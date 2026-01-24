onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İzmir’e Yapay Yağmur mu Yağacak? Uzman İsimden ‘Bulut Tohumlama’ Açıklaması

İzmir’e Yapay Yağmur mu Yağacak? Uzman İsimden ‘Bulut Tohumlama’ Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2026 - 11:51

İzmir’de susuzluk riski alarm seviyede. Su kesintileri meydana gelirken bulut tohumlama olarak bilinen yapay yağmurlar gündeme geldi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Özkan, 'Eğer yanlış bir uygulama olursa sonucunda sel afetine yol açabilir” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir son yılların en kurak dönemini yaşıyor.

İzmir son yılların en kurak dönemini yaşıyor.

Kurak bir dönem geçiren İzmir’de bulut tohumlama yöntemi konuşuluyor. Bu yöntem bulutlardan düşecek yağış miktarını artırmak veya türünü değiştirmek için hava durumu değiştirme işlemi olarak biliniyor. Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Özkan, bilimsel temeli bulunan bulut tohumlama yönteminin yağışları anlık ya da mevsimsel olarak artırabildiğini kaydetti.

Özkan, bu yöntemin yanlış yapıldığı takdirde sel felaketine yol açabileceğini vurgulayarak, “Eğer yanlış bir uygulama olursa sonucunda yanlış havzalara, İzmir dışına bir yere ya da İzmir'in altyapısında sıkıntıların yaşandığı özellikle şiddetli yağışlardan sonra sel afetine yol açabilir” dedi.

"Bulut yoksa bulut tohumlama da başarısız olacak bir işlemdir."

"Bulut yoksa bulut tohumlama da başarısız olacak bir işlemdir."

Bulut tohumlama yönteminin belirsiz olduğuna dikkat çeken Özkan, “Bu sıfırdan bulut yaratma işi değildir. Mevcut bulutların yoğunlaşma miktarını ve yağmur taşıma kapasitesini arttırabilecek bir uygulamadır. Dolayısıyla bizim temelinde ihtiyacımız olan şey yine buluttur. Bulut yoksa bulut tohumlama da başarısız olacak bir işlemdir” ifadelerini kullandı.

 Dr. Özkan, bulut tohumlama yönteminin nasıl uygulanacağını anlattı:

'Birincisi doğru bulutu iyi modelleyerek doğru alana yağış yağdırmak. Gelen yağışın istenen miktarda olması, istenen miktardan daha az olması ya da beklenen miktardan çok daha fazla yağış getirmesi ile sel yaşanabilme ihtimali mevcut. Bir diğeri bulutun yanlış yere giderek, yanlış yere yağmuru bırakması ile sonuçlanacak bir ihtimalden bahsedebiliriz.

Bu ihtimalleri değerlendirdiğimiz zaman, maliyeti yüksek ve uygulanabilirliğindeki belirsizlik sebebiyle de fayda maliyet oranı düşük bir işlem olarak adlandırabiliriz. Dolayısıyla bunun iyi planlanması, multidisipliner bir şekilde iyi modellenmesi ve doğru alanlara uygulanması gerekmekte.

Eğer yanlış bir uygulama olursa sonucunda yanlış havzalara, İzmir dışına bir yere ya da İzmir'in altyapısında sıkıntıların yaşandığı özellikle şiddetli yağışlardan sonra sel afetine yol açabilir. Doğru planlanması çok önemli, ciddi bir kaynak gerektiren bir çalışma. Bu nedenle iyi ve tutarlı bir hazırlığın yapılması gerekir.'

İzmir su kesintisi: İzmir baraj doluluk oranı

İzmir su kesintisi: İzmir baraj doluluk oranı

İzmir'de baraj doluluk oranları da belli oldu. Çeşme Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 15.56’ya yükseldi.

Tahtalı Barajı yüzde 0.78, Balçova Barajı yüzde 11.65, Ürkmez Barajı yüzde 7.33, Güzelhisar Barajı yüzde 41.98, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 15.56 oldu.

İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeler ise şöyle:

  • KARŞIYAKA / 24.01.2026 saat 12:21 ile 13:21 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacak.

  • KEMALPAŞA / ARMUTLU HÜRRİYET, ARMUTLU 85.YIL CUMHURİYET, AŞAĞIKIZILCA - 23.01.2026 saat 18:30 ile 21:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

  • URLA / CAMİATİK-24.01.2026 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak.

  • URLA / ALTINTAŞ, CAMİATİK, NAİPLİ, SIRA, YAKA, YELALTI, YENİ, YENİCE-24.01.2026 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacak.

  • URLA / GÜLBAHÇE - 24.01.2026 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

  • ÇEŞME / DALYAN-24.01.2026 saat 12:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

  • ÖDEMİŞ /KARADOĞAN- 24.01.2026 saat 09:13 ile 11:13 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın