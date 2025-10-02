Dünya Sağlık Örgütü’nden Kolera Salgını Alarmı: 23 Ülkeye Yayıldı, 4200’den Fazla Kişi Öldü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl Afrika kıtasında görülen kolera salgınında şimdiye kadar 4 bin 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Sağlık Örgütü'nde kolera alarmı: "Sadece bu yıl 23 ülkede 190 binden fazla kişi koleraya yakalandı ve 4 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın