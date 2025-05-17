Aras Aydın Kimdir? Nine Perfect Strangers Dizisinde Oynayan Aras Aydın Kimdir? Aras Aydın Kiminle Evli?
Yakışıklılığıyla dikkat çeken, rol aldığı projelerle adını geniş kitlelere duyuran Aras Aydın; hem ekranların sevilen yüzü hem de Melis Birkan’la yaşadığı zarif aşkla gündemden düşmüyor. Nicole Kidman'ın yer aldığı Nine Perfect Strangers dizisinin kadrosuna katılan Aras Aydın'ın gala görüntüleri ve başarısı kısa sürede manşetleri sardı. Yeteneği sayesinde uluslarası alanda ülkemizi temsil edecek Aras Aydın hakkında merak edilenleri sizin için derledik...
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Aras Aydın Kimdir?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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