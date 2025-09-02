Manifest Grubunun Kıyafetleri Uygun Bulunmadı! Manifest’in Erzurum Konseri Belediye Tarafından İptal Edildi
Müzik piyasasında son dönemin en çok dinlenen ve en çok konuşulan gruplarından biri olan Manifest’in Erzurum’da düzenleyeceği konser belediye engeline takıldı. Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, dijital platformlarda milyonlara ulaşan genç kadın müzik grubu Manifest'in konserini, 'sahne kıyafetleri uygun değil' gerekçesiyle veto etti. Grup üyelerinin kıyafetlerinin 'çok açık' olduğu ve şehrin değerlerine uymadığı yönündeki bu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Manifest’in Erzurum konseri, kıyafetleri uygun olmadığı gerekçesiyle belediye tarafından veto edildi!
