İstanbul'da Bir Otobüs Şoförü Otomobile Arkadan Çarpıp Sürücüye El Hareketi Çekti

*Adamı tahrik etti etti sonra videoya aldı utanmaz. Otobüsteki onca insanın hayatını riske attığı yetmiyormuş gibi ekmek parası peşinde olan emekçinin ekmeğiyle oynuyor. Bu video olayın sonundan bir kesit sadece. Olaya tanıklık eden biri olarak şoförün sabrını takdir ettim.

*İstanbul’da uzun yıllardır süren bir ulaşım sorunu var; ancak bu, insanların bir yerden bir yere gidememesiyle ilgili değil. Asıl sorun, şoförlerin nezaketsiz ve kaba olmalarından, metrolardaki güvenlik görevlilerinin ise hadsiz davranışlarından kaynaklanıyor.

*__Kardeşim olayın öncesi filan demişsinz. İstediği kadar karşı taraf suçlu olsun otobüs şöförünün böyle bi lüksü yok!