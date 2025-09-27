onedio
Meteoroloji Uyarı Üstüne Uyarı Yayınladı! 13 Kent Haritada Sarıya Boyandı!

Meteoroloji Uyarı Üstüne Uyarı Yayınladı! 13 Kent Haritada Sarıya Boyandı!

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.09.2025 - 09:19

'Bugün hava nasıl olacak?' Hafta sonu planını yapanlar bu sorunun yanıtını arıyor. Soruya yanıt ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. 27 Eylül hava tahmin haritasını paylaşan Meteoroloji, 13 kente sarı kodlu uyarı verdi. Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapan MGM, 'Dikkatli ve tedbirli olunmalı' dedi. İşte 27 Eylül 2025 hava durumu...

27 Eylül Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

27 Eylül Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava tahmin raporunu yayınladı. Peş peşe uyarı veren Meteoroloji, fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı. 

Bugün Yağmur Var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kente sarı kodlu uyarı verdi. Sarı kod uyarısı verilen iller şöyle:

Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Rize, Trabzon.

Yapılan tahminlere göre kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

"Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı."

“Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı.”

Marmara Bölgesi ile Ege'ye fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda 'İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadeleri yer aldı. 

Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenen yağışa karşı da tedbir uyarısı yinelendi.

Öte yandan hava sıcaklığı ise ülke genelinde 2-4 derece arası düşecek.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
