Meşhur Tuvalet Şakasından Nasibini Alan Çocuğun Kibarlığı ve Tatlılığı Karşısında İçiniz Eriyecek!

Meşhur Tuvalet Şakasından Nasibini Alan Çocuğun Kibarlığı ve Tatlılığı Karşısında İçiniz Eriyecek!

Elif Sude Yenidoğan
10.10.2025 - 19:50

@alparslan8022 adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, eşiyle birlikte çocuklarına yaptığı şakayı paylaştı. Video kısa sürede viral olurken, beğeniler ve yorumlar da eksik olmadı. Yıllardır meşhur olan bir tuvalet şakası var, sizler de muhakkak denk gelmişsinizdir. İşte anne-baba, tatlı çocuklarına bu şakayı yaparak ne tepki vereceğini kayda almışlardı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

Tatlı çocuğun kibarlığını asla bozmaması izleyicilerin dikkatini çekti.

Tatlı çocuğun kibarlığını asla bozmaması izleyicilerin dikkatini çekti.

Yorumlarda buluşan TikTok kullanıcıları, “Erkek olmasına rağmen çok tatlı. Ne kibar çocuk.” gibi düşüncelerini dile getirdi. Böyle bi’ şaka karşısında hangimiz onun kadar tatlı ve naif kalabilirdik bilemiyoruz… Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
