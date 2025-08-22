onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Lady Gaga'nın Hangi Şarkısının Enerjisiyle Ruhun Eşleşiyor?

etiket Lady Gaga'nın Hangi Şarkısının Enerjisiyle Ruhun Eşleşiyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.08.2025 - 00:30

Lady Gaga sadece bir pop ikonu değil, aynı zamanda duyguların, gücün ve dönüşümün sesi. Her şarkısında başka bir enerji, başka bir ruh hali var. Bazen asi ve özgür, bazen kırılgan ama güçlü… Senin ruh halin acaba onun hangi şarkısının enerjisiyle birebir örtüşüyor? 

Haydi şimdi birkaç soruyla kalbindeki Gaga enerjisini keşfedelim👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir Lady Gaga seçerek teste başlayalım!

2. Lady Gaga'nın sesi sana hangi mevsimde gibi hissettiriyor?

3. Burcunu öğrenelim!

4. Ne kadar duygusal bir ruhun var? Puanlar mısın?

5. Ailen seni nasıl tanımlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gerçek aşka inanan biri misin?

7. Bu kostümlerden birini seç!

8. Son olarak, bir konser fotoğrafı seçmeni istiyoruz!

8. Son olarak, bir konser fotoğrafı seçmeni istiyoruz!

9. Lady Gaga - Born This Way

Lady Gaga - Poker Face

Lady Gaga - Bad Romance

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın