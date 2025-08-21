onedio
Kuruluş Osman'dan Bölüm Başı 4 Milyon TL İsteyen Burak Özçivit'in 33 milyonluk Rolls-Royce Aldığı İddia Edildi

Merve Ersoy
21.08.2025 - 17:50

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son dönemde hem Kuruluş Osman'dan 4 milyon TL istediği hem de Fahriye Evcen'le ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit, bu kez bambaşka bir iddiayla yine gündemdeki yerini almayı başardı. Ünlü oyuncunun 33 milyon TL'lik özel üretim Rolls-Royce Cabrio aldığı iddia edildi.

Kaynak: Gazete Magazin / Umut Ünver

Kaynak: https://x.com/populicc/status/1958452...
Kuruluş Osman'la gündemden düşmeyen Burak Özçivit, bölüm başı 4 milyon TL istediği iddialarıyla çok konuşulmuştu.

Bu iddiaların hemen ardından oyuncunun diziden ayrıldığı öğrenildi. Hatta öyle ki, 4 değil 6 milyon istediği de iddialar arasında yerini aldı. Ünlü oyuncu daha sonra da eşi Fahriye Evcen'le ayrıldığına dair iddialarla konuşuldu. Ancak ünlü çift, kısa sürede bu durumu yalanladı.

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in haberine göre, ünlü oyuncu 33 milyon TL değerinde araba aldı.

Burak Özçivit Haziran ayında aldığı iddia edilen 35 milyonluk Porsche marka GT3 modelin ardından bu kez de 33 milyon TL'ye Rolls Royce marka Cabrio model araba aldığı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yeni arabasını koleksiyonuna eklediği iddialar arasında yer aldı.

