Mevduat Faizleri Ne Kadar? 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2026 - 19:21

Pek çok vatandaş tasarruflarını koruma ve değerlendirme için bankaların sunduğu mevduat faizlerinden yararlanıyor. Faiz oranları bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Ancak bu değişkenliği göz önünde bulundurarak, bu oranları düzenli bir şekilde izlemek büyük önem taşıyor. 23 Ocak 2026 tarihinde belirlenmiş olan faiz getirileri, 500 bin TL'lik mevduatlar için geçerli olacak. Peki, hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

23 Ocak 2026 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok kişi, birikimlerini artırmak ve yatırım yapmak adına vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat hesabı açmayı seçen yatırımcılar 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL gibi tutarlar için sunulan faiz oranlarını yakından takip ediyor. 

500 bin TL'lik bir mevduat için en fazla faiz geliri sunan banka, güncel verilere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak adına kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyor.

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14.465,75 TL

Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 11.573,22 TL

Vade Sonu Tutar: 511.573,22 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 40.5

Net Kazanç: 14.646,58 TL

Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL

  • Şekerbank 

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380,82 TL

Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380,82 TL

Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 13.893,78 TL

Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL

  • ING

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 13.260,79 TL

Vade Sonu Tutar: 513.260,79 TL

Yüzde 44 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 16.160,08 TL

Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 43.5

Net Kazanç: 15.973,63 TL

Vade Sonu Tutar: 515.973,63 TL

  • Odea

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 13.771,96 TL

Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL

*Söz konusu veriler, 23 Ocak tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

