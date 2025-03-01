Mart Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçların Kehanetleri
Mart Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçların Kehanetleri
Yılın üçüncü ayı, baharın habercisi ve bu yıl astrolojik olarak yılbaşına denk gelen Mart ayı hareketli geçecek. Kadersel dönüşümlerin yaşanacağı Mart ayında tutulmalar ve retrolar bizi bekliyor. Hayatınızda çokça şeyin değişebileceği bu ayın fırsatlarını kaçırmasanız iyi edersiniz. Yeni başlangıçlar da olacak, eskiyle yüzleşme de yaşanacak ama günün sonunda denge sizi bulacak gibi görünüyor! Peki, Mart ayında burçları neler bekliyor? Mart ayı nasıl geçecek?
İşte başlıyoruz...
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Son cemrenin düştüğü, baharın habercisi Mart ayı gelip çattı!
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Astrolojik anlamda yeni bir yılın başladığı 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçecek, herkes cesaret dolacak!
Mart ayı cesaretin, yeniliğin ve dönüşümün ayı olacak!
Mart Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar
Mart ayının en zor günü de en güzel günü de belli oldu: Hemen takvime kaydedin bu ay ihtiyacınız olabilir!
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Şimdi de Mart ayında meydana gelen tüm bu astrolojik olaylar ve gezegen hareketlerinin burçlara etkisini dikkatle inceleyelim!
Koç: "Enerji dolcaksınız"
Boğa: "Sabırlı olmalısınız"
İkizler: "Hayata karışın"
Yengeç: "Kazanmaya oynayın"
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Aslan: "Yüzleşmeniz gerekebilir"
Başak: "Karar verme vakti"
Terazi: "Yeni aşk, yeni heyecanlar"
Akrep: "Geçmişten arının"
Yay: "Gitmek vakti"
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Oğlak: "Uzaklar yakın olabilir"
Kova: "Bilgiyi kucaklayın"
Balık: "Dengeyi bulma vakti"
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