Mart Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçların Kehanetleri

Mart ayının en güzel günü gece ile gündüzün eşitlendiği, Güneş'in Koç burcuna geçişinin ertesi günü olan 21 Mart ekinoksu olacak gibi görünüyor. Hayatınızdaki tüm çalkantılar bir an son bulacak, dengede kalan bundan sonraki süreçte mutlu olacak. 14 Mart'ı da benzer bir konuma koyabiliriz aslında. Miladı dolan eskilerin ve yüklerin üzerinizden atıldığı bugün, hafifleyebilirsiniz.

Mart ayının en zor günleri ise daha ilk günden kendini hissettirebilir. 1 Mart ilişkilerde yüzleşmeler nedeniyle zorlu geçebilir, 15 Mart'ta Merkür retro hayatınızı gözden geçirmeyi gerektirebilir. Son olarak 29 Mart'ta Yeni Ay ile birlikte önünüzü görmeden kararlar verip fazla cesur hamleleriniz nedeniyle canınız sıkılabilir.