Meteoroloji Uyarı Üstüne Uyarı Yayınladı! 13 Kent Haritada Sarıya Boyandı!

Marmara Bölgesi ile Ege'ye fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda 'İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadeleri yer aldı.

Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenen yağışa karşı da tedbir uyarısı yinelendi.

Öte yandan hava sıcaklığı ise ülke genelinde 2-4 derece arası düşecek.