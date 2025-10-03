3 Ekim Cuma Hava Durumu Nasıl Olacak? Dikkat! Meteoroloji Uyarı Seviyesini Artırdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim Cuma günü hava durumu için Türkiye'nin batısını etkisi altına alacak olumsuz hava koşullarıyla ilgili uyarı yaptı. Kışın yaklaştığını hissettirecek yağış ve fırtına gün içerisinde hem gücünü hem de etki alanını artıracak. Raporda 9 ili uyaran Meteoroloji alarm seviyesini yükseltti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Ekim Cuma hava durumu raporunda Türkiye’nin batısındaki 9 şehir için önemli uyarılar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fırtına sert esecek, hortum riski var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın