İzmir’e Yapay Yağmur mu Yağacak? Uzman İsimden ‘Bulut Tohumlama’ Açıklaması
İzmir’de susuzluk riski alarm seviyede. Su kesintileri meydana gelirken bulut tohumlama olarak bilinen yapay yağmurlar gündeme geldi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Özkan, 'Eğer yanlış bir uygulama olursa sonucunda sel afetine yol açabilir” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir son yılların en kurak dönemini yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bulut yoksa bulut tohumlama da başarısız olacak bir işlemdir."
İzmir su kesintisi: İzmir baraj doluluk oranı
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın