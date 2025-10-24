onedio
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'da Beklenen Yağışla İlgili Son Gelişmeyi Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.10.2025 - 21:24

Dün gece ve bu sabah yapılan açıklamalarda üst üste uyarılar gelmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve ilgili valiliklerden yapılan açıklamalara göre, Türkiye'nin batı ve kuzey bölgeleri 24 Ekim Cuma’dan 25 Ekim Cumartesi sabahına kadar yoğun yağışlı bir sistemin etkisi altına girecek denerek uyarılar yapıldı. Marmara, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’de ani sel, su baskını, fırtına ve ulaşım aksaklıkları riski bulunurken bugün İstanbul'da okullar da 16.00'da tatil edildi. 

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de beklenen yağışla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda beklenen yağış tüm şehir alarma geçirmişti.

İstanbul Valiliği, dün gece saatlerinde vatandaşları yaklaşan olumsuz hava koşulları konusunda uyardı. Açıklamada, “Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Yetkililer ayrıca, olumsuz hava koşullarının özellikle öğleden sonra Avrupa Yakası'nda etkisini artırabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların zorunlu haller dışında dışarı çıkmamalarını, araç kullanırken dikkatli olmalarını ve sel riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etmişti.

Bugün bu önlemler kapsamında 16.00 itibariyle İstanbul'da okullar da tatil edilmişti.

Prof. Dr. Orhan Şen, bugün beklenen yağış ve hafta sonu için X hesabından paylaşım yaptı.

Şen yaptığı paylaşımda 'İstanbul’da beklenen şiddette yağış, sadece Avrupa Yakası’nda biraz etkili oldu. Kuvvetli lodos, yağışı Karadeniz’e doğru taşıdı. Bu gece Anadolu Yakası’nda yağış devam edecek, ardından Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Bartın güzergahında etkisini sürdürecek.' ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
