Atanamadığı İçin Markette Kasiyerlik Yapan Öğretmen, Bir İş Gününü Paylaştı!

Onlardan biri de genç bir kadın öğretmen… Üniversiteden mezun olduktan sonra aylarca KPSS’ye hazırlanan ama ataması gerçekleşmeyen genç kadın, geçimini sağlamak için markette kasiyerlik yapmaya başladı. Bir iş gününü kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan öğretmen, “Atanamayan bir öğretmenin bir iş günü (Kasiyer versiyonu)” notunu düştü. O paylaşım kısa sürede gündem oldu.