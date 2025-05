Meltem Kaptan Kimdir? Adile Filminde Adile Naşit'e Hayat Veren Meltem Kaptan Kimdir? Meltem Kaptan Nereli?

Tiyatro ve oyunculuğa genç yaşlarda ilgi duyan Meltem Kaptan, Marburg Üniversitesi’nde eğitim gördü. Ardından New York City'deki “American Academy of Dramatic Arts” ve Londra’da “Royal Academy of Dramatic Art” gibi prestijli kurumlarda da eğitim alarak sahne sanatları alanında uzmanlaştı.

Kariyerine Almanya’da stand-up gösterileri ve televizyon sunuculuğu yaparak başlayan Kaptan, zamanla Almanca komedi dünyasında güçlü bir yer edindi.