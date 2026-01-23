Beş Milyon Nüfusu Olan Ülke Yılda 1 Milyon Otomobil Üretiyor
Slovakya, Orta Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olarak bilinir. Nüfusu 5 milyon olan bu ülke, adeta bir otomotiv devine dönüştü. Yılda 1 milyon otomobil üretimi gerçekleştiren Slovakya, 'dünyanın en çok otomobil üreten ülkesi' ünvanını aldı. Yılda 31 milyon otomobil üreten Çin'le rekabet eden Slovakya, kişi başına düşen üretimde dünyanın ilk sırasında yer alıyor.
Slovakya, dünyanın en çok otomobil üreten ülkesi oldu.
Nüfus başına düşen üretimde birinci sırada yer alıyor.
