Dünyaca ünlü temizlik markası dev şirketi rekor fiyatla satın alacak.

Yine dünyaca ünlü Purell markasına sahip olan Gojo, pandemi döneminde el dezenfektanlarına artan taleple büyük sıçrama yaşamıştı. Eylül ayından itibaren şirketin satışı için plan yapılırken şirket borçlarını yeniden finanse etmek için 500 milyon dolar borçlanmıştı.

Clorox’un dev satın alımının bu yıl bitmeden tamamlanması bekleniyor. Bu satın alımın şirketin yıllık maliyetine 50 milyon dolar kazandırması bekleniyor. Öte yandan şirketin bu hamlesiyle hisse fiyatları da yükseldi. Şirketin hisse hedef fiyatı 115 dolar olarak tahmin edildi.