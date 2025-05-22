onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kurtlar Vadisi Pusu'nun Leyla'sı Çiğdem Batur, Necati Şaşmaz'la Set Anısını Yıllar Sonra Anlattı

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Leyla'sı Çiğdem Batur, Necati Şaşmaz'la Set Anısını Yıllar Sonra Anlattı

Kurtlar Vadisi Pusu Necati Şaşmaz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.05.2025 - 13:30

2007-2016 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur, Ferit Ömeroğlu'nun programına konuk oldu. Burada Kurtlar Vadisi Pusu'ya dair anılarını paylaşan Batur, Necati Şaşmaz'la rol aldığı bir sahne hakkındaki açıklamalarıyla güldürdü.

KAYNAK: Ferit Ömeroğlu ile Olduğu Gibi/ Haber Global

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kurtlar Vadisi Pusu'da Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur, dizi hakkındaki bir anısıyla gündem oldu.

Kurtlar Vadisi Pusu'da Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur, dizi hakkındaki bir anısıyla gündem oldu.

Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk olan Çiğdem Batur, burada Kurtlar Vadisi Pusu kadrosuna girdiği dönem yaşadıklarını anlattı.

Kurtlar Vadisi'ne girmeden önce dizinin popülerliğinden dolayı uyarıldığını söyleyen Batur, ayrıca Necati Şaşmaz'la bir sahnesinde gülmemek için kendini zor tuttuğunu itiraf etti.

"Kurtlar Vadisi'ne ilk başlayacağım zaman daha ilk görüşmeleri yapacağım yaptığımız zamanlarda beni uyarmışlardı"

"Kurtlar Vadisi'ne ilk başlayacağım zaman daha ilk görüşmeleri yapacağım yaptığımız zamanlarda beni uyarmışlardı"

'Bak Kurtlar Vadisi'ne giriyorsun bu öyle diğer diziler gibi değil bunun popülaritesi çok daha başka. Belki insanlar seni hiç sevmeyecekler belki çok sevecekler ama her an her tepkiye hazır ol demişlerdi. Ben o kadar da umursamamıştım açıkçası... Kurtlar Vadisi'nin gerçekten ben girdikten sonraki ikinci bölümünden sonra o kadar büyük bir kitle tarafından tanınmaya başladım ki ya bu benim için 'Yok artık bu kadar da olmaz.' İlk başlarda sevmiyorlardı beni.'

"Gülmemek için kendini kastım"

"Gülmemek için kendini kastım"

'165 bölüm çektik de şöyle bir anı var; aslında bunu da hiçbir yerde anlatmadım biliyor musun? Girdiğimin 10. bölümü falandır. Ersoy Ulubey'in hücrelerinden birine baskın yapıyoruz. İşte Polat ve ekibi baskın yapıyorlar. Ben de oraya gidiyorum. Ben de onları basıyorum, yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey çekiyoruz. Finalinde de Polat bana çok sinirleniyor Leyla'ya çok sinirleniyor ve finalde şöyle bir şey yazıyor; İşte Polat Leyla'yı kollarından tutar ve sinirli bir şekilde yukarı kaldırır. Bu sahneyi nasıl çekeceğiz, zor. Beni tabureye oturttular. Kumandayla yukarı aşağı inebiliyor, Necati geldi beni kollarımdan tuttu, kaldırırken kaldırdılar. Gülmemek için kasıyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın