Lütfü Savaş Başvuru Yaptı: CHP’nin 39. Olağan Kurultay’ı İçin Düzenlenen İl Seçimlerinin İptali İstendi

Lütfü Savaş Başvuru Yaptı: CHP’nin 39. Olağan Kurultay’ı İçin Düzenlenen İl Seçimlerinin İptali İstendi

22.10.2025 - 12:05

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında olduğu bazı eski parti delegeleri, avukatları aracılığıyla Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe verecek CHP’nin 39. Olağan Kurultay’ı için düzenlenen tüm il kongrelerinin iptal edilmesini talep etti.

CHP’nin yargılanan 38. Olağan Kurultayı’nda şikayetçilerden biri olan Lütfü Savaş yeni bir dilekçe ile mahkemeye başvurdu.

Lütfü Savaş ve bazı eski parti delegelerinin avukatlığını Onur Yusuf Üregen mahkemeye dilekçeyi sundu. Dilekçede, CHP Genel Merkez yönetiminin 38’inci olağan kurultayda kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu iddia edildi.

Mevcut parti yönetiminin hukuka aykırı yollarla yönetimi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın “zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat” olmaktan kurtulamayacağı öne sürülen dilekçede, mevcut yönetimin parti içi demokrasiyi ortadan kaldırdığı ve partililerin adaylık dahil tüm seçme ve seçilme haklarını engellediği belirtildi.

Dilekçede, mevcut yönetimin 6 Nisan 2025’te yapılan 21. ve 21 Eylül 2025’teki 22. Olağanüstü Kurultaylarının açılan davayı konusuz bırakmak ve “hukuka karşı hile” yoluyla yönetimi korumak amacıyla düzenlendiği, bu nedenle söz konusu kurultayların yok hükmünde sayılması gerektiği ifade edildi.

Olağan Kurultay ve kongre sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptali talebi isteniyor.

Dilekçede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay’ının “mutlak butlanla” batıl olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline, Genel Başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilmesi talep edildi.

CHP’nin 6 Nisan’daki 21. ve 21 Eylül’deki 22. Olağanüstü kurultaylarının yok hükmünde olduğunun tespitiyle bu kurultaylarda alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunun tespitine karar verilmesi istenen dilekçede, CHP’nin mevcut yönetimi tarafından başlatılan ve riyasetinde devam eden 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi istendi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
