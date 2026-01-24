onedio
Hava Tahmin Uzmanı Açıkladı: Dondurucu Soğuk Gidiyor, Sıcaklık Artıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2026 - 12:20

Dondurucu soğukların yaşanırken Meteoroloji'den yeni tahminler geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların artacağını açıkladı. Yavuz, ülkenin batı bölgelerinde sıcaklığın 15 dereceye çıkacağını dile getirdi.

Sağanak yağışın etkili olacağı bölgeler belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hava sıcaklıklarına dair açıklamalarda bulundu. 

Yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini söyleyen Yavuz, yağış görülecek bölgeleri açıkladı. Yavuz, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Artvin çevreleriyle Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklarla yağışların görüleceğini ifade etti.

Kar yağacak mı?

Hava Tahmin Uzmanı, Doğu Anadolu'nun batısı Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevrelerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevrelerinde ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların beklendiğini kaydetti.

Havalar ne zaman ısınacak?

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, bugünden itibaren ülke genelinde sıcaklıkların artacağını vurguladı. Yavuz, İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle Ankara'da 10 derecenin üzerine çıkacağını, batı bölgelerinde ise 15 dereceyi göreceğini kaydetti.

25 Ocak Pazar günü yurt genelinde yağış beklenmediğini kaydeden Yavuz, İstanbul’da sıcaklıkların 12 dereceyi bulacağını söyledi. İzmir’de ise sıcaklık 17-19 derece civarında seyredecek.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
