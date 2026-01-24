Mehmet Şimşek’in X Hesabından Sıra Dışı Paylaşım
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, 'Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra William Shakespeare” notuyla yayımlanan mizahi bir görseli RT etti (yeniden paylaştı). Şimşek'in paylaşımını görenler goygoyu da elden bırakmadı. İşte Şimşek'in yeniden paylaştığı o gönderi ve gelen yorumlar.
Mehmet Şimşek, X hesabından mizahi bir görseli RT etti.
Söz konusu RT dikkat çekti. Gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
sende ektir kel para verme vergilerinden düş
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bununla mı övüneceksin yani? Salak.