Beş Milyon Nüfusu Olan Ülke Yılda 1 Milyon Otomobil Üretiyor

Çin, yılda 31 milyon otomobil üretiyor. Slovakya'nın yılda 1 milyon otomobil üretmesi, dünyanın en büyük otomobil üreticisi Çin’le karşılaştırıldığında düşük kalıyor. Ancak 5 milyon nüfusa sahip Slovakya, kişi başına düşen üretimde dünyanın ilk sırasında yer alıyor.

Özellikle Kia, üretiminin büyük kısmını bu ülkeye kaydırdı. Fabrikada 3 bin 700 kişi çalışıyor. Çalışanların ortalama maaşı ise 2 bin 400 euro. Ancak bu rakam Avrupa Birliği genelinde ortalama olan 3 bin 417 euro maaştan oldukça düşük.