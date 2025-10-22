Lütfü Savaş Başvuru Yaptı: CHP’nin 39. Olağan Kurultay’ı İçin Düzenlenen İl Seçimlerinin İptali İstendi
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında olduğu bazı eski parti delegeleri, avukatları aracılığıyla Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe verecek CHP’nin 39. Olağan Kurultay’ı için düzenlenen tüm il kongrelerinin iptal edilmesini talep etti.
CHP’nin yargılanan 38. Olağan Kurultayı’nda şikayetçilerden biri olan Lütfü Savaş yeni bir dilekçe ile mahkemeye başvurdu.
Olağan Kurultay ve kongre sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptali talebi isteniyor.
