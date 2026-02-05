onedio
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 Kültür Yolu Festivali Takvimini Açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 Kültür Yolu Festivali Takvimini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.02.2026 - 20:11

Son yıllarda Anadolu’da hem kültürel hem ekonomik etkisiyle öne çıkan Kültür Yolu Festivali’nin 2026 takvimi duyuruldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı programa göre festival Şanlıurfa’da başlayacak, Adana’da sona erecek. 2025’te 20 şehirde düzenlenen organizasyon, 2026’da 26 farklı kentte sanatseverlerle buluşacak.

Festival heyecanı 26 şehire taşınacak.

Festival heyecanı 26 şehire taşınacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında 80 mekân ve 2 binin üzerinde sanatçıyla yola çıkan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin, her geçen yıl artan kapsamı ve etkisiyle uluslararası ölçekte bir kültür markasına dönüştüğünü ifade etti.

Festivalin gelişimine dikkat çeken Ersoy, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılından itibaren Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan festivalimiz; geçtiğimiz yıl 8 ay boyunca 20 şehirde binden fazla etkinlik noktasında 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600’den fazla etkinliğe sahne oldu.” dedi.

2026 yılına ilişkin planlamaları da paylaşan Ersoy, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya’nın da festivale ekleneceğini belirterek organizasyonun 26 ilde düzenleneceğini aktardı. Ersoy, “Şehirlerimiz merakla bekliyor biliyorum; festival takvimimizi de belirledik. Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin sosyal medya hesaplarından tarihlerimizi açıklıyoruz. 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ illerimiz de doyasıya festival coşkusunu yaşayacak.” ifadelerini kullandı.

Sahne sayısı 64'e çıkacak.

Sahne sayısı 64'e çıkacak.

Ersoy, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’ne 32 unsur kaydettirilmesiyle Türkiye’nin dünyada en fazla unsur tescil ettiren ikinci ülke konumuna yükseldiğini hatırlattı. 102 ustanın “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak kayıt altına alındığını belirten Ersoy, bunun kültürel mirasın sürekliliği açısından son derece kıymetli bir kazanım olduğunu vurguladı.

2025-2026 sanat yılının “Sanat Her Yerde” sloganıyla başlatıldığını ifade eden Ersoy, bu süreçte toplumun sanat ve kültüre ilgisinin istikrarlı biçimde arttığını, ortaya çıkan verilerin de bu yükselişi açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Devlet Tiyatrolarının 2002 yılında 28, 2017’de ise 41 sahnede faaliyet gösterdiğini anımsatan Ersoy, “Bugün 59 sahneye ulaştık. 2025-2026 sezonunda bu sayıyı 64’e çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi. Ersoy ayrıca, seyirci sayısında da 2,5 milyonun üzerine çıkmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Yerli oyun sayısı 99'a çıktı.

Yerli oyun sayısı 99'a çıktı.

Her geçen yıl yeni oyun sayısını artırdıklarını ve geçen sezon sahnelenen yerli oyun sayısının 99’a ulaştığını belirten Ersoy, bu başarıyı nitelikli repertuvarla desteklediklerini ifade etti. Ersoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bu oyunlarımızı, seyircilerimizin yoğun ilgisini çeken yabancı eserlerle birleştirerek başarıyı yakalıyoruz. Geçtiğimiz sezon Kerbela, Rembetiko Efsanesi. Dracula Bir Dehşet Anatomisi, Anna Karanina gibi eserler büyük ilgi görmüştü. Bu yıl da Faust, Büyük Romulus, Ölü Çınarlar ve Gümüş Patenler gibi prestijli eserlerimizi sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz.”

Devlet Opera ve Balesi’nin 2024-2025 sezonunda 1.228 temsille tarihinin en yüksek performanslarından birine ulaştığını aktaran Bakan Ersoy, yeni sezonda hedefin 1.350 temsil olduğunu, seyirci sayısının ise 775 bine çıkarılmasının planlandığını kaydetti.

Biletleri 45 saniyede biten oyun...

Biletleri 45 saniyede biten oyun...

Birçok yapımın yoğun ilgi gördüğünü ve salonların kapalı gişe dolduğunu vurgulayan Ersoy, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Bir gerçek var ki o da ‘Fındıkkıran’. Bu eser tüm dünyada ‘yeni yıl eseri’ olarak sahneleniyor. Bu yıl tüm bölge müdürlüklerimizin katılımıyla genel müdürlüğümüzün tüm salonlarında sahnelendi, hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de oynandı. Bu temsillerin her birinde biletler sadece 45 saniye içinde tükendi. Biletini gişeden almak isteyenler gece 3-4 gibi sıraya girdi. Benzer bir ilgiyi düzenlediğimiz festivallerde de yaşadık. Bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali yine büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz yıl Şırnak’tan başlamıştık bu yolculuğa bu yıl ilk durak Bartın oldu. Bu tablo, kültür ve sanatı erişilebilir kılma vizyonumuzun, nitelikli üretimi yaygınlaştırma hedefimizin ve sanat kurumlarımıza duyduğumuz güvenin somut sonucudur.”

Sinema sektörüne önemli destek

Sinema sektörüne önemli destek

Ersoy, sinema sektörüne verilen destekleri “stratejik yatırım” olarak tanımlayarak, 2017’de 305 projeye yaklaşık 56 milyon lira kaynak aktarıldığını, 2025 itibarıyla ise desteklenen proje sayısının 390’a, toplam tutarın da 491,6 milyon liraya yükseldiğini açıkladı.

Sinemanın turizm tanıtımında daha etkin kullanılmaya başlandığını vurgulayan Ersoy, bu alandaki yeni yaklaşımı şu sözlerle anlattı: “Mini dizi stratejimiz ile ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini Türk dizilerinin büyük üne sahip isimleri ile tanıtıyoruz. Ülkemizi bir hikâye üzerinden tanıtarak turistleri davet ediyor, bu yaklaşımı da proaktif bir stratejiye dönüştürüyoruz. Biliyorsunuz Türk dizileri tüm dünyada 1 milyardan fazla kişiye doğrudan ulaşıyor. Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada, üç kıtada ve yaklaşık 170 ülkede Türk dizilerini izlemek mümkün. Biz de bu başarıyı tanıtım stratejimizin bir parçası haline getirme kararı aldık. Detayları kısa süre sonra kamuoyu ile paylaşacağız ancak şu bilgiyi sizlerle paylaşabilirim. Bu yıldan itibaren en az 3 kıtada, 10 ülkede yayınlanan dizilerimizde ülkemizin tanıtım stratejileriyle uyumlu içerik sunan bölümleri destekleyeceğiz. Böylelikle hem doğrudan milyonlarca insana ulaşacağız hem de ülkemizi, kültürümüzü dünyaya tanıtan dizi sektörümüze destekte bulunacağız.”

Telif haklarında rekor kırıldı.

Telif haklarında rekor kırıldı.

Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 2017-2018 döneminde 585 etkinlik gerçekleştirdiğini, bu sayının 2024-2025 sezonunda 1.006’ya yükseldiğini, içinde bulunulan sezonda ise 1.500 etkinliğin hedeflendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 200. kuruluş yılını kutlayacağını belirten Ersoy, “Geçtiğimiz yıl 108 konsere imza atan CSO’yu 7 bölgemizde düzenlenecek konserlerle daha fazla insanımıza ulaştıracağız.” dedi.

Kütüphaneler alanındaki gelişmelere de değinen Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Türkiye’nin dört bir yanında modern kütüphanelerin gençlerle ve okuyucularla buluşturulduğunu ifade etti. Rami Kütüphanesi’nin bir yılda 3,6 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını açıklayan Ersoy, burada düzenlenen binlerce etkinliğe yüz binlerce kişinin katıldığını söyledi.

Kütüphanelerin “Türkiye Yüzyılı Vizyonu” çerçevesinde büyük önem taşıdığını belirten Ersoy, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla ilerlediğimiz ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu’ çerçevesinde kütüphanelerimiz bizim için büyük önem taşımaktadır. 2002’den 2025’e uzanan bu yolculukta kütüphanelerimiz; yaşayan, üreten ve buluşturan mekânlara dönüştü. Bugün sayısı 1300’ü aşan kütüphanelerimiz; öğrencinin, araştırmacının, çocuğun ve gencin ortak yuvasıdır.” dedi.

Kapasite artışına da dikkat çeken Ersoy, “Attığımız kararlı adımlar neticesinde 2017’de 93 bin olan oturma kapasitemizi %60 büyüme ile 150 bine çıkarttık. Kullanım alanımız ise 2017 yılında 313 bin metrekareydi, bugün 789 bin metrekareye çıktı. Bu da %152 büyüme demek. İnşallah 2026 yılı sonunda 1 milyon metrekareye ulaşacağız.” ifadelerini kullandı. Ersoy ayrıca Rami Kütüphanesi’ne ilişkin verileri paylaşarak, “Geçtiğimiz yıl Rami Kütüphanesi’nde 3 milyon 600 binden fazla ziyaretçi ağırlandı. Burada düzenlediğimiz 2 bin 944 etkinliğe de 819 bine yakın kişi katıldı. Türkiye, bilgiye yatırım yapan; kültürü geleceğe taşıyan güçlü bir vizyona sahiptir. Kütüphanelerimizin aydınlığında büyüyen bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğimizi söylemekten de büyük onur duyuyorum.” dedi.

Telif hakları alanında da tarihi bir noktaya ulaşıldığını belirten Ersoy, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün sanatçının emeğini korumaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü, konaklama tesislerinde müzik lisansına ilişkin uygulamayla telif gelirlerinde rekor artış sağlandığını açıkladı. Bu adımla 40 yılı aşkın süredir devam eden hukuki ihtilafların sona erdirildiğini kaydeden Ersoy, 2025’te “Gastronomi Sektöründe Müzik Lisansı İşbirliği Protokolü”nün hayata geçirildiğini belirtti. Ersoy, 2020’de yaklaşık 200 milyon lira olan telif gelirlerinin 2025 itibarıyla yaklaşık 3 milyar liraya ulaşarak tarihi bir rekor kırdığını ve bunun eser sahipleri, sektör paydaşları ve Bakanlığın ortak iradesinin sonucu olduğunu vurguladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
