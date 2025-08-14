onedio
Meteorolojiden Fırtına Uyarısı: İstanbul ve İzmir'in de Olduğu 11 İl İçin Sarı Alarm Verildi!

Merve Ersoy
14.08.2025 - 09:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ağustos hava durumu raporunda Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği ifadeleri yer aldı. Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken 11 il için fırtına uyarısında bulunularak sarı kodlu alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahminler arasında yer alıyor.

11 ilde fırtına uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.' için uyarıda bulundu. Bu illerde rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-70 kilometre hızla esmesi ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

