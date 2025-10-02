onedio
Dünya Sağlık Örgütü’nden Kolera Salgını Alarmı: 23 Ülkeye Yayıldı, 4200’den Fazla Kişi Öldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.10.2025 - 00:00 Son Güncelleme: 03.10.2025 - 00:19

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl Afrika kıtasında görülen kolera salgınında şimdiye kadar 4 bin 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nde kolera alarmı: "Sadece bu yıl 23 ülkede 190 binden fazla kişi koleraya yakalandı ve 4 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti."

DSÖ Afrika Bölge Ofisi Bölgesel Acil Durumlar Direktör Vekili Patrick Abok, Angola'da çevrim içi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bölgenin son yıllarda en zorlu sağlık acil durumlarından bazılarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Abok, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai eyaletinde ortaya çıkan yeni Ebola salgınının, kolera, M çiçeği virüsü (mpox), kızamık ve diğer hastalıkların halihazırda kırılgan olan sağlık sistemini zorladığına dikkati çekti.

Patrick Abok, 'Sadece bu yıl 23 ülkede 190 binden fazla kişi koleraya yakalandı ve 4 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, bu ülkelerin 16'sında salgınlar aktif olarak sürüyor. Güvenli suya ve hijyen tesislerine erişim yetersiz olduğu için kolera, insani kriz yaşanan bölgelerde ciddi halk sağlığı riski olmaya devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün kolera tedavi merkezlerini desteklediğini, malzeme sağladığını ve hastalığın yayılmasını engellemek için aşılama çalışmaları yürüttüğünü belirten Abok, bu yıl 15 milyondan fazla doz kolera aşısının uygulandığını kaydetti.

Abok, ayrıca kötü sanitasyon koşulları ve iklim kaynaklı sel felaketleri nedeniyle Çad, Sudan, Etiyopya ve KDC gibi ülkelerde kolera vakalarının hızla yayıldığına işaret etti.

Kolera, kirli su veya yiyecek tüketilmesiyle bulaşan bakteriyel enfeksiyon olarak biliniyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
