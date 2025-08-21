Kuruluş Osman'dan Bölüm Başı 4 Milyon TL İsteyen Burak Özçivit'in 33 milyonluk Rolls-Royce Aldığı İddia Edildi
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son dönemde hem Kuruluş Osman'dan 4 milyon TL istediği hem de Fahriye Evcen'le ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit, bu kez bambaşka bir iddiayla yine gündemdeki yerini almayı başardı. Ünlü oyuncunun 33 milyon TL'lik özel üretim Rolls-Royce Cabrio aldığı iddia edildi.
Kaynak: Gazete Magazin / Umut Ünver
Kuruluş Osman'la gündemden düşmeyen Burak Özçivit, bölüm başı 4 milyon TL istediği iddialarıyla çok konuşulmuştu.
Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre, ünlü oyuncu 33 milyon TL değerinde araba aldı.
