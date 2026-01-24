Hava Tahmin Uzmanı Açıkladı: Dondurucu Soğuk Gidiyor, Sıcaklık Artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hava sıcaklıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini söyleyen Yavuz, yağış görülecek bölgeleri açıkladı. Yavuz, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Artvin çevreleriyle Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklarla yağışların görüleceğini ifade etti.

Kar yağacak mı?

Hava Tahmin Uzmanı, Doğu Anadolu'nun batısı Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevrelerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevrelerinde ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların beklendiğini kaydetti.