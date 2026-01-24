Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Saat Vererek İl İl Açıkladı!

Meteoroloji, 24 Ocak Cumartesi hava durumunu paylaştı. Bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir ve Çankırı dışında), Batı Karadeniz (Bolu dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Ordu, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.