Dünyaca Ünlü Temizlik Markası Dev Şirketi Rekor Fiyatla Satın Alacak

Dünyaca Ünlü Temizlik Markası Dev Şirketi Rekor Fiyatla Satın Alacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2026 - 21:35

Ünlü temizlik markası Clorox, dev bir satın almaya imza atacak. ABD merkezli marka, ünlü bir temizlik şirketini bünyesine katacak. Clorox, Gojo Industries isimli şirketi almak için nakit olarak 2 milyar dolar ödeyecek. Şirketin bu adımından sonra hisse fiyat hedefi 115 dolara yükseltildi.

Dünyaca ünlü temizlik markası dev şirketi rekor fiyatla satın alacak.

Dünyaca ünlü temizlik markası dev şirketi rekor fiyatla satın alacak.

Dünyaca ünlü temizlik markası Clorox, dev satın alıma imza atacak. ABD merkezli marka, temizlik sektörünün önde gelen şirket Gojo Industries’i satın alacağını açıkladı. Anlaşmanın toplam değeri ise 2.25 milyar dolar olarak belirtildi. 1.92 milyar dolar satın alma bedeli olarak ifade edildi. 330 milyon dolar ise vergi avantajı olarak vurgulandı.

Pandemi döneminde el dezenfektanlarına talep artınca büyük sıçrama yaşandı.

Pandemi döneminde el dezenfektanlarına talep artınca büyük sıçrama yaşandı.

Yine dünyaca ünlü Purell markasına sahip olan Gojo, pandemi döneminde el dezenfektanlarına artan taleple büyük sıçrama yaşamıştı. Eylül ayından itibaren şirketin satışı için plan yapılırken şirket borçlarını yeniden finanse etmek için 500 milyon dolar borçlanmıştı.

Clorox’un dev satın alımının bu yıl bitmeden tamamlanması bekleniyor. Bu satın alımın şirketin yıllık maliyetine 50 milyon dolar kazandırması bekleniyor. Öte yandan şirketin bu hamlesiyle hisse fiyatları da yükseldi. Şirketin hisse hedef fiyatı 115 dolar olarak tahmin edildi.

