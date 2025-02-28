Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Mart Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün burcunda geri harekete başlayan Venüs aşk hayatını karıştırabilir. Aman dikkat, eski aşklar gündeme gelebilir. Belki de bitmemiş meseleleri ve bilinçaltının derinlerinde hâlâ kapanmamış olan defterleri kapatmanın zamanı gelmiştir.

Karşına çıkan eski sevgiliye söyleyeceklerin varsa, sessiz kalma. Ama tabii geri dönmekse arzun, o zaman da durma. Bir karar ver ve yolunu belirle. Kimin yanında iyi hissediyorsan onunla olmak sana iyi gelecek.

Tüm bunların yanında hafta sonunu biraz dinlenerek ve zihnini boşaltarak geçirmeye de odaklan. Miskinlik yapmak, dinlenmek ve şöyle derin bir nefes almak en iyisi olacaktır. Üzerindeki yükleri atarak tatlı bir mola vermek gibisi yoktur! Bu süreçte kaygılarından da arınmaya odaklan ki sahiden arınarak hislerinin seni düşlediğin yere götürmesine şans ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...