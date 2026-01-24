Yeşil Pasaporta Schengen Vizesi mi Geliyor?
Pek çok meslek grubuna vizesiz seyahat hakkı tanıyan yeşil pasaporta dair yeni bir gelişme yaşandı. Mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi için meslek grupları tarafından TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Bu gelişmenin ardından sanatçılar ve gazeteciler de yeşil pasaport taleplerini bir kez daha dile getirdi.
Yeşil pasaport gündeme gelince yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu kez yeşil pasaporta Schengen vizesinin yolda olduğu iddia edildi. Kaynağı belirsiz olan ve resmi bir açıklama bulunmayan bu iddia, X'te gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşil pasaport kimlere verilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşil pasaporta Schengen vizesi mi geliyor? Söz konusu iddia gündem oldu.
Söz konusu iddia X'te gündem oldu. Gelen yorumlardan bazılar şöyle:
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın