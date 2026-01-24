Ünlü Ekonomist Altının Göreceği Rakamı Açıkladı: “Altınları Kesinlikle Satmayın”

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Altın fiyatlarının 9 bin TL kıyısına çok rahatlıkla ulaşabileceğini söyleyen Eryılmaz, “Sene sonu ben ons tarafında minimum 5000, maksimum 5400 dolar bekliyorum” dedi. Gram altına dair de tahminlerini açıklayan Eryılmaz, “Gram altın tarafında da 8 bin 300 TL, maksimum 9 bin 100 TL civarı. Dolayısıyla ortalama 8700–8800’leri çok rahat görebileceğimizi düşünüyorum. Eğer hiç beklemediğimiz jeopolitik risklerin çok daha farklı boyutlara evrilmesi durumunda elbette ki çok daha yüksek seviyeler gündeme gelebilir” diye konuştu.