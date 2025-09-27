Meteoroloji Uyarı Üstüne Uyarı Yayınladı! 13 Kent Haritada Sarıya Boyandı!
'Bugün hava nasıl olacak?' Hafta sonu planını yapanlar bu sorunun yanıtını arıyor. Soruya yanıt ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. 27 Eylül hava tahmin haritasını paylaşan Meteoroloji, 13 kente sarı kodlu uyarı verdi. Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapan MGM, 'Dikkatli ve tedbirli olunmalı' dedi. İşte 27 Eylül 2025 hava durumu...
27 Eylül Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?
“Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı.”
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
