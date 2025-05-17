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Aras Aydın Kimdir? Nine Perfect Strangers Dizisinde Oynayan Aras Aydın Kimdir? Aras Aydın Kiminle Evli?

Aras Aydın Kimdir? Nine Perfect Strangers Dizisinde Oynayan Aras Aydın Kimdir? Aras Aydın Kiminle Evli?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.05.2025 - 18:22

Yakışıklılığıyla dikkat çeken, rol aldığı projelerle adını geniş kitlelere duyuran Aras Aydın; hem ekranların sevilen yüzü hem de Melis Birkan’la yaşadığı zarif aşkla gündemden düşmüyor. Nicole Kidman'ın yer aldığı Nine Perfect Strangers dizisinin kadrosuna katılan Aras Aydın'ın gala görüntüleri ve başarısı kısa sürede manşetleri sardı. Yeteneği sayesinde uluslarası alanda ülkemizi temsil edecek Aras Aydın hakkında merak edilenleri sizin için derledik...

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Aras Aydın Kimdir?

Aras Aydın Kimdir?

Yakışıklılığıyla dikkat çeken, oyunculuğuyla ekranlarda iz bırakan Aras Aydın, son yılların yükselen yıldızlarından biri. Tiyatro kökenli olmasına rağmen televizyon ekranlarında da adından sıkça söz ettiren Aydın, karizmatik duruşu ve tarzıyla magazin dünyasının da gözdesi.

Aras Aydın Kaç Yaşında?

Aras Aydın Kaç Yaşında?

2 Temmuz 1989 doğumlu olan Aras Aydın, 2025 itibariyle 36 yaşında.

Aras Aydın Nereli?

Aras Aydın Nereli?

Aras Aydın Eskişehirli'dir.

Aras Aydın Kariyer Başlangıcı

Aras Aydın Kariyer Başlangıcı

Tiyatro sahnelerinden ekranlara geçiş yapan Aras Aydın, oyunculuk kariyerine 2010 yılında “Öğretmen Kemal” dizisiyle adım attı. Ardından birçok yapımda rol alan Aydın, özellikle 'Kiraz Mevsimi' ve 'Altınsoylar' dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Aras Aydın Özel Hayatı

Aras Aydın Özel Hayatı

Magazin kameralarından uzak, sakin bir yaşam süren Aras Aydın, kalbini yine oyuncu bir isme kaptırdı: Melis Birkan. İlişkisini sosyal medya paylaşımlarıyla göz önünde yaşayan ve magazinden uzak sakin yaşantılarıyla bilinen çift, gıptayla bakılanlardan biri.

2022 yılında evlilikle taçlanan birliktelikleriyle Aras Aydın ve Melis Birkan, beğeni toplamaya devam ediyor.

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Aras Aydın Yer Aldığı Diziler

Aras Aydın Yer Aldığı Diziler

  • 2010 – Öğretmen Kemal (Mert)

  • 2013 – Şefkat Tepe (Teğmen Volkan)

  • 2013-2014 – Saklı Kalan (Ateş)

  • 2014-2015 – Kiraz Mevsimi (Emre Yiğit)

  • 2015-2016 – İnadına Aşk (Polat Barutçu)

  • 2016 – N’olur Ayrılalım (Ulaş Vardar)

  • 2016 – Altınsoylar (Oğuz Bakan Yılmaz)

  • 2018 – Masum Değiliz (Emir Uyar)

  • 2019 – Canevim (Maraz Ömer Kılıç)

  • 2020 – Sefirin Kızı (Turgut)

  • 2020 – Şeref Sözü (Faruk Malik)

  • 2021 – İkimizin Sırrı (Alp Karahun)

  • 2022-2023 – Aldatmak (Behram Dicleli)

  • 2024-2025 – Siyah Kalp (Nuh)

Aras Aydın Yer Aldığı Filmler

Aras Aydın Yer Aldığı Filmler

  • 2016 – Oğlan Bizim Kız Bizim (Barış)

  • 2020 – İnsanlar İkiye Ayrılır (Bahadır)

Aras Aydın Güncel Projeleri

Aras Aydın Güncel Projeleri

2025 yılında iki iddialı projeyle karşımızda: Disney+ dizisi “Nine Perfect Strangers”da Matteo karakterini canlandırıyor. Ayrıca ATV ekranlarında yayınlanan “Siyah Kalp” dizisinde Nuh karakteriyle yine başrolde!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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