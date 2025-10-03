“Mattia Ahmet Minguzzi’nin Katiline Engelli Raporu Verildi” İddialarına DMM’den Yalanlama
Dün görülen Mattia Ahmet Minguzzi davası sonrasında sosyal medyada yayılan “Mattia Ahmet Minguzzi’nin katiline engelli raporu verildi” iddiası hakkında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. DMM’den yapılan açıklamada “Failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliği bulunmamaktadır. Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir “kaynaştırma raporu” olup, “engellilik raporu” niteliği taşımamaktadır” ifadelerine yer verildi.
İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin Mattia Ahmet Minguzzi hakkındaki açıklaması:
