Kuruldukları Ülkenin Enerji İhtiyacını Karşılayan Dünyadaki En Büyük 10 Güneş Enerji Santrali
Kuruldukları Ülkenin Enerji İhtiyacını Karşılayan Dünyadaki En Büyük 10 Güneş Enerji Santrali
Dünya nüfusu her geçen gün artarken aynı zamanda enerji ihtiyacımız da paralel bir şekilde artmakta. İnsanlık son yüzyılda daha çok tüketilebilir enerji kaynaklarına bel bağladı ve sistemlerine buna göre oluşturdu. Son 10 yıldaysa bu durumun değişmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarına çok büyük yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlardan en büyük payı da güneş enerjisi santralleri aldı.
Gelin, bu büyük yatırımlara birlikte göz atalım.
Güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi bulunduğu bölge ve kapladığı alan kapsamında değişkenlik gösterebilir.
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10. Noor Abu Dhabi Güneş Enerjisi Santrali - Birleşik Arap Emirlikleri
9. NP Kunta Ultra Mega Güneş Parkı - Hindistan
8. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali - Türkiye
7. Tengger Çölü Güneş Parkı - Çin
6. Benban Güneş Enerjisi Parkı - Mısır
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5. Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Güneş Enerjisi Parkı - Birleşik Arap Emirlikleri
4. Pavagada Güneş Enerjisi Parkı - Hindistan
3. Bhadla Güneş Enerjisi Parkı - Hindistan
2. Golmud Güneş Enerji Santrali – Çin
1. Gonghe Talatan Güneş Enerjisi Santrali - Çin
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