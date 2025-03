Mart Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçların Kehanetleri

Para, ortaklıklar, iş hayatı ve aşk konuşacağız bu ay! Her şeyin iç içe geçtiği, senin de her şeyi aynı anda düzeltmek istediğin bir dönem başlıyor. Burcundaki tutulma, yenilenme arzunu tetikleyebilir. Mart ayı itibarıyla her an değişmeye hazır olabilirsin. Dikkatli kararlar vermeli, risk alırken dikkatli olmalı ve hayatındaki sorunları çözmelisin. Bunu yapabilirsin!

Her karar zirveye yaklaştıracak.