Evi Daha Temiz Gösterecek 10 İpucu

etiket Misafir Gelmeden 10 Dakikada Evi Daha Temiz Gösterecek 10 İpucu

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.12.2025 - 12:31

Huzur içinde oturmuş pijamalarınla keyif yaparken misafirlerden gelen '10 dakikaya oradayız.' telefonuyla ani bir şok geçirirsin ve hemen panik yaparsın ya, seni anlıyoruz! Evini sadece 10 dakikada temiz gösterecek ipuçları hemen aşağıda. ⬇️

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bu tür durumlarda misafir sepeti kullanabilirsin. Nasıl mı?

1. Bu tür durumlarda misafir sepeti kullanabilirsin. Nasıl mı?

Boş bir sepet alıp etrafta dergi, gazete, kumanda ve hatta market poşetlerini bile içine koyabilirsin. Kapaklı olması tercihimiz olur. Dağınıklığı hemen toplamış olursun ama misafirler gittikten sonra o sepeti mecburen boşaltacaksın...

2. Muhakkak havayı temizle.

Bir evin temiz hissettirmesinin ilk kuralı kokudur. Hemen pencereleri açıp cereyan yaptır ve ardından varsa oda parfümü sık ya da hızlıca bir kahve demle. Ev kahve veya temizlik koktuğunda beyin otomatik olarak burası temiz algısına kapılır.

3. Işık oyunları ile tozları bir saniyede gizleyebilirsin.

3. Işık oyunları ile tozları bir saniyede gizleyebilirsin.

Eğer yerleri süpürmeye vaktin yoksa parlak tavan ışıklarını kapat ve loş lambaderleri ya da abajurları yak. Loş ışık hem evi daha atmosferik ve şık gösterir hem de yerdeki o minik toz zerrelerini ve kırıntıları misafirin gözünden saklar.

4. "Ben yerleri süpürmeden kimseyi evime almam." dersen Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Islak - Kuru Dik Süpürge yardımına koşar!

4. "Ben yerleri süpürmeden kimseyi evime almam." dersen Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Islak - Kuru Dik Süpürge yardımına koşar!

Misafirlerin gelmeden önce evi hem süpürüp hem silmek için Philips AquaTrio Kablosuz Dik Süpürge varken ayrı malzemelere gerek yok! Kirli suyu hapsedip temiz suyla yerleri silmeni sağlarken aynı zamanda Power Brush fırçalarla süpürgenin ucuna bir şey takılma derdini ortadan kaldırıyor. 45 dakikalık çalışma süresi sana bir hayli yeter!

5. Sadece göz önündeki yüzeyleri sil.

5. Sadece göz önündeki yüzeyleri sil.

Bütün evi toz almaya kalkışma çünkü bu çok zorlu bir görev olur! Sadece misafirin oturacağı sehpayı ve televizyon ünitesini nemli bir bezle hızlıca parlat. Gözün gördüğü yerler temizse gerisi teferruattır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Banyodaki el havlusunu hemen değiştir.

6. Banyodaki el havlusunu hemen değiştir.

Banyoya giren misafirin ilk dikkat ettiği şey o nemli ve buruşuk el havlusu olur her zaman. Onu hemen sepet at ve yerine gıcır gıcır, kuru ve katlanmış temiz bir havlu koy. Bu küçük detay hijyenik ev imajını anında güçlendirir.

7. İlginç bir tavsiyemiz olacak: Kirli bulaşıkları fırında sakla. Neden mi?

7. İlginç bir tavsiyemiz olacak: Kirli bulaşıkları fırında sakla. Neden mi?

Eğer bulaşık makinen yoksa ve bulaşıkları elde yıkamaya vaktin kalmadıysa ya da bulaşık makinesine kirlileri dizmek için yeterli süren yoksa kirli tabakları fırında sakla. Bu ilginç bir öneri olabilir ama sonuç olarak evini temiz göstermen için sana bu tüyoları veriyoruz!

Bir düşün deriz.

8. Koltuk yastıklarını kabart ve düzelt.

8. Koltuk yastıklarını kabart ve düzelt.

Koltuk yastıkları ezik büzük durduğunda bütün salon dağınık görünür. Yastıkları şöyle bir pataklayıp kabartarak dik konuma getir. Salonun duruşu anında toparlanacaktır.

9. Aynadaki minik lekeleri hemen yok et.

9. Aynadaki minik lekeleri hemen yok et.

Banyo aynasındaki diş macunu veya su lekeleri evin kirli görünmesine neden olan en büyük suçludur. Aynanın sadece lekeli kısımlarını hızlıca sil. Parlayan bir ayna temizliğin aynasıdır!

10. Tuvalete az biraz deterjan dök ama yıkama.

10. Tuvalete az biraz deterjan dök ama yıkama.

Çok kirli değilse tuvalete deterjan döküp bırakabilirsin. Tuvaletin kokusu da değişir görüntüsü de. Hem eve gelen misafir de tuvaleti öyle görünce 'Aa, temizmiş aslında.' diyebilir. Sen yine de tuvaleti temiz tut. Bu arada çamaşır suyu dökmeni hiiiiiç tavsiye etmeyiz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın