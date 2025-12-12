onedio
Makyajda Yaptığın En Büyük Hata Ne?

etiket Makyajda Yaptığın En Büyük Hata Ne?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
12.12.2025 - 18:01

Makyaj yapmayı seviyoruz ama kabul edelim hepimizin bir yerde ufak da olsa kendine göre bir ''makyaj suçu'' var. Fondöteni boyuna uyduramamak mı dersin, allığı biraz fazla kaçırmak mı, yoksa fırçaları olması gerektiği gibi yıkamamak mı… Hangimiz yapmadık ki?

Hazırsan makyaj çantanın karanlık geçmişiyle yüzleşiyoruz ve buna bir son veriyoruz! 🫧💄💋

1. Fondöten seçimini nasıl yapıyorsun?

2. Göz makyajında en çok hangisini uyguluyorsun?

3. Makyaj süngeri/fırçalarını ne sıklıkla temizliyorsun?

4. Allık uygulama tarzın nedir?

5. Aydınlatıcı (highlighter) kullanımın nasıl?

6. Ruj tercihinde neye dikkat ediyorsun?

7. Makyaj bazını (primer) nasıl kullanıyorsun?

8. Göz altı kapatıcını nasıl seçiyorsun?

Yanlış ürün ve ton seçimi yapıyorsun!

Görünüşe göre makyajda yaptığın en büyük hata doğru tonları bulamamak. Bu çok yaygın bir durum; çoğu kişi yıllarca fondöteni elinde dener, kapatıcıyı üç ton açık seçer, rujda da modadaki her renge bir şans verir.

Ama sonuç?

Tenle uyumsuz, yüzünde “ayrı bir katman” gibi duran ürünler… Cilt tonundan açık fondöten soluk gösterir, fazla koyu olan ise boyunla yüz arasında rahatsız edici bir geçiş yaratır. Kapatıcıyı haddinden fazla açık seçmekse göz altlarını gri göstermeye kadar gider.

💡 Uzman Tavsiyesi:

  • Fondöteni mutlaka boynunda dene; elini bileğini unut gitsin.

  • “Kapatıcı aydınlatır” efsanesine kapılma; 1 ton açığı yeterlidir.

  • Ruj seçerken cilt alt tonunu bilmek işin %60’ını çözer:

Soğuk alt tonsan pembe-gül kurusu

Sıcak alt tonsan şeftali-karamel

Nötrsen her şey sana yakışır (şanslısın!)

  • En önemlisi: Ürünü yüzünde 1-2 dakika beklet; kendi rengine oturunca gerçek sonucu görürsün.

Doğru tonları bulduğunda makyaj bir anda sade, doğal ve çok daha güzel duracak. Emin ol!

Her şeyi yoğun yapma eğilimin var!

Makyajda belli olsun kafasında olabilirsin, eyeliner kalın, allık canlı, highlighter göz kamaştıran, dudak belirgin… Hepsini tek tek çok seviyorsun, o belli. Ama hepsi bir arada olunca yüz hatların kayboluyor, makyaj ağırlık yapıyor ve doğal güzelliğin gölgede kalıyor olabilir.

💡 Uzman Tavsiyesi:

  • Makyajda altın kural: Bir odak noktası seç.

Gözler çok belirginse dudaklar soft olsun.

Dudak iddialıysa göz daha sade kalsın.

  • Highlighter her yere sürülmez; sadece yüzün yüksek noktalarına: elmacık üstleri, burun kemiği, kaş altı, üst dudak çizgisi.

  • Allığı da yüz şekline göre uygula:

Yuvarlak yüzlerde yukarı doğru,

Oval yüzlerde orta-yukarı,

Kare yüzlerde daha yumuşak yayılım.

Kısacası… Miktarı azaltınca güzelliğin artacak. Gerçekten!

Cildini hazırlamadan makyaja başlıyorsun!

Bu çok ama çok yaygın bir hata. Fondöteni beğenmemenin sebebi fondöten olmayabilir; bazen cilt hazırlığı eksik olduğu için ürün güzel durmaz. Nemlendirilmeyen ciltte ürün çizgilere dolar, pul pul görünür, kapatıcılık eşit dağılmaz.

Sen farkında olmadan makyajın hazırlık kısmını atlıyorsun gibi görünüyor.

💡 Uzman Tavsiyesi:

  • Makyajdan 5-10 dakika önce cildini mutlaka nemlendir.

  • Geniş gözeneklerin varsa silikon bazlı bir primer yüzeyi pürüzsüzleştirir.

  • Yağlı ciltlerde T-bölgesine ince bir transparan pudra uygulamak makyajın gün içinde akmasını engeller.

  • Fondöten altında ince bir ışıltı istiyorsan hafif bir aydınlatıcı baz çok doğal bir canlılık verir.

  • Unutma: Güzel duran makyaj = iyi hazırlanmış cilt.

Cilt hazırlığına özen gösterdiğinde makyajın bir anda profesyonel gibi duracak!

Fırça ve sünger temizliğini ihmal ediyorsun!

Ah işte en yaygın ama en tehlikeli makyaj hatası: kirli fırçalar ve süngerler!

Kulağa masum geliyor ama aslında cilt için büyük bir risk. Çünkü bu ürünlerde yağ, makyaj kalıntısı ve bakteri birikiyor. Bu da sivilce, siyah nokta, cilt tahriş ve pürüzlü makyaj görünümüne sebep oluyor.

Ayrıca kirli fırça makyajı düzgün dağıtmaz; far yamalı durur, fondöten çizgili görünür.

💡 Uzman Tavsiyesi:

  • Süngeri her kullanımdan sonra temizlemelisin; en çok bakteri toplayan o.

  • Fırçaları haftada bir yıkamak ideal.

  • Yıkarken bebek şampuanı, nazik sabun veya özel fırça temizleyici kullan.

  • Uçları yukarı gelecek şekilde dik değil yatay kurut; böylece su sapın içine girip yapıştırıcıyı bozmaz.

  • Düzenli temizlik hem makyaj kalitesini artırır hem de cilt problemlerini ciddi şekilde azaltır.

Sadece bu alışkanlığı edinerek cildinde gözle görülür değişim yaşayabilirsin. Gerçekten!

Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
