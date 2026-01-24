Gece Yarısı Meydana Gelen Depremle İlgili Ahmet Ercan'dan Dikkat Çeken Açıklama
Balıkesir beşik gibi sallanıyor. Ağustos ayından bu yana sallanan Balıkesir’de bir deprem daha meydana geldi. 24 Ocak Cumartesi gecesi saat 00.24’te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından dikkat çeken deprem açıklaması paylaştı.
Balıkesir'de deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerden hissedildi.
Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması.
