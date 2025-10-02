“Kiracılar Lüks Yaşıyor, Bir Bakıyorsun Kargo Geliyor” Diyen Dayıya Gelen Efsanevi Yanıtlar
Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Videoda konuşan bir ‘dayı’ kirada yaşayan insanlarında ‘lüks’ içerisinde yaşadığını şu sözlerle anlattı: “Kiracılar da lüks yaşıyor, bir bakıyorsun postacı geliyor, kargo geliyor. Olmaz, yorganına göre uzacaksın bacağını.”
Sosyal medyada viral haline gelen video ve sözlere tabii ki sosyal medya kullanıcılarının da söyleyeceği bazı şeyler vardı.
Bir sokak röportajında evine kargo gelen kiracılar için 'lüks yaşıyorlar' diyen dayı sosyal medyada gündemde!
İşte sosyal medyada gündem olan dayı ve anlattıkları!
İşte dayıya gelen efsanevi cevaplardan bazıları:
