Mehmet Şimşek’in X Hesabından Sıra Dışı Paylaşım

Mehmet Şimşek’in X Hesabından Sıra Dışı Paylaşım

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
24.01.2026 - 15:19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, 'Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra William Shakespeare” notuyla yayımlanan mizahi bir görseli RT etti (yeniden paylaştı). Şimşek'in paylaşımını görenler goygoyu da elden bırakmadı. İşte Şimşek'in yeniden paylaştığı o gönderi ve gelen yorumlar.

Mehmet Şimşek, X hesabından mizahi bir görseli RT etti.

Bakan Mehmet Şimşek, X (Twitter) hesabından sıra dışı bir paylaşımı yeniden yayımlayarak dikkat çekti. Şimşek, ‘No Context Brits’ isimli hesabın paylaştığı saç ekim görselini takipçileriyle yeniden paylaştı. Şimşek’in retweet ettiği gönderide, “Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra William Shakespeare (1610)” ifadeleri yer alırken Shakespeare'in mizahi biçimde dönüştürülmüş bir portresi yer aldı.

Görselde Shakespeare'in saç ektirdiği ve çok mutlu şekilde güldüğü ifade edildi.

Söz konusu RT dikkat çekti. Gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Kedi Oyuncağı

sende ektir kel para verme vergilerinden düş

Ronayi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bununla mı övüneceksin yani? Salak.