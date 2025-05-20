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Meltem Kaptan Kimdir? Adile Filminde Adile Naşit'e Hayat Veren Meltem Kaptan Kimdir? Meltem Kaptan Nereli?

Meltem Kaptan Kimdir? Adile Filminde Adile Naşit'e Hayat Veren Meltem Kaptan Kimdir? Meltem Kaptan Nereli?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2025 - 00:26

Adile' filmindeki rolüyle gündeme oturan Meltem Kaptan, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla merak konusu oldu. Biz de hakkında en çok merak edilenleri sizin için derledik!

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Meltem Kaptan Kimdir?

Meltem Kaptan Kimdir?

Almanya'da doğup büyüyen Meltem Kaptan, hem Almanya'da hem de Türkiye'de adını başarıyla duyurmuş bir oyuncu, sunucu ve komedyendir. Özellikle tiyatro ve sinema alanındaki performanslarıyla dikkat çeken Kaptan, uluslararası başarıları ve etkileyici duruşuyla öne çıkan bir sanatçıdır.

Meltem Kaptan Kaç Yaşında?

Meltem Kaptan Kaç Yaşında?

Meltem Kaptan, 8 Temmuz 1980 tarihinde Almanya'nın Gütersloh kentinde dünyaya gelmiştir. (2025 itibarıyla 44 yaşında)

Meltem Kaptan Nereli?

Meltem Kaptan Nereli?

Kökeni Türk olan Meltem Kaptan, Almanya’da dünyaya gelmiş ve eğitim hayatını da büyük ölçüde burada sürdürmüştür.

Meltem Kaptan Kariyer Başlangıcı

Meltem Kaptan Kariyer Başlangıcı

Tiyatro ve oyunculuğa genç yaşlarda ilgi duyan Meltem Kaptan, Marburg Üniversitesi’nde eğitim gördü. Ardından New York City'deki “American Academy of Dramatic Arts” ve Londra’da “Royal Academy of Dramatic Art” gibi prestijli kurumlarda da eğitim alarak sahne sanatları alanında uzmanlaştı.

Kariyerine Almanya’da stand-up gösterileri ve televizyon sunuculuğu yaparak başlayan Kaptan, zamanla Almanca komedi dünyasında güçlü bir yer edindi.

Meltem Kaptan’ın Özel Hayatı

Meltem Kaptan’ın Özel Hayatı

2015 yılında hayatını Alman avukat ve yazar Daniel Holl ile birleştiren Kaptan, masalsı bir düğünle Kuzey Ren-Vestfalya’daki tarihi Schloss Nordkirchen’de “evet” dedi. Işıltılı kariyerinin yanında, gözlerden uzak ve sade bir aşk yaşayan Kaptan, Köln'deki evinde eşiyle birlikte üretken ve sanata dokunan bir hayat sürüyor. Ailesine düşkünlüğüyle de bilinen başarılı oyuncunun ilham kaynakları ise hiç uzak değil: Eğitimci bir anne, müzikal yönü güçlü bir baba ve sanatla iç içe yaşayan bir kız kardeş…

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Meltem Kaptan'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Meltem Kaptan'ın Öne Çıkan Açıklamaları

'O kadar absürttü ki; Charlotte Gainsbourg, Juliette Binoche gibi idollerim benimle birlikte yarışıyordu. Bir kere onu kafamda netleştirmek çok zor oldu. Oraya gittiğimde “Kesin siz alacaksınız ödülü” sesleri gittikçe büyümeye başladı. Bense “Meltem, basın böyle söyleyebilir ama sen kendini kaptırma” diye kendimi telkin ediyordum. İlk, senaristimiz ödül aldı. ‘Senaryo aldı, artık ben ödül alamam’ diye düşünürken ismim söylendi. Neye uğradığımı şaşırdım.'

Meltem Kaptan'ın Yer Aldığı Diziler

Meltem Kaptan'ın Yer Aldığı Diziler

  • Das große Backen (2013): Almanya'da yayınlanan bu yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

  • Ladies Night (2019): Almanya'da kadın komedyenlerin yer aldığı bu televizyon programında sunuculuk yaptı. Vikipedi

  • LOL: Last One Laughing (2024): Almanya'da yayınlanan bu komedi yarışmasında yarışmacı olarak yer aldı.

  • Ghosts (2025): Bu televizyon dizisinde Griet karakterini canlandırdı.

Meltem Kaptan'ın Yer Aldığı Filmler

Meltem Kaptan'ın Yer Aldığı Filmler

  • Ölümlü Dünya (2018): Ali Atay’ın yönettiği bu Türk komedi filminde Sevil karakterini canlandırdı. 

  • Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı (2022): Gerçek bir hikâyeye dayanan bu filmde başrolü üstlendi ve Berlinale’de En İyi Başrol Performansı dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı.

  • Alter weißer Mann (2024): Simon Verhoeven’in yönettiği bu filmde Jan Josef Liefers ile birlikte rol aldı.

  • Die Schule der magischen Tiere 3 (2024): Bu fantastik filmde müze müdürü rolünü üstlendi.

Meltem Kaptan Güncel Projeleri

Meltem Kaptan Güncel Projeleri

Meltem Kaptan, son dönemde Türk sinemasının efsanevi ismi Adile Naşit'in hayatını konu alan 'Adile' adlı biyografik filmle gündemde. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği ve senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı bu yapımda Kaptan, Adile Naşit'i canlandırıyor. Rolüne hazırlanırken, Adile Naşit'in ikonik gülüşünü yansıtabilmek için iki hafta boyunca özel bir çalışma yaptığını belirtti.

Meltem Kaptan'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Meltem Kaptan'ın Ödülleri ve Adaylıkları

2022 Berlinale – Gümüş Ayı, En İyi Başrol Performansı (kazandı)

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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