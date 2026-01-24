Ünlü Ekonomist Altının Göreceği Rakamı Açıkladı: “Altınları Kesinlikle Satmayın”
Altın fiyatları belli oldu. Altın ne kadar? Altın yükseldi mi? soruları yanıt buldu. 24 Ocak 2026 altında son durum merak edilirken yeni bir uyarı geldi. Habertürk TV yayınına katılan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altınla ilgili vatandaşları uyardı. Altının göreceği rakamı açıklayan Eryılmaz, 'Altınlarınızı kesinlikle satmayın' ifadelerini kullandı.
24 Ocak altın fiyatları: Altın ne kadar?
Ünlü ekonomist altının göreceği rakamı açıkladı.
"Altınları kesinlikle satmayın!" uyarısı.
