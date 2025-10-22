Lütfü Savaş Başvuru Yaptı: CHP’nin 39. Olağan Kurultay’ı İçin Düzenlenen İl Seçimlerinin İptali İstendi

Lütfü Savaş ve bazı eski parti delegelerinin avukatlığını Onur Yusuf Üregen mahkemeye dilekçeyi sundu. Dilekçede, CHP Genel Merkez yönetiminin 38’inci olağan kurultayda kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu iddia edildi.

Mevcut parti yönetiminin hukuka aykırı yollarla yönetimi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın “zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat” olmaktan kurtulamayacağı öne sürülen dilekçede, mevcut yönetimin parti içi demokrasiyi ortadan kaldırdığı ve partililerin adaylık dahil tüm seçme ve seçilme haklarını engellediği belirtildi.

Dilekçede, mevcut yönetimin 6 Nisan 2025’te yapılan 21. ve 21 Eylül 2025’teki 22. Olağanüstü Kurultaylarının açılan davayı konusuz bırakmak ve “hukuka karşı hile” yoluyla yönetimi korumak amacıyla düzenlendiği, bu nedenle söz konusu kurultayların yok hükmünde sayılması gerektiği ifade edildi.