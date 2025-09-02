onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Manifest Grubunun Kıyafetleri Uygun Bulunmadı! Manifest’in Erzurum Konseri Belediye Tarafından İptal Edildi

Manifest Grubunun Kıyafetleri Uygun Bulunmadı! Manifest’in Erzurum Konseri Belediye Tarafından İptal Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2025 - 08:11

Müzik piyasasında son dönemin en çok dinlenen ve en çok konuşulan gruplarından biri olan Manifest’in Erzurum’da düzenleyeceği konser belediye engeline takıldı. Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, dijital platformlarda milyonlara ulaşan genç kadın müzik grubu Manifest'in konserini, 'sahne kıyafetleri uygun değil' gerekçesiyle veto etti. Grup üyelerinin kıyafetlerinin 'çok açık' olduğu ve şehrin değerlerine uymadığı yönündeki bu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest’in Erzurum konseri, kıyafetleri uygun olmadığı gerekçesiyle belediye tarafından veto edildi!

Manifest’in Erzurum konseri, kıyafetleri uygun olmadığı gerekçesiyle belediye tarafından veto edildi!

Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre; Dijital platformlar ve YouTube üzerinden milyonlarca dinleyiciye ulaşan ve 6 genç kadın üyeden oluşan Manifest grubunun Erzurum'da düzenlemeye hazırlandığı konser ise AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından veto edildi. 

Erzurum'da grubun konser düzenleyebileceği tek alan olan Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi için etkinlik başvurusunda bulunuldu. Ancak AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi denetiminde olan bölge, müzik grubu üyelerinin sahne kıyafetlerinin 'çok açık' olduğu ve Erzurum şehrine uygunluk göstermediği gerekçesiyle reddedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın