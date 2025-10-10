onedio
Atanamadığı İçin Markette Kasiyerlik Yapan Öğretmen, Bir İş Gününü Paylaştı!

Atanamadığı İçin Markette Kasiyerlik Yapan Öğretmen, Bir İş Gününü Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.10.2025 - 14:41

Atanamayan genç bir öğretmen, hayallerindeki mesleği yapamayınca geçimini sağlamak için markette kasiyerlik yapmaya başladı. Bir iş gününü sosyal medyada paylaşan genç kadının videosu kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. 

İşte detaylar...

Buradan izleyebilirsiniz:

Türkiye'de atanamayan öğretmenler konusu ne yazık ki yıllardır bitmeyen bir yara.

Türkiye’de atanamayan öğretmenler konusu ne yazık ki yıllardır bitmeyen bir yara.

Onlardan biri de genç bir kadın öğretmen… Üniversiteden mezun olduktan sonra aylarca KPSS’ye hazırlanan ama ataması gerçekleşmeyen genç kadın,  geçimini sağlamak için markette kasiyerlik yapmaya başladı. Bir iş gününü kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan öğretmen, “Atanamayan bir öğretmenin bir iş günü (Kasiyer versiyonu)” notunu düştü. O paylaşım kısa sürede gündem oldu.

