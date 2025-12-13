onedio
MasterChef'teki Gerginlikten Haftanın Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef’teki Gerginlikten Haftanın Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2025 - 15:35

Televizyon dünyasında yine hareketli bir gün geçirdik. Dizilerin viral olan sahneleri, rakiplerin reyting savaşları, programlardaki kaos anları bugünün konularındandı. Biz de detayları kaçıranlar için bir özet hazırladık.

İşte 13 Aralık Cumartesi televizyon dünyasında dikkat çeken başlıklar…

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir’deki bir sahne Kızılcık Şerbeti’ne konu oldu.

Uzak Şehir’in geçtiğimiz bölümlerinde Kaya karakteri geçici görme kaybı yaşamıştı. Aşık olduğu kadın olan Zerrin ise onu kurtarmıştı. Kızılcık Şerbeti’nde de birebir bu sahne anlatıldı. Zülkar ile Nilay arasında geçen diyalog sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Nilay’ın “Hint dizisi mi bu?” gibi replikleri üzerinden rakip diziye ufak bir eleştiri de yapılmış oldu.

Detaylar için 👇

Taşacak Bu Deniz’de Ballı karakterinin diziden çıkması ayrı bir üzüntü yarattı. Ballı'yı canlandıran Özge Arslan'dan veda postu bekleyen seyirci, bambaşka bir paylaşımla karşılaştı.

Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan, Instagram hesabından 'Ne kadar kötüsünüz' yazan bir paylaşım yaptı. Arslan'ın bu paylaşımı epey kafa karıştırdı.

Detaylar için 👇

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın son bölümünde ortalık karıştı.

16 eski yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkiye Altın Kupa'da ilk kaşık atıldı. Sergen, Kerem'le mücadelesinin ardından ilk kaşık attıran yarışmacı olurken bölümde ayrıca gergin anlar yaşandı.

Geçtiğimiz sezonlarda aralarından su sızmayan Sergen ve Hasan arasında sözlü tartışma yaşandı. Sergen, aynı takımda yer aldığı Hasan’a dönerek, “Benimle bir daha sakın muhatap olma” dedi. Hasan ise 'Sen kimsin?' diyerek yanıt verdi.

Sergen, Hasan’ın tepkisine, “Senin kim olduğunu birazdan içeride söyleyeceğim”sözleriyle yanıt verince araya Barbaros girdi.

Detaylar için 👇

Arka Sokaklar kadrosunda yer alan oyuncuların yıllar içindeki değişimine anbean şahit olduk. Şimdilerde ise Uğur Pektaş ile Onur Bay’ın Kuruluş Orhan’da birlikte çalışması sosyal medya kullanıcılarını duygulandıran anlara vesile oldu.

İkilinin Kuruluş Orhan’daki sahnesiyle Arka Sokaklar’a gönderme yaptığı söylendi. “Sen eskiden de böyleydin, babana az mı çektirdin?” repliği tebessüm ettirdi. X kullanıcısının video editi kısa sürede viral olunca oyuncular da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Detaylar için 👇

Uzak Şehir, geçtiğimiz sezondan beri hem pazartesi akşamları kendi rekorunu kırıp hem de haftalık reytinglerde zirvede yer almıştı. Ta ki Taşacak Bu Deniz yayınlanmaya başlayana kadar.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı? Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle 2 puanlık bir yükselişle kendi rekorunu kırmasına rağmen Uzak Şehir'e kıl payı farkla yenildi. Taşacak Bu Deniz, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi olurken Uzak Şehir, TOTAL grubunda farkını ortaya koydu ve liderliği elden bırakmadı.

Detaylar için 👇

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor.

Yepyeni yarışmacıların yer alacağı Survivor 2026, yeni yılda TV8 ekranlarında olacak. Acun Ilıcalı, yarışmanın tüm süreçlerini sosyal medya hesaplarından seyirciyle paylaşırken yarışacak en sürpriz isim hiç şüphesiz şarkıcı Keremcem oldu.

Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Keremcem, Survivor 2026 yolcusu. Saba Tümer'in programına katılan Keremcem, Survivor'dan nasıl teklif aldığını ve Acun Ilıcalı'yla görüşmesini anlattı. Keremcem açıklamasında 'Acun Ilıcalı beni arayınca şok oldum'dedi.

Detaylar için 👇

Taşacak Bu Deniz yeni bölümün ardından yine X’te goygoya malzeme çıkardı.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, ilk bölümünden bu yana heyecanı sürdürmeyi başarıyor. Sezonun en sevilen dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz, son zamanların reyting rekortmenlerinden. İzleyiciler dizinin yayın günü olan cuma gününü adeta ipte çekiyor. Şimdiyse heyecanıyla duygusallığıyla bir bölümü daha geride bıraktık. Diziseverler ise bölümün ardından X’te goygoy paylaşımları için yerini aldı biz de sizler için derledik.

Detaylar için 👇

Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrolündeki Sahtekarlar’da her hafta nabızları yükselten olaylar yaşanıyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye yeni bir oyuncunun katıldığını açıkladı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Nazlıcan Demir, Uğur Güneş’in hayat verdiği Önder’in kızı olarak hikayeye dahil olacak. Karakterinin adı ise Cansu. Genç ve güzel oyuncu en son Netflix’te yayınlanan Mor Işıklar dizisinde yer almıştı. Şimdiyse Sahtekarlar kadrosuna adını yazdırdı.

Detaylar için 👇

