onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
“Mattia Ahmet Minguzzi’nin Katiline Engelli Raporu Verildi” İddialarına DMM’den Yalanlama

“Mattia Ahmet Minguzzi’nin Katiline Engelli Raporu Verildi” İddialarına DMM’den Yalanlama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.10.2025 - 11:57

Dün görülen Mattia Ahmet Minguzzi davası sonrasında sosyal medyada yayılan “Mattia Ahmet Minguzzi’nin katiline engelli raporu verildi” iddiası hakkında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. DMM’den yapılan açıklamada “Failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliği bulunmamaktadır. Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir “kaynaştırma raporu” olup, “engellilik raporu” niteliği taşımamaktadır” ifadelerine yer verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin Mattia Ahmet Minguzzi hakkındaki açıklaması:

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin Mattia Ahmet Minguzzi hakkındaki açıklaması:

Bazı sosyal medya hesaplarında merhum Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak “katile engelli raporu verildi” şeklinde servis edilen iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür.

Doğrusu; Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen 07.05.2025 tarihli raporda, sanığın “nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu” tespit edilmiştir ve failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliği bulunmamaktadır.

Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir “kaynaştırma raporu” olup, “engellilik raporu” niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum yoktur.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma fiili, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında suçtur. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın