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Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Mart Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Mart Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
28.02.2025 - 18:09

Beklenen oluyor ve Venüs geri adım atıyor! Koç burcunda başlayan Venüs retro, ilişkiler için devrim niteliğinde olabilir. Şimdi ilişkilerdeki gerçeklerle yüzleşme, aşk hayatını yönetme ve ortaklıkları kontrol etme zamanı!  

Peki, 1 Mart Cumartesi günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 1 Mart Cumartesi günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün burcunda geri harekete başlayan Venüs aşk hayatını karıştırabilir. Aman dikkat, eski aşklar gündeme gelebilir. Belki de bitmemiş meseleleri ve bilinçaltının derinlerinde hâlâ kapanmamış olan defterleri kapatmanın zamanı gelmiştir. 

Karşına çıkan eski sevgiliye söyleyeceklerin varsa, sessiz kalma. Ama tabii geri dönmekse arzun, o zaman da durma. Bir karar ver ve yolunu belirle. Kimin yanında iyi hissediyorsan onunla olmak sana iyi gelecek. 

Tüm bunların yanında hafta sonunu biraz dinlenerek ve zihnini boşaltarak geçirmeye de odaklan. Miskinlik yapmak, dinlenmek ve şöyle derin bir nefes almak en iyisi olacaktır. Üzerindeki yükleri atarak tatlı bir mola vermek gibisi yoktur! Bu süreçte kaygılarından da arınmaya odaklan ki sahiden arınarak hislerinin seni düşlediğin yere götürmesine şans ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün her şey ortaya çıkabilir! İkili ilişkilerinde sırlardan, söylenmeyenlerden ve beyaz yalanlardan sıyrılmak isteyebilirsin. Bugüne dek söylemediklerin varsa sen de partnerine karşı her zamankinden çok daha dürüst olmaya hazırsın. 

Şeffaf ilişkiler ve gerçek bağlar kurmak için harekete geçmenin nedeni ise Venüs'ün Koç burcundaki retrosu! Güçlü bir enerjinin ortaya çıktığı bugün biraz sabırsız da olabilirsin. Dikkatli ol, her şeyin hemen ve bir anda olmasını isteyebilirsin. Özellikle ilişkilerinde gerçeklerin ortaya hemen dökülmesi konusunda ısrarcı olabilirsin. Oysa zamana ihtiyacın olduğunu kabul etmelisin. 

Sabırsız olduğun bir diğer konu ise finansal kararlar. Hızlı aksiyomlar alarak paranı yönetmek ve kâr etmek isteyebilirsin. Bu yüzden yatırım şeklini değiştirmeyi de düşünebilirsin. Bize soracak olursan, hafta sonunun geçmesini bekleyerek daha sakin adımlar atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün taşlar yerli yerine oturacak. Özellikle romantik ilişkilerinde anlaşmazlıklar ve tartışmalar son bulacak, kırgınlıklar bitecek. Huzura attığın adımlarla partnerinle arandaki ilişki derinlik kazanırken bir yandan da istekler ve arzular netleşecek. 

Sahi, bu ilişkiden ne istiyorsun? Venüs'ün Koç burcunda geri hareketine başladığı bugün, bir karar vermelisin. Seviyor musun, sevmiyor musun? Hatta belki de o malum soruyu sormanın, ilişkinin seyrini belirlemenin zamanı gelmiştir. Bu aşkın bir adını koy ve buna göre hayatına devam etmeye odaklan. 

Tüm taşların yerli yerine oturması için kişisel hedeflerine dair de bazı kararlar vermelisin. Yapmak istediğin işi belirlemeli, değişim istiyorsan risk de almalısın. Yeni bir iş, yeni bir aşk ise istediğin bugün tam zamanı. Kendine yeni bir yol çiz. Sadece duygusal ilişkilerini değil hayatının akışını da belirle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kendini iyi hissetmeye odaklanabilirsin. Hayatının merkezinde yer verdiğin her şeyi bir kenara bırakıp kendine dönebilirsin. İsteklerinin, arzularının ve hedeflerinin her zamankinden değerli olacağı bir döneme giriyoruz. 

Mart ayından itibaren daha öz güvenli ve kendinden emin bir duruş sergileyebilirsin. Haliyle bu dönemde en çok değeri de kendine vereceksin. Venüs'ün Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla birlikte özgürleştiğini ve artık daha cesur olduğunu da hissedebilirsin. 

İşte tüm bu enerjilerle hayatının kontrolünü eline almalısın. İstediğin gibi yaşamalı, arzularına kapılmalısın. Tabii bu durum ilişlilerine de etki edecektir. Etrafındaki insanlar hayatının merkezinde olmadıkları için biraz bozulabilirler. Ama seni sahiden sevenler, destekleyici tavırlarıyla önünü açacaklar. Bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün estetik ve güzellik konularına odaklanabilirsin. Kendini daha iyi hissetmek için küçük ve hatta büyük estetik dokunuşlar yapmayı tercih edebilirsin. Güzelliğine güzellik katmak değil aslında istediğin, kendini iyi hissetmek için harekete geçmiş gibisin. 

Zira, Venüs'ün Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla birlikte öz güven tazelemek senin için önemli olabilir. Biraz tarz değişikliği ise yenilik arayışını tatmin edecektir. Dövme yaptırmak, saçını boyatmak, kestirmek ya da gardırobunu yenilemek heyecan verici olabilir. 

Aman dikkat kalıcı değişimlerin neticesinde pişmanlık duyabilirsin. Çünkü gökyüzündeki güçlü enerjiye ve çekime kapılarak aslında çok da istemediğin bir dönüşüm geçirebilirsin. Bunun için dikkatli olmalı, değişim için enerjini yenilemeli ve sosyalleşmelisin. Bu yenilenme sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün finansal konular gündeminde yer alabilir. Bir anlık heveslerle büyük harcamalar yapabilirsin. Gelir ve gider dengeni bozacak adımlarla bütçenin sınırlarını aşabilirsin. Bunun yerine yatırım yapmaya ve birikimlerini artırmaya odaklansan iyi edersin. 

Zaman elindekini sıkı tutma zamanı! Venüs'ün Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla birlikte önümüzdeki uzunca bir süreyi paranı artırmak için kullanmalısın. Zira kazanç kapıların ve şansın da bir hayli açık. Bu dönemi gücünü artırmak için kullanarak büyümeye odaklanmalısın. 

İşte şimdi iş değiştirme zamanı. Kurduğun düzeni bozmaktan korkma, seni daha iyisi bekliyor. Elbette risk almanın pek de mantıklı olmadığı giderlerden kaçınman gereken bu süreçte değişim öncesi kendini garanti altına alamlısın. İş başvurularına başla ve seçenekleri dikkatle değerlendir, şansın dönebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sağlıksız ilişkilerden kurtulabilirsin. Bağlılıklarından ve bağımlılıklarından arınmak için harika bir fırsat olarak değerlendirmelisin, Venüs'ün Koç burcunda retrosunu. Bu süreçte kendine yeni bir çevre oluşturmak da iyi olacaktır. 

İlişkilerini değerlendirdiğin ve kendini yanında iyi hissettiğin kişilere odaklandığın bugün, sana zarar veren insanları fark edebilirsin. Gerçek niyetini ve yüzünü gördüğün kişilerden uzaklaşman ise bir hayli kolay olacaktır. Şöyle üzerindeki yüklerden de bir kurtul. Bak gör, adeta yenileneceksin. 

Seni dibe çeken enerjilerden ve kişilerden arındığında hafta sonunu eğlenerek geçirebilirsin. Sadece hafta sonunu değil ayın geri kalanını da yeni insanlarla tanışarak ve mutluluklara odaklanarak sürdürmelisin. Sevgiden güç alarak kuracağın yeni ilişkilerde ise sınırlarını en baştan belirlemeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün herkesi güven testine tabii tutabilirsin. Herkes eteğindeki taşları döksün diye uğraştığın bugün içerisinde bazı sırlar seni şaşırtabilir. Aile içinde bazı kişilerin ihaneti sınırlarını zorlayabilir. Belki de bu senin için bir kurtuluş şansıdır. Kime sahiden güvenmen gerektiğini fark ettiğinde huzurlu bir hayata kavuşabilirsin. 

Tam da bu noktada sadece aile içinde değil ortaklık ilişkilerinde de benzer testlerle iş ilişkilerinde sorunları ortaya çıkarmak isteyebilirsin. Ancak bu adım profesyonel duruşuna zarar verebilir, dikkatli ol. İşine hislerini karıştırmadan rasyonel verilerle hareket etmeyi tercih etmen gereken bir dönemdesin. 

Venüs'ün Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla birlikte odaklandığın gerçekleri kendine de itiraf etsen iyi edersin. Bugüne dek kendine itiraf etmediklerinle yüzleşmek eskisinden daha güçlü olmanı sağlayacaktır. Şimdi sahiden ayağa kalkabilir ve hayatının kontrolünü eline alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün geçmiş planların gündeminde yer alabilir. Uzun zaman önce hayal ettiğin ama sonunda vazgeçtiğin şeylere odaklanabilirsin. Özellikle de tamamlamadığın eğitim hayatı, devam etmediğin yüksek lisans ya da akademik kariyer için harekete geçebilirsin. 

Güç elde ettiğin ve her an kazandığın bir dönem seni bekliyor. Bu fırsatı kaçırmamalısın. Merakına ve gelişim arzuna yenik düşmeli, eğitim konularına yönelmelisin. Kişisel gelişim ve yeni uzmanlık alanları edinmek de gündeminde yer alabilir. Venüs'ün Koç burcundaki geri hareketi seni ileriye taşıyabilir. Yeter ki kendine güven ve istediğini elde etmek için hevesini koru. 

Tüm bunlar olurken şehir değiştirmen de gerekebilir. Hayallerinin peşinden koşmak için yeni bir düzen kurmaya ve bambaşka bir şehirde yaşamaya hazır olmalısın. Şimdi yaşam tarzın da değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sanata ve yaratıcı projelere odaklanabilirsin. Üretmek, hobilerine vakit ayırmak ve yarım kalanları tamamlamak gündeminde yer alabilir. Tamamlaman gereken yarım kalmış bir yağlı boya tablosu da olabilir yıllar önce yapmayı hayal ettiğin iş de... İşte orası, tamamen arzularının büyüklüğüne ve devam etme tutkuna bağlı! 

Zira, Venüs'ün Koç burcundaki geri hareketiyle zihnin her zamankinden canlı ve sen çokça istekli olacaksın. İstediğini elde etmek için istikrar ve disiplinden fazlasına ihtiyacın olabilir, bu kez! Sınırlarını genişletmeli, yaratıcı zihnine ve kendine güvenmelisin. 

Tabii sanat galerileri ve müzeleri de gezebilirsin bu enerjiyle. Bu sayede zihninin sesini de dinleyebilirsin huzurla. Ufkunu açacak etkinliklerde hem hedeflerine hem de gerçek aşkına yaklaşabilirsin. İçindeki sesi dinle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sabırlı olacaksın! Hatta, 'Sakinliğin ve sükunetinle karşındakini çatlatabilirsin.' desek yeridi. Her şeyin derinindekini ve arka plandaki gerçekleri görecek, ancak sabredeceksin. Sanki itirafları duymayı bekliyorsun. 

Venüs'ün Koç burcundaki geri hareketinden ilham alarak cesur ve stratejik planlar kuruyor olabilirsin. Sabrının karşılığını almak için dikkatle ilerlemeye devam etmelisin. Özellikle de finansal ortaklıklarda ve para yönetiminde. Güvendiğin kişilerin gerçekliğini görmek için yaptığın testler neticesini verecektir. Ne diyelim, bekle ve gör. 

Tüm bunlar olurken gerçek aşk için de bir adım atmaya var mısın? Evlilikle sonuçlanan bir ilişki için bir itiraf da senden alabiliriz belki. Adım adım ilerleyerek hedeflerine ulaşacağın gün içinde spiritüel enerjilere ve meditasyona da odaklanabilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün mutlu olacaksın. İçin içine sığmayan bir enerji ile harekete geçmek ve hafta sonunu eğlenerek geçirmek isteyeceksin. Keyifli organizasyonlar ve neşeni yerine getirecek etkinlikler de planlayabilirsin. Tüm aileyi bir araya getirmeye ne dersin? 

Belki de kendi doğum günü partini organize edersin. Zira kimse seni sen gibi tanıyamaz! Tam da bu noktada devreye, Venüs'ün Koç burcunda geri hareketi girecek. Odaklandığın tüm pozitif düşünceler ve duygularla harekete geçeceksin. 

Sosyalleştiğin ve yeni insanlarla da tanıştığın yeni günde, güçlü bağlar da kurabilirsin. Yeni tanıştığın insanlar güçlü iş bağlantıları ve işlere dönüşürse kazanacağın çok şey var demektir. Gözünü dört aç ve hayata karışmayı unutma. Her yenilik sana daha da güç verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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