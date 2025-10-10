onedio
İstanbul'da Bir Otobüs Şoförü Otomobile Arkadan Çarpıp Sürücüye El Hareketi Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.10.2025 - 09:35

Özellikle nüfusu yoğun kentlerimizde trafikte ilginç olaylara sık sık şahit oluyoruz. Bunun bir örneği de bu sabah yaşandı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iddialara göre bir otomobil sürücüsü İETT otobüsünün önüne geçti. Kendisinin önüne geçilmesine öfkelenen otobüs şoförü araca çarptı. Otomobil sürücüsü tutanak tutmak için aracından indiğinde olayı kayda almak için telefonuna davrandı. Öfkeli şoför 'al bunu çek' diyerek el hareketi yaptı ve olay yerinden uzaklaştı. Olay sosyal medyada da gündem oldu.

İşte o görüntüler

Öfkeli sürücü için sosyal medya platformu X'te bazı yorumlar da yapıldı.

*Adamı tahrik etti etti sonra videoya aldı utanmaz. Otobüsteki onca insanın hayatını riske attığı yetmiyormuş gibi ekmek parası peşinde olan emekçinin ekmeğiyle oynuyor. Bu video olayın sonundan bir kesit sadece. Olaya tanıklık eden biri olarak şoförün sabrını takdir ettim.

*İstanbul’da uzun yıllardır süren bir ulaşım sorunu var; ancak bu, insanların bir yerden bir yere gidememesiyle ilgili değil. Asıl sorun, şoförlerin nezaketsiz ve kaba olmalarından, metrolardaki güvenlik görevlilerinin ise hadsiz davranışlarından kaynaklanıyor.

*__Kardeşim olayın öncesi filan demişsinz. İstediği kadar karşı taraf suçlu olsun otobüs şöförünün böyle bi lüksü yok!

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
