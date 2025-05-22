Kurtlar Vadisi Pusu'nun Leyla'sı Çiğdem Batur, Necati Şaşmaz'la Set Anısını Yıllar Sonra Anlattı
2007-2016 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur, Ferit Ömeroğlu'nun programına konuk oldu. Burada Kurtlar Vadisi Pusu'ya dair anılarını paylaşan Batur, Necati Şaşmaz'la rol aldığı bir sahne hakkındaki açıklamalarıyla güldürdü.
KAYNAK: Ferit Ömeroğlu ile Olduğu Gibi/ Haber Global
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Kurtlar Vadisi Pusu'da Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur, dizi hakkındaki bir anısıyla gündem oldu.
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"Kurtlar Vadisi'ne ilk başlayacağım zaman daha ilk görüşmeleri yapacağım yaptığımız zamanlarda beni uyarmışlardı"
"Gülmemek için kendini kastım"
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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