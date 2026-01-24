onedio
Haberler
Ekonomi
Ünlü Ekonomist Altının Göreceği Rakamı Açıkladı: “Altınları Kesinlikle Satmayın”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2026 - 10:36

Altın fiyatları belli oldu. Altın ne kadar? Altın yükseldi mi? soruları yanıt buldu. 24 Ocak 2026 altında son durum merak edilirken yeni bir uyarı geldi. Habertürk TV yayınına katılan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altınla ilgili vatandaşları uyardı. Altının göreceği rakamı açıklayan Eryılmaz, 'Altınlarınızı kesinlikle satmayın' ifadelerini kullandı.

24 Ocak altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. 24 Ocak 2026 altın fiyatları merak ediliyor. Altın ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.944 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.495 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22.991 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 45.840 TL

Altın yükseldi mi?

Altın 24 Ocak Cumartesi gününe yükselişle başladı. Gram altında yükseliş önceki güne göre yüzde 1.57 oldu. Çeyrek altın ise yüzde 1.45 oranında yükseldi.

Ünlü ekonomist altının göreceği rakamı açıkladı.

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Altın fiyatlarının 9 bin TL kıyısına çok rahatlıkla ulaşabileceğini söyleyen Eryılmaz, “Sene sonu ben ons tarafında minimum 5000, maksimum 5400 dolar bekliyorum” dedi. Gram altına dair de tahminlerini açıklayan Eryılmaz, Gram altın tarafında da 8 bin 300 TL, maksimum 9 bin 100 TL civarı. Dolayısıyla ortalama 8700–8800’leri çok rahat görebileceğimizi düşünüyorum. Eğer hiç beklemediğimiz jeopolitik risklerin çok daha farklı boyutlara evrilmesi durumunda elbette ki çok daha yüksek seviyeler gündeme gelebilir” diye konuştu.

"Altınları kesinlikle satmayın!" uyarısı.

Filiz Eryılmaz, altın sahibi olanlara kritik bir uyarıda bulundu. Altında yeni rekorların görülebileceğini vurgulayan Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

'2028–2030 yılına kadar altın tarafında yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden uzun vadeli hatta kısa vadeli yatırımcılar da kesinlikle altınlarını satmasınlar. Sahip çıkmaya devam etsinler. Biriktirebildikleri kadar biriktirsinler derim.'

Buradan izleyebilirsiniz:

