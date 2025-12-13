MasterChef’teki Gerginlikten Haftanın Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyasında yine hareketli bir gün geçirdik. Dizilerin viral olan sahneleri, rakiplerin reyting savaşları, programlardaki kaos anları bugünün konularındandı. Biz de detayları kaçıranlar için bir özet hazırladık.
İşte 13 Aralık Cumartesi televizyon dünyasında dikkat çeken başlıklar…
Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir’deki bir sahne Kızılcık Şerbeti’ne konu oldu.
Taşacak Bu Deniz’de Ballı karakterinin diziden çıkması ayrı bir üzüntü yarattı. Ballı'yı canlandıran Özge Arslan'dan veda postu bekleyen seyirci, bambaşka bir paylaşımla karşılaştı.
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın son bölümünde ortalık karıştı.
Arka Sokaklar kadrosunda yer alan oyuncuların yıllar içindeki değişimine anbean şahit olduk. Şimdilerde ise Uğur Pektaş ile Onur Bay’ın Kuruluş Orhan’da birlikte çalışması sosyal medya kullanıcılarını duygulandıran anlara vesile oldu.
Uzak Şehir, geçtiğimiz sezondan beri hem pazartesi akşamları kendi rekorunu kırıp hem de haftalık reytinglerde zirvede yer almıştı. Ta ki Taşacak Bu Deniz yayınlanmaya başlayana kadar.
Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor.
Taşacak Bu Deniz yeni bölümün ardından yine X’te goygoya malzeme çıkardı.
Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrolündeki Sahtekarlar’da her hafta nabızları yükselten olaylar yaşanıyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye yeni bir oyuncunun katıldığını açıkladı.
