onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
3 Ekim Cuma Hava Durumu Nasıl Olacak? Dikkat! Meteoroloji Uyarı Seviyesini Artırdı

3 Ekim Cuma Hava Durumu Nasıl Olacak? Dikkat! Meteoroloji Uyarı Seviyesini Artırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.10.2025 - 08:18 Son Güncelleme: 03.10.2025 - 08:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim Cuma günü hava durumu için Türkiye'nin batısını etkisi altına alacak olumsuz hava koşullarıyla ilgili uyarı yaptı. Kışın yaklaştığını hissettirecek yağış ve fırtına gün içerisinde hem gücünü hem de etki alanını artıracak. Raporda 9 ili uyaran Meteoroloji alarm seviyesini yükseltti!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 Ekim Cuma hava durumu raporunda Türkiye’nin batısındaki 9 şehir için önemli uyarılar geldi.

3 Ekim Cuma hava durumu raporunda Türkiye’nin batısındaki 9 şehir için önemli uyarılar geldi.

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde başlayacak yağışların, akşam saatlerine doğru etkisini artırarak Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenirken Muğla için turuncu, 8 il için ise sarı kodlu alarm verildi.

Fırtına sert esecek, hortum riski var!

Fırtına sert esecek, hortum riski var!

Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

Kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın