Yeşil Pasaporta Schengen Vizesi mi Geliyor?

Pek çok meslek grubu yeşil pasaport alabilmek için TBMM'nin yolunu tutuyor. Son olarak mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sunuldu. Bu gelişmenin ardından gazeteciler ve sanatçılar da yeşil pasaport taleplerini bir kez daha dile getirdi. Ünlü sanatçı Demet Akalın 'Sanatçılara yeşil pasaport verilsin' çağrısında bulundu. Bu çağrıya şarkıcı Funda Arar'dan destek geldi. Arar, 'Artık Avrupa turneleri zor oluyor. Yeşil pasaport olsa iyi olurdu. Bize verdin ama ekipten çıkan olmuyor. Sadece bize olması ifade etmiyor. Müzisyenlerin de yeşil pasaportunun olması lazım ki problem çıkmasın. O yüzden bize yetmez' dedi.

Artan yoğun taleplerin ardından ortaya yeni bir iddia atıldı. Yeşil pasaporta Schengen vizesi geleceği iddia edildi. İddiaya göre Avrupa Birliği’nin verdiği kota aşıldı ve bu nedenle Schengen vizesi uygulanacak. Ancak iddiaların kaynağı belirsiz ve bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

2025 Ocak ayında da benzer iddia gündeme geldi

Ocak 2025’te yine yeşil pasaportu olanların ön vize alarak seyahat edeceği iddia edilmişti. Anadolu Ajansı Teyit Hattı ise bu iddiaları yalanlamıştı.