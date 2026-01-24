onedio
Yeşil Pasaporta Schengen Vizesi mi Geliyor?

Yeşil Pasaporta Schengen Vizesi mi Geliyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2026 - 13:46

Pek çok meslek grubuna vizesiz seyahat hakkı tanıyan yeşil pasaporta dair yeni bir gelişme yaşandı. Mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi için meslek grupları tarafından TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Bu gelişmenin ardından sanatçılar ve gazeteciler de yeşil pasaport taleplerini bir kez daha dile getirdi.

Yeşil pasaport gündeme gelince yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu kez yeşil pasaporta Schengen vizesinin yolda olduğu iddia edildi. Kaynağı belirsiz olan ve resmi bir açıklama bulunmayan bu iddia, X'te gündem oldu.

Yeşil pasaport kimlere verilir?

Yeşil pasaport kimlere verilir?

Son yıllarda Türk vatandaşlarına yönelik artan vize reddinin ardından 'yeşil pasaport' gündeme geldi. Yeşil pasaport, Schengen ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlıyor. Peki, yeşil pasaport kimlere verilir?

  • TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara

  • Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine

  • Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca)

  • Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına

  • Devlet sporcularına

  • Bazı şartlarla ihracatçılar (son 3 yılda belirli ihracat tutarını aşanlar)

Yeşil pasaport sayısı ne kadar? Kaç kişinin yeşil pasaportu var?

2025 verilerine göre yeşil pasaporta sahip olanların sayısı 6 milyonu aştı.

Yeşil pasaporta Schengen vizesi mi geliyor? Söz konusu iddia gündem oldu.

Yeşil pasaporta Schengen vizesi mi geliyor? Söz konusu iddia gündem oldu.

Pek çok meslek grubu yeşil pasaport alabilmek için TBMM'nin yolunu tutuyor. Son olarak mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sunuldu. Bu gelişmenin ardından gazeteciler ve sanatçılar da yeşil pasaport taleplerini bir kez daha dile getirdi. Ünlü sanatçı Demet Akalın 'Sanatçılara yeşil pasaport verilsin' çağrısında bulundu. Bu çağrıya şarkıcı Funda Arar'dan destek geldi. Arar, 'Artık Avrupa turneleri zor oluyor. Yeşil pasaport olsa iyi olurdu. Bize verdin ama ekipten çıkan olmuyor. Sadece bize olması ifade etmiyor. Müzisyenlerin de yeşil pasaportunun olması lazım ki problem çıkmasın. O yüzden bize yetmez' dedi.

Artan yoğun taleplerin ardından ortaya yeni bir iddia atıldı. Yeşil pasaporta Schengen vizesi geleceği iddia edildi. İddiaya göre Avrupa Birliği’nin verdiği kota aşıldı ve bu nedenle Schengen vizesi uygulanacak. Ancak iddiaların kaynağı belirsiz ve bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. 

2025 Ocak ayında da benzer iddia gündeme geldi

Ocak 2025’te yine yeşil pasaportu olanların ön vize alarak seyahat edeceği iddia edilmişti. Anadolu Ajansı Teyit Hattı ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Söz konusu iddia X'te gündem oldu. Gelen yorumlardan bazılar şöyle:

Söz konusu iddia X'te gündem oldu. Gelen yorumlardan bazılar şöyle:

