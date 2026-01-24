Hava Tahmin Uzmanı Açıkladı: Dondurucu Soğuk Gidiyor, Sıcaklık Artıyor
Dondurucu soğukların yaşanırken Meteoroloji'den yeni tahminler geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların artacağını açıkladı. Yavuz, ülkenin batı bölgelerinde sıcaklığın 15 dereceye çıkacağını dile getirdi.
Sağanak yağışın etkili olacağı bölgeler belli oldu.
Havalar ne zaman ısınacak?
