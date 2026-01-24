onedio
Gece Yarısı Meydana Gelen Depremle İlgili Ahmet Ercan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Gece Yarısı Meydana Gelen Depremle İlgili Ahmet Ercan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2026 - 10:00

Balıkesir beşik gibi sallanıyor. Ağustos ayından bu yana sallanan Balıkesir’de bir deprem daha meydana geldi. 24 Ocak Cumartesi gecesi saat 00.24’te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından dikkat çeken deprem açıklaması paylaştı.

Balıkesir'de deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerden hissedildi.

Balıkesir'de deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerden hissedildi.

Balıkesir'de 10 Ağustos 2025 tarihinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli hissedilen bu depremin ardından kent adeta beşik gibi sallanıyor. Ağustos ayından bu yana büyüklüğü 5'i geçen depremler meydana gelirken vatandaşlar diken üstünde yaşamaya başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.24'te merkez üssü Sındırgı olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması.

Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması.
twitter.com

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşen depremlerle ilgili bir açıklama paylaştı. 'Sındırgı’da yerkabuğu şaşırtıcı biçimde gergin' diyen Ercan, şu ifadeleri kullandı:

'Artçının artçıları sürecektir. Ancak 4,5’u geçmesi beklenmez. Sındırgı’da yerkabuğu şaşırtıcı biçimde gergin. Gerginlik Güneydoğu'ya kayıyor. Umarız bu geceki 5,2’lik boşalma ile 6,1'lik depremle 2025 Ağustos'tan beri süren sarsıntılar artık durur. Biz ve Sındırgılılar sarsıntılardan usandık.'

