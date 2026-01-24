onedio
Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Saat Vererek İl İl Açıkladı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
24.01.2026 - 08:46

24 Ocak hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Ocak hava durum raporunu yayınladı. Meteoroloji tarafından yayınlanan haritalarda saat saat il il hava durum bilgisi paylaşıldı. Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte detaylar!

24 Ocak hava durumu: Bugün hava nasıl?

Meteoroloji, 24 Ocak Cumartesi hava durumunu paylaştı. Bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir ve Çankırı dışında), Batı Karadeniz (Bolu dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Ordu, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış, buzlanma ve don uyarısı.

Yapılan tahminlere göre yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski beklenirken yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken Doğu Karadeniz-Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

