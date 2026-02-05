Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 Kültür Yolu Festivali Takvimini Açıkladı

Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 2017-2018 döneminde 585 etkinlik gerçekleştirdiğini, bu sayının 2024-2025 sezonunda 1.006’ya yükseldiğini, içinde bulunulan sezonda ise 1.500 etkinliğin hedeflendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 200. kuruluş yılını kutlayacağını belirten Ersoy, “Geçtiğimiz yıl 108 konsere imza atan CSO’yu 7 bölgemizde düzenlenecek konserlerle daha fazla insanımıza ulaştıracağız.” dedi.
Kütüphaneler alanındaki gelişmelere de değinen Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Türkiye’nin dört bir yanında modern kütüphanelerin gençlerle ve okuyucularla buluşturulduğunu ifade etti. Rami Kütüphanesi’nin bir yılda 3,6 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını açıklayan Ersoy, burada düzenlenen binlerce etkinliğe yüz binlerce kişinin katıldığını söyledi.
Kütüphanelerin “Türkiye Yüzyılı Vizyonu” çerçevesinde büyük önem taşıdığını belirten Ersoy, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla ilerlediğimiz ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu’ çerçevesinde kütüphanelerimiz bizim için büyük önem taşımaktadır. 2002’den 2025’e uzanan bu yolculukta kütüphanelerimiz; yaşayan, üreten ve buluşturan mekânlara dönüştü. Bugün sayısı 1300’ü aşan kütüphanelerimiz; öğrencinin, araştırmacının, çocuğun ve gencin ortak yuvasıdır.” dedi.
Kapasite artışına da dikkat çeken Ersoy, “Attığımız kararlı adımlar neticesinde 2017’de 93 bin olan oturma kapasitemizi %60 büyüme ile 150 bine çıkarttık. Kullanım alanımız ise 2017 yılında 313 bin metrekareydi, bugün 789 bin metrekareye çıktı. Bu da %152 büyüme demek. İnşallah 2026 yılı sonunda 1 milyon metrekareye ulaşacağız.” ifadelerini kullandı. Ersoy ayrıca Rami Kütüphanesi’ne ilişkin verileri paylaşarak, “Geçtiğimiz yıl Rami Kütüphanesi’nde 3 milyon 600 binden fazla ziyaretçi ağırlandı. Burada düzenlediğimiz 2 bin 944 etkinliğe de 819 bine yakın kişi katıldı. Türkiye, bilgiye yatırım yapan; kültürü geleceğe taşıyan güçlü bir vizyona sahiptir. Kütüphanelerimizin aydınlığında büyüyen bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğimizi söylemekten de büyük onur duyuyorum.” dedi.
Telif hakları alanında da tarihi bir noktaya ulaşıldığını belirten Ersoy, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün sanatçının emeğini korumaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü, konaklama tesislerinde müzik lisansına ilişkin uygulamayla telif gelirlerinde rekor artış sağlandığını açıkladı. Bu adımla 40 yılı aşkın süredir devam eden hukuki ihtilafların sona erdirildiğini kaydeden Ersoy, 2025’te “Gastronomi Sektöründe Müzik Lisansı İşbirliği Protokolü”nün hayata geçirildiğini belirtti. Ersoy, 2020’de yaklaşık 200 milyon lira olan telif gelirlerinin 2025 itibarıyla yaklaşık 3 milyar liraya ulaşarak tarihi bir rekor kırdığını ve bunun eser sahipleri, sektör paydaşları ve Bakanlığın ortak iradesinin sonucu olduğunu vurguladı.
