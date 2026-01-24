İzmir’e Yapay Yağmur mu Yağacak? Uzman İsimden ‘Bulut Tohumlama’ Açıklaması

Bulut tohumlama yönteminin belirsiz olduğuna dikkat çeken Özkan, “Bu sıfırdan bulut yaratma işi değildir. Mevcut bulutların yoğunlaşma miktarını ve yağmur taşıma kapasitesini arttırabilecek bir uygulamadır. Dolayısıyla bizim temelinde ihtiyacımız olan şey yine buluttur. Bulut yoksa bulut tohumlama da başarısız olacak bir işlemdir” ifadelerini kullandı.

Dr. Özkan, bulut tohumlama yönteminin nasıl uygulanacağını anlattı:

'Birincisi doğru bulutu iyi modelleyerek doğru alana yağış yağdırmak. Gelen yağışın istenen miktarda olması, istenen miktardan daha az olması ya da beklenen miktardan çok daha fazla yağış getirmesi ile sel yaşanabilme ihtimali mevcut. Bir diğeri bulutun yanlış yere giderek, yanlış yere yağmuru bırakması ile sonuçlanacak bir ihtimalden bahsedebiliriz.

Bu ihtimalleri değerlendirdiğimiz zaman, maliyeti yüksek ve uygulanabilirliğindeki belirsizlik sebebiyle de fayda maliyet oranı düşük bir işlem olarak adlandırabiliriz. Dolayısıyla bunun iyi planlanması, multidisipliner bir şekilde iyi modellenmesi ve doğru alanlara uygulanması gerekmekte.

Eğer yanlış bir uygulama olursa sonucunda yanlış havzalara, İzmir dışına bir yere ya da İzmir'in altyapısında sıkıntıların yaşandığı özellikle şiddetli yağışlardan sonra sel afetine yol açabilir. Doğru planlanması çok önemli, ciddi bir kaynak gerektiren bir çalışma. Bu nedenle iyi ve tutarlı bir hazırlığın yapılması gerekir.'