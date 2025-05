Kurtlar Vadisi Pusu'nun Leyla'sı Çiğdem Batur, Necati Şaşmaz'la Set Anısını Yıllar Sonra Anlattı

'Bak Kurtlar Vadisi'ne giriyorsun bu öyle diğer diziler gibi değil bunun popülaritesi çok daha başka. Belki insanlar seni hiç sevmeyecekler belki çok sevecekler ama her an her tepkiye hazır ol demişlerdi. Ben o kadar da umursamamıştım açıkçası... Kurtlar Vadisi'nin gerçekten ben girdikten sonraki ikinci bölümünden sonra o kadar büyük bir kitle tarafından tanınmaya başladım ki ya bu benim için 'Yok artık bu kadar da olmaz.' İlk başlarda sevmiyorlardı beni.'