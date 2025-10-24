Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'da Beklenen Yağışla İlgili Son Gelişmeyi Yazdı

Dün gece ve bu sabah yapılan açıklamalarda üst üste uyarılar gelmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve ilgili valiliklerden yapılan açıklamalara göre, Türkiye'nin batı ve kuzey bölgeleri 24 Ekim Cuma’dan 25 Ekim Cumartesi sabahına kadar yoğun yağışlı bir sistemin etkisi altına girecek denerek uyarılar yapıldı. Marmara, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’de ani sel, su baskını, fırtına ve ulaşım aksaklıkları riski bulunurken bugün İstanbul'da okullar da 16.00'da tatil edildi.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de beklenen yağışla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.