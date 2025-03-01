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Mart Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçların Kehanetleri

Mart Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçların Kehanetleri

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
01.03.2025 - 14:38

Yılın üçüncü ayı, baharın habercisi ve bu yıl astrolojik olarak yılbaşına denk gelen Mart ayı hareketli geçecek. Kadersel dönüşümlerin yaşanacağı Mart ayında tutulmalar ve retrolar bizi bekliyor. Hayatınızda çokça şeyin değişebileceği bu ayın fırsatlarını kaçırmasanız iyi edersiniz. Yeni başlangıçlar da olacak, eskiyle yüzleşme de yaşanacak ama günün sonunda denge sizi bulacak gibi görünüyor! Peki, Mart ayında burçları neler bekliyor? Mart ayı nasıl geçecek?

İşte başlıyoruz...

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Son cemrenin düştüğü, baharın habercisi Mart ayı gelip çattı!

Son cemrenin düştüğü, baharın habercisi Mart ayı gelip çattı!

Her günü bir olayla geçecek Mart ayının Henüz ilk gününden başlayan Venüs retrosu, ardından Başak burcunda Ay tutulması, Dolunay, Merkür Retro derken bir de 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçecek. İşte bu sayede astrolojik anlamda yeni bir yıl başlayacak. Şimdi her şey değişebilir.

Astrolojik anlamda yeni bir yılın başladığı 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçecek, herkes cesaret dolacak!

Astrolojik anlamda yeni bir yılın başladığı 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçecek, herkes cesaret dolacak!

21 Mart'ta ekinoksun dengesine kapılırsanız, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ama 29 Mart'a kadar cesaretinizi ve arzularınızı dengeleyemezseniz işin içine bir de Koç burcunda Güneş tutulması girecek. Daha da artan cesaret ise başınıza iş açabilir.

Mart ayı cesaretin, yeniliğin ve dönüşümün ayı olacak!

Mart ayı cesaretin, yeniliğin ve dönüşümün ayı olacak!

Venüs, Merkür, tutulmalar ve Neptün ekisinde bir hayli hızlı geçecek Mart ayında neler olacak neler... 

Gelin, Mart ayının en önemli astrolojik olaylarına daha detaylı bir şekilde göz atalım 👇

Mart Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

Mart Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

  • 1 Mart - Venüs Retrosu Başlıyor: Venüs geri hareketine Koç burcunda başlayacak. 12 Nisan 2025'e kadar sürecek olan seyahatine daha sonra Balık burcunda devam edecek. Duyguları ve aşk hayatını etkileyecek. 

  • 14 Mart - Başak Burcunda Ay Tutulması: Balık-Başak aksındaki ilk tutulma. Başak burcundaki 23 derecelik tutulma, eğitim ve sağlık gibi kritik konularda değişime neden olacak. 

  • 14 Mart - Başak Burcunda Dolunay: Ayın en büyük bahar temizliği bu tarihte olacak. Hazır olun, bu dolunayda miladı dolan yüklerden kurtulma vakti! 

  • 15 Mart - Merkür Retrosu: 7 Nisan 2025'e kadar sürecek olan Merkür retrosu, yeni kararlar aldıracak. Hayatı gözden geçirip değişimi kabul etme zamanı.

  • 20 Mart - Güneş'in Koç Burcuna Geçişi: Astrolojik anlamda yeni bir yıl başlıyor. Haliyle hayatınızda dönüm noktası olabilir. 

  • 21 Mart Ekinoks: Gece ile gündüzün eşitlendiği bugün hayatınıza denge gelecek! Yeni astrolojik yılın peşi sıra başlayan bahar, içinizde yeni umutları yeşertebilir.

  • 29 Mart - Koç Burcunda Güneş Tutulması: Merkür ve Venüs retrosu devam erken hayatınıza cesaret gelecek. Aman dikkat bu cesaret başınıza iş açabilir, ani ve abartılı adımlarla küresel anlamda gerilime neden olabilir. 

  • 29 Mart - Koç Burcunda Meydana Gelen Yeni Ay: Ayın en önemli iki astrolojik olayı bir arada. Hem tutulma hem Yeni Ay, sakin olmayı gerektirecek. 

  • 30 Mart - Neptün'ün Koç Burcuna Geçişi: Her şeyi idealize edecek ve dengeyi yeniden sağlayacak etki Neptün'den gelecek. Ülkeler arası denge için bile önemli bir gün olabilir.

Mart ayının en zor günü de en güzel günü de belli oldu: Hemen takvime kaydedin bu ay ihtiyacınız olabilir!

Mart ayının en zor günü de en güzel günü de belli oldu: Hemen takvime kaydedin bu ay ihtiyacınız olabilir!

Mart ayının en güzel günü gece ile gündüzün eşitlendiği, Güneş'in Koç burcuna geçişinin ertesi günü olan 21 Mart ekinoksu olacak gibi görünüyor. Hayatınızdaki tüm çalkantılar bir an son bulacak, dengede kalan bundan sonraki süreçte mutlu olacak. 14 Mart'ı da benzer bir konuma koyabiliriz aslında. Miladı dolan eskilerin ve yüklerin üzerinizden atıldığı bugün, hafifleyebilirsiniz. 

Mart ayının en zor günleri ise daha ilk günden kendini hissettirebilir. 1 Mart ilişkilerde yüzleşmeler nedeniyle zorlu geçebilir, 15 Mart'ta Merkür retro hayatınızı gözden geçirmeyi gerektirebilir. Son olarak 29 Mart'ta Yeni Ay ile birlikte önünüzü görmeden kararlar verip fazla cesur hamleleriniz nedeniyle canınız sıkılabilir.

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Şimdi de Mart ayında meydana gelen tüm bu astrolojik olaylar ve gezegen hareketlerinin burçlara etkisini dikkatle inceleyelim!

Şimdi de Mart ayında meydana gelen tüm bu astrolojik olaylar ve gezegen hareketlerinin burçlara etkisini dikkatle inceleyelim!

Mart ayında burçları neler bekliyor? Açıkçası bu ayda ne ararsanız var. Ama en çok değişim ve cesaret var. 

İşte, burçların Mart ayı kehanetleri 👇

Koç: "Enerji dolcaksınız"

Koç: "Enerji dolcaksınız"

Güneş'in burcuna geçişi, Venüs etkisi, Güneş tutulması derken günden güne daha cesur ve korkusuz olacaksın. Bu ay adeta senin ayın, yerinde durmayacak hem iş hem özel hayatında kazandıkça kazanacaksın. Karşına hiçbir engelin çıkmasına izin vermeyecek gerektiğinde risk de alarak büyük sıçrayışlar yapabileceksin. 

Başarı, mutluluk ve aşk seni bekliyor!

Boğa: "Sabırlı olmalısınız"

Boğa: "Sabırlı olmalısınız"

Derler ya hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek! Bugüne kadar yaşadıklarınızı, hayatı ve geleceği sorgulamaya başlayabilirsiniz. Mart ayının denge getiren başlangıçlarını fırsat bilmeli geçmişi telafi etme şansını kaçırmamalısınız. Maddi ve manevi anlamda yaşadığınız kayıpları telafi etmek için büyük bir fırsatınız var.

Sabrılar ilerlerseniz, kazanacaksınız!

İkizler: "Hayata karışın"

İkizler: "Hayata karışın"

Baharın habercisi Mart ile birlikte kartlarınızı açabilirsiniz. Kendinizi gösterebilir, her zamankinden daha dengeli ve kararlı bir duruş sergileyebilirsiniz. Özellikle 14 Mart'taki tutulma ile birlikte hayata dair yeni kararlar alabilir, sosyal ve kültürel açıdan güçlenebilirsiniz. Hayata karışmanın tam zamanı, sosyalleşin yeni insanlar ve bağlantılarla fırsatları yakalayın. 

Harekete geçin, fırsatlar sizi bulacak.

Yengeç: "Kazanmaya oynayın"

Yengeç: "Kazanmaya oynayın"

Başarıya odaklanarak kariyer ve eğitim alanlarına yönelirseniz, hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Hayal ettiğiniz terfi, iş deşimi, akademik kariyer fırsatı ve yurt dışı odaklı gelişmeler kapınızı çalabilir. Elbette bunun için biraz çaba gerekecek. Ancak dik bir duruş ve kararlılık kazanmanı sağlayacak. Hareketli ve yoğun bir ay seni bekiyor. 

İleriye bak, başarıyı yakala!

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Aslan: "Yüzleşmeniz gerekebilir"

Aslan: "Yüzleşmeniz gerekebilir"

Ay boyunca hissedeceğimiz Koç burcu etkisi sizi her zamankinden cesur ve hareketli yapacak. Geçmiş hataların, gelecek hedeflerin ve yaptıklarınla yüzleşebilirsin. Açıkçası bu başta seni korkutsa da güçlenmek ve yükselmek için iyi bir fırsat olduğunu bilmelisin. Hayatında köklü değişimlerin yaşanmasına fırsat vermek için yüzleş, kabul et ve değiştir. 

Geleceğini değiştirebilirsin.

Başak: "Karar verme vakti"

Başak: "Karar verme vakti"

Para, ortaklıklar, iş hayatı ve aşk konuşacağız bu ay! Her şeyin iç içe geçtiği, senin de her şeyi aynı anda düzeltmek istediğin bir dönem başlıyor. Burcundaki tutulma, yenilenme arzunu tetikleyebilir. Mart ayı itibarıyla her an değişmeye hazır olabilirsin. Dikkatli kararlar vermeli, risk alırken dikkatli olmalı ve hayatındaki sorunları çözmelisin. Bunu yapabilirsin! 

Her karar zirveye yaklaştıracak.

Terazi: "Yeni aşk, yeni heyecanlar"

Terazi: "Yeni aşk, yeni heyecanlar"

Aşk hayatında hareketlilik yaşanabilir! Ay tutulması, Güneş tutulması derken evlilik ve ortaklıklardan konuşmak gerekebilir. Mart ayında güçlü bağlar kurmaya, derin duygulara kapılmaya ve doludizgin yaşamaya hazır olmalısın. Aman dikkat eski sevgili de bir köşe başında karşına çıkabilir. Ama yeniye olan arzun seni mutluluğa götürecektir. Yeni iş fırsatlarına da açık ol deriz. 

Yenilenmeye ve bahar temizliğine hazırlan!

Akrep: "Geçmişten arının"

Akrep: "Geçmişten arının"

Eskiyi bir kenara bırakma zamanı. Miladı dolan ne varsa ardında bırak... Çünkü yeni bir sayfa açabilirsin. Taze başlangıçlar ile harekete geçme enerjisini yakalamak için geçmişi son kez masaya yatırabilirsin. Üzerindeki yüklerden ve seni dibe çeken olumsuzluklardan kurtulmak için harika bir fırsat bu, sakın kaçırma. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşasan da hedefine kilitlen. 

Yüklerinizden arınınca huzur bulacaksınız!

Yay: "Gitmek vakti"

Yay: "Gitmek vakti"

Hayallere kapılmanın tam zamanı. Heyecanlı değişimler, dönüşümler ve yeniliklerin habercisi Mart. Bir süredir ertelediklerine tutunmalı, hayatı yaşadığını hissetmelisin. Yerinde durmamalı, harekete geçmeli ve ilerlemeli. Neresinden tutarsan bu ayı oradan yakalayacaksın hayatı. İş mi, senin olacak. Aşk mı, kalbinin ritmi değişecek. Para mı, bir yerden miras gelecek. Sen ise gideceksin... 

Hayatı yakalamak için gitme vakti!

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Oğlak: "Uzaklar yakın olabilir"

Oğlak: "Uzaklar yakın olabilir"

2025 yılı itibarıyla daha iyiye gözünü diken Oğlak burçlarına fırsat doğabilir. Ancak bu fırsat yanı başınızda olmayacak. Uzakları yakın etmeyi göze alanların, risk almaktan korkmayanların ve hızlı karar verenlerin ayı olacak Mart. Beklenmedik adımlar atabilirsin. Korkusuz ve fazla cesur halin hayatında değişimin habercisi olabilir. 

Yapabileceklerini ve yeteneklerini gösterme vakti.

Kova: "Bilgiyi kucaklayın"

Kova: "Bilgiyi kucaklayın"

Merakınızı destekleyecek, gelişim için önünüzü açacak bir ay Mart! Enerjini toplamalı ve her an harekete hazır olmalısın. İş görüşmeleri, dava süreçleri, seyahatler ve alım-satımlar söz konusu olabilir. Her an yeni bir macera gibi geçecek bu ay. Tabii sen de merakına yenik düşüp bilgiyi kucaklamalısın. Yurt dışı eğitim ve iş programlarını dikkatle incele deriz.

Harekette bereket vardır.

Balık: "Dengeyi bulma vakti"

Balık: "Dengeyi bulma vakti"

Hayal ile gerçek, duygular ile mantık arasında denge kurabilirsin bu ay! İşindeki ses ve bilinçaltının derinlerindeki enerjiyi takip ederek suların durulmasını sağlayabilirsin. Hayattan ne istediğini bilmelisin bunun için. Yönünü bulma, rotanı çizme vakti Mart. Ayakların yere daha sağlam basmalı, bu sayede geleceği yönetme fırsatını yakalamalısın. Güçlü bir enerji ile dinamik ve canlı olmalısın. 

Denge, ruhuna iyi gelecek.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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