Makyajda Yaptığın En Büyük Hata Ne?

Makyaj yapmayı seviyoruz ama kabul edelim hepimizin bir yerde ufak da olsa kendine göre bir ''makyaj suçu'' var. Fondöteni boyuna uyduramamak mı dersin, allığı biraz fazla kaçırmak mı, yoksa fırçaları olması gerektiği gibi yıkamamak mı… Hangimiz yapmadık ki?

Hazırsan makyaj çantanın karanlık geçmişiyle yüzleşiyoruz ve buna bir son veriyoruz! 🫧💄💋