Kuruldukları Ülkenin Enerji İhtiyacını Karşılayan Dünyadaki En Büyük 10 Güneş Enerji Santrali

Türkiye’nin tek çöl niteliği taşıyan arazisinde yani Konya ili, Karapınar ilçesi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanında (YEKA) inşa edilen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık 20 milyon metrekare araziye kurulu. Diğer bir ifadeyle Paris’in ¼’ü ya da 2.600 futbol sahası büyüklüğünde. 2021 yılında faaliyete başlayan santralin tamamlandığında yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacağı öngörülmekte. Tesisin kurulum kapasitesi 1.35 GW'dir, maksimum ulaşabileceği kapasite ise 1.7 GW'dir. Bu kapasitesiyle hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali unvanını kazanıyor. Ayrıca bu projede kullanılan paneller, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV’de üretiliyor.

Halen kurulum aşamasında bulunan tesis maksimum kapasitesine henüz ulaşamadı.