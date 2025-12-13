MasterChef’teki Gerginlikten Haftanın Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı? Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle 2 puanlık bir yükselişle kendi rekorunu kırmasına rağmen Uzak Şehir'e kıl payı farkla yenildi. Taşacak Bu Deniz, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi olurken Uzak Şehir, TOTAL grubunda farkını ortaya koydu ve liderliği elden bırakmadı.