Gece Yarısı Meydana Gelen Depremle İlgili Ahmet Ercan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Balıkesir'de 10 Ağustos 2025 tarihinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli hissedilen bu depremin ardından kent adeta beşik gibi sallanıyor. Ağustos ayından bu yana büyüklüğü 5'i geçen depremler meydana gelirken vatandaşlar diken üstünde yaşamaya başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.24'te merkez üssü Sındırgı olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedildi.