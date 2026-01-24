Düğünlerde Yeni Dönem Başladı: Davetiyelere IBAN Numarası Yazıyorlar
Enflasyon Türk Lirası’nın değerini eritti. Kredi kartıyla yapılan harcamalar rekor kırdı, cüzdanda nakit bulunmaz oldu. En yüksek banknot olan 200 TL artık yetersiz kalırken nakit sıkıntısı düğünleri de vurdu. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre düğünlerde yeni dönem başladı. Pek çok davetiyede “Nakit getirmeyin” notu düşülürken IBAN numarası yazılmaya başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğünlerde yeni dönem başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Davetiyelere IBAN numarası yazıyorlar.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Düğünü hiç yapmamak da bir seçenektir.
Kesinlikle katılıyorum takacak olanın evine bizzat gidilir 😅😅
43 yıl önce evlendigimde tencere tava tabak getiriyorlardı çeyrek takan azdı, şimdi iban yazmak! kimin hesabında nakit var .
Bu sefer da düşük meblağ sıkıntıvolur. istemeyiz yeni dönem falan