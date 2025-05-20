Meltem Kaptan Kimdir? Adile Filminde Adile Naşit'e Hayat Veren Meltem Kaptan Kimdir? Meltem Kaptan Nereli?

'O kadar absürttü ki; Charlotte Gainsbourg, Juliette Binoche gibi idollerim benimle birlikte yarışıyordu. Bir kere onu kafamda netleştirmek çok zor oldu. Oraya gittiğimde “Kesin siz alacaksınız ödülü” sesleri gittikçe büyümeye başladı. Bense “Meltem, basın böyle söyleyebilir ama sen kendini kaptırma” diye kendimi telkin ediyordum. İlk, senaristimiz ödül aldı. ‘Senaryo aldı, artık ben ödül alamam’ diye düşünürken ismim söylendi. Neye uğradığımı şaşırdım.'