Liliyar Dizisinin Kadrosuna İddialı Bir Oyuncu Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
11.12.2025 - 21:54

ATV’nin yeni dizisi Liliyar için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Bugün neredeyse tüm kadrosu açıklandı ve iddialı isimlerin diziyle anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Diziseverler şimdiden Liliyar için heyecanlı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Berfin Nilsu Aktaş ve Burak Tozkoparan Liliyar’da başrolü paylaşacak.

Aynı zamanda Hülya Avşar, Levent Ülgen, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Deniz Uğur, Erkan Can, Sarp Bozkurt, Lara Aslan ve Taha Baran Özbek gibi başarılı isimler de kadroda başlıca rollerde yer alacak.

Şimdiyse Bahar Şahin’in de Liliyar dizisinde olacağı açıklandı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Bahar Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncular arasında. Yüksek enerjisiyle öne çıkan Bahar Şahin Liliyar’da Beliz karakterine hayat verecek.

