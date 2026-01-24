onedio
Düğünlerde Yeni Dönem Başladı: Davetiyelere IBAN Numarası Yazıyorlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2026 - 09:34

Enflasyon Türk Lirası’nın değerini eritti. Kredi kartıyla yapılan harcamalar rekor kırdı, cüzdanda nakit bulunmaz oldu. En yüksek banknot olan 200 TL artık yetersiz kalırken nakit sıkıntısı düğünleri de vurdu. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre düğünlerde yeni dönem başladı. Pek çok davetiyede “Nakit getirmeyin” notu düşülürken IBAN numarası yazılmaya başlandı.

Nakit alım gücü eridi. Vatandaşlar cebinde nakit para taşımak yerine tüm işlerini kredi kartıyla halletmeye başladı. Öyle ki ATM’lerde de bir süredir yaşanan nakit sıkıntısı devam ediyor. En yüksek banknot olan 200 TL günlük hayattaki ihtiyaçları karşılamaya yetmezken ATM’lerde de bulunmuyor.

Nakit sıkıntısı düğünleri de vurdu. Düğünlerde artık yeni dönem başladı. Takı töreni yerine “IBAN’a atın” dönemi başladı.

Evlenen pek çok çift düğün davetiyelerine 'Nakit getirmeyin' notu düşmeye başladı. Zarflara sığmayan banknotlar düğün sahipleri için sayma ve muhafaza işkencesine dönüşüyor. Bu nedenle para gönderilmesi için IBAN numaraları davetiyelerdeki yerini almaya başladı.

Öte yandan uzmanlar nakit taşımanın artık külfet haline geldiğine dikkat çekiyor. Bu durumun alım gücündeki hızlı erimeyi gösterdiğini belirten ekonomistler, nakit bağımlılığının azaltılması ve dijital ödeme sistemlerinin daha yaygın kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Bozkurt

Düğünü hiç yapmamak da bir seçenektir.

ömer

Kesinlikle katılıyorum takacak olanın evine bizzat gidilir 😅😅

nazifegurergil1957

43 yıl önce evlendigimde tencere tava tabak getiriyorlardı çeyrek takan azdı, şimdi iban yazmak! kimin hesabında nakit var .

Abdurrahman Sarı

Bu sefer da düşük meblağ sıkıntıvolur. istemeyiz yeni dönem falan