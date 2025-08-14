Meteorolojiden Fırtına Uyarısı: İstanbul ve İzmir'in de Olduğu 11 İl İçin Sarı Alarm Verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ağustos hava durumu raporunda Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği ifadeleri yer aldı. Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken 11 il için fırtına uyarısında bulunularak sarı kodlu alarm verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ağustos hava durumu raporu yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için sarı kodlu alarm verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın