3 Ekim Cuma Hava Durumu Nasıl Olacak? Dikkat! Meteoroloji Uyarı Seviyesini Artırdı

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde başlayacak yağışların, akşam saatlerine doğru etkisini artırarak Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenirken Muğla için turuncu, 8 il için ise sarı kodlu alarm verildi.