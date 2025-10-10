İstanbul'da Bir Otobüs Şoförü Otomobile Arkadan Çarpıp Sürücüye El Hareketi Çekti

Özellikle nüfusu yoğun kentlerimizde trafikte ilginç olaylara sık sık şahit oluyoruz. Bunun bir örneği de bu sabah yaşandı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iddialara göre bir otomobil sürücüsü İETT otobüsünün önüne geçti. Kendisinin önüne geçilmesine öfkelenen otobüs şoförü araca çarptı. Otomobil sürücüsü tutanak tutmak için aracından indiğinde olayı kayda almak için telefonuna davrandı. Öfkeli şoför 'al bunu çek' diyerek el hareketi yaptı ve olay yerinden uzaklaştı. Olay sosyal medyada da gündem oldu.
İşte o görüntüler
Öfkeli sürücü için sosyal medya platformu X'te bazı yorumlar da yapıldı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
