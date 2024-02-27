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Kuruldukları Ülkenin Enerji İhtiyacını Karşılayan Dünyadaki En Büyük 10 Güneş Enerji Santrali

etiket Kuruldukları Ülkenin Enerji İhtiyacını Karşılayan Dünyadaki En Büyük 10 Güneş Enerji Santrali

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 14:01

Dünya nüfusu her geçen gün artarken aynı zamanda enerji ihtiyacımız da paralel bir şekilde artmakta. İnsanlık son yüzyılda daha çok tüketilebilir enerji kaynaklarına bel bağladı ve sistemlerine buna göre oluşturdu. Son 10 yıldaysa bu durumun değişmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarına çok büyük yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlardan en büyük payı da güneş enerjisi santralleri aldı.

Gelin, bu büyük yatırımlara birlikte göz atalım.

Güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi bulunduğu bölge ve kapladığı alan kapsamında değişkenlik gösterebilir.

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10. Noor Abu Dhabi Güneş Enerjisi Santrali - Birleşik Arap Emirlikleri

10. Noor Abu Dhabi Güneş Enerjisi Santrali - Birleşik Arap Emirlikleri

Dünyanın en büyük tek sahalı enerji santrali Noor Abu Dhabi, 1,17 GW enerji gücü ile yaklaşık 90.000 eve elektrik sağlıyor. Noor Abu Dhabi 3,2 milyon güneş paneline sahip ve 8 km² büyüklüğünde. Tesis yaklaşık 1,2 GW elektrik üreterek elektrik üretiminde ülkesinin doğalgaza olan bağımlılığını azaltıyor ve ülkenin karbon ayak izini yılda 1 milyon metrik ton azaltıyor. Basitçe söylemek gerekirse yaklaşık 200.000 aracın yakıtını karşılayabiliyor.

9. NP Kunta Ultra Mega Güneş Parkı - Hindistan

9. NP Kunta Ultra Mega Güneş Parkı - Hindistan

Hindistan'ın Ananthapuram kentinde kurulan NP Kunta Ultra Mega Güneş Parkı toplam 32 kilometrekarelik devasa bir alanı kaplamakta. Tesis ilk olarak 2016 yılında 200 GW enerji gücüyle faaliyete geçti ve kademe kademe enerji kapasitesi arttırıldı. Hedeflenen enerji gücü 1.5 GW olmasına rağmen istenen seviyeye henüz ulaşılabilmiş değil. Tesis şu an maksimum 1.2 GW enerji üretebilmekte. Potansiyeline ulaşması için halen çalışmalar sürüyor ama tam olarak istenen seviyeye gelemeyeceği öngörülmekte.

8. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali - Türkiye

8. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali - Türkiye

Türkiye’nin tek çöl niteliği taşıyan arazisinde yani Konya ili, Karapınar ilçesi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanında (YEKA) inşa edilen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık 20 milyon metrekare araziye kurulu. Diğer bir ifadeyle Paris’in ¼’ü ya da 2.600 futbol sahası büyüklüğünde. 2021 yılında faaliyete başlayan santralin tamamlandığında yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacağı öngörülmekte. Tesisin kurulum kapasitesi 1.35 GW'dir, maksimum ulaşabileceği kapasite ise 1.7 GW'dir. Bu kapasitesiyle hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali unvanını kazanıyor. Ayrıca bu projede kullanılan paneller, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV’de üretiliyor.

Halen kurulum aşamasında bulunan tesis maksimum kapasitesine henüz ulaşamadı.

7. Tengger Çölü Güneş Parkı - Çin

7. Tengger Çölü Güneş Parkı - Çin

2016 yılında Çin'in Tengger Çölü'nde inşaat edilen güneş parkı 1,51 GW gibi devasa bir enerji üretme kapasitesine sahip. 43 km2'lik güneş panelleriyle şu anda yaklaşık 600.000 eve enerji sağlamakta. Ayrıca tesis 1,92 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlıyor. Bu da enerjide büyük ölçüde kömüre bağımlı olan Çin için oldukça önemli.

6. Benban Güneş Enerjisi Parkı - Mısır

6. Benban Güneş Enerjisi Parkı - Mısır

4 milyar dolara mal olan Benban Güneş Enerjisi Parkı, günde 6,3 kWh/m2'lik muazzam güneş enerjisi potansiyeliyle Afrika'nın en büyük güneş enerjisi çiftliği. Bu toplamda 41 adet güneş enerjisi santraline denk gelmekte. 1,8 GW'lık proje, devlete ait olan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu (NREA) tarafından yönetiliyor.

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5. Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Güneş Enerjisi Parkı - Birleşik Arap Emirlikleri

5. Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Güneş Enerjisi Parkı - Birleşik Arap Emirlikleri
www.c40.org

2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir çöl ülkesinde kurulan tesisin şu anki mevcut kapasitesi 1,63 GW ve bu kapasitenin 2030 yılında 5GW'ye yükselmesi bekleniyor. 76 km'lik bir alana kurulan tesisin ana hedefiyse 2050 yılına kadar çevresine kurulduğu Dubai'nin enerji ihtiyacının %75'ini karşılamak.

4. Pavagada Güneş Enerjisi Parkı - Hindistan

4. Pavagada Güneş Enerjisi Parkı - Hindistan

13.000 dönümlük bir alana yayılan Pavagada Güneş Enerjisi aktif olarak 2,05 GW enerji sağlıyor. 2 milyar dolara mal olan bu güneş enerjisi parkının bulunduğu eyalet olan Karnataka, Hindistan eyaletleri arasında en yüksek güneş enerjisi kurulum kapasitesine sahip bölgesi. Hindistan gibi nüfusu her geçen gün kontrol edilemeyen bir şekilde artan bir ülkenin yenilebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması yapılabilecek en doğru hamle olsa gerek.

3. Bhadla Güneş Enerjisi Parkı - Hindistan

3. Bhadla Güneş Enerjisi Parkı - Hindistan

Hindistan'ın Thar Çölü'nde adeta güneşi içine çeken Bhadla Güneş Enerjisi Parkı, 14.000 dönümlük ortak konumlu güneş enerjisi santrallerinden oluşan ve 2.7 GW enerji üretimine sahip devasa bir yapı. Bulunduğu bölge neredeyse güneş ışınları için mükemmel bir nokta ve bu özelliğinden dolayı tesis yılın yaklaşık 300 gününde maksimum kapasitede çalışmakta.

2. Golmud Güneş Enerji Santrali – Çin

2. Golmud Güneş Enerji Santrali – Çin
i0.wp.com

Çin'in Qinghai eyaletinde bulunan santral 2800 GW kurulu gücü ile dünyanın en büyük 2'inci güneş enerjisi santralidir. 2020 yılında hizmete giren enerji santralinde 7.2 milyondan fazla fotovoltaik( PV) güneş paneli kullanılmakta.

1. Gonghe Talatan Güneş Enerjisi Santrali - Çin

1. Gonghe Talatan Güneş Enerjisi Santrali - Çin

Sonunda listenin tartışılmaz mutlak galibine geldik. Gonghe Talatan Güneş Enerjisi Santrali 8,43 GW kapasitesiyle en yakın rakibinin neredeyse dört katı enerji üretme kabiliyetine sahip. Ayrıca santral 345km2'lik korkunç derecede devasa bir alanı da kaplamakta. (İstanbul ve Eskişehir arasındaki mesafeden fazla). 2022 yılında faaliyete başlayan yapı kademeli olarak ürettiği enerji miktarını arttırmakta. Maksimum seviyesine daha ulaşmamış olsa da Çin için şimdiden vazgeçilmez bir yapı.

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