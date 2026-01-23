onedio
Beş Milyon Nüfusu Olan Ülke Yılda 1 Milyon Otomobil Üretiyor

Dilara Şimşek
23.01.2026 - 22:56

Slovakya, Orta Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olarak bilinir. Nüfusu 5 milyon olan bu ülke, adeta bir otomotiv devine dönüştü. Yılda 1 milyon otomobil üretimi gerçekleştiren Slovakya, 'dünyanın en çok otomobil üreten ülkesi' ünvanını aldı. Yılda 31 milyon otomobil üreten Çin'le rekabet eden Slovakya, kişi başına düşen üretimde dünyanın ilk sırasında yer alıyor.

Kaynak

Slovakya, dünyanın en çok otomobil üreten ülkesi oldu.

Orta Avrupa'nın kalbinde yer alan Slovakya, en küçük ülkelerden biri. Nüfusu 5 milyon olan Slovakya, yılda 1 milyon otomobil üretiyor. Otomobil devleri üretimlerini Slovakya’ya kaydırırken Volvo da gelecek sene fabrika açmayı planlıyor.

Konumuyla öne çıkan Slovakya, 360’tan fazla tedarikçi firmaya ev sahipliği yapıyor. Lojistik anlamda avantajlı konumda yer alan ülkede hükümetin de yatırımcılara destekler bulunuyor.

Nüfus başına düşen üretimde birinci sırada yer alıyor.

Çin, yılda 31 milyon otomobil üretiyor. Slovakya'nın yılda 1 milyon otomobil üretmesi, dünyanın en büyük otomobil üreticisi Çin’le karşılaştırıldığında düşük kalıyor. Ancak 5 milyon nüfusa sahip Slovakya, kişi başına düşen üretimde dünyanın ilk sırasında yer alıyor. 

Özellikle Kia, üretiminin büyük kısmını bu ülkeye kaydırdı. Fabrikada 3 bin 700 kişi çalışıyor. Çalışanların ortalama maaşı ise 2 bin 400 euro. Ancak bu rakam Avrupa Birliği genelinde ortalama olan 3 bin 417 euro maaştan oldukça düşük.

