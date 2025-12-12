Makyajda Yaptığın En Büyük Hata Ne?
Makyaj yapmayı seviyoruz ama kabul edelim hepimizin bir yerde ufak da olsa kendine göre bir ''makyaj suçu'' var. Fondöteni boyuna uyduramamak mı dersin, allığı biraz fazla kaçırmak mı, yoksa fırçaları olması gerektiği gibi yıkamamak mı… Hangimiz yapmadık ki?
Hazırsan makyaj çantanın karanlık geçmişiyle yüzleşiyoruz ve buna bir son veriyoruz! 🫧💄💋
1. Fondöten seçimini nasıl yapıyorsun?
2. Göz makyajında en çok hangisini uyguluyorsun?
3. Makyaj süngeri/fırçalarını ne sıklıkla temizliyorsun?
4. Allık uygulama tarzın nedir?
5. Aydınlatıcı (highlighter) kullanımın nasıl?
6. Ruj tercihinde neye dikkat ediyorsun?
7. Makyaj bazını (primer) nasıl kullanıyorsun?
8. Göz altı kapatıcını nasıl seçiyorsun?
Yanlış ürün ve ton seçimi yapıyorsun!
Her şeyi yoğun yapma eğilimin var!
Cildini hazırlamadan makyaja başlıyorsun!
Fırça ve sünger temizliğini ihmal ediyorsun!
