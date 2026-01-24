Düğünlerde Yeni Dönem Başladı: Davetiyelere IBAN Numarası Yazıyorlar

Evlenen pek çok çift düğün davetiyelerine 'Nakit getirmeyin' notu düşmeye başladı. Zarflara sığmayan banknotlar düğün sahipleri için sayma ve muhafaza işkencesine dönüşüyor. Bu nedenle para gönderilmesi için IBAN numaraları davetiyelerdeki yerini almaya başladı.

Öte yandan uzmanlar nakit taşımanın artık külfet haline geldiğine dikkat çekiyor. Bu durumun alım gücündeki hızlı erimeyi gösterdiğini belirten ekonomistler, nakit bağımlılığının azaltılması ve dijital ödeme sistemlerinin daha yaygın kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.