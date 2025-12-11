Liliyar Dizisinin Kadrosuna İddialı Bir Oyuncu Katıldı
ATV’nin yeni dizisi Liliyar için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Bugün neredeyse tüm kadrosu açıklandı ve iddialı isimlerin diziyle anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Diziseverler şimdiden Liliyar için heyecanlı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Berfin Nilsu Aktaş ve Burak Tozkoparan Liliyar’da başrolü paylaşacak.
Şimdiyse Bahar Şahin’in de Liliyar dizisinde olacağı açıklandı.
