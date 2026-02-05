Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 Kültür Yolu Festivali Takvimini Açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında 80 mekân ve 2 binin üzerinde sanatçıyla yola çıkan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin, her geçen yıl artan kapsamı ve etkisiyle uluslararası ölçekte bir kültür markasına dönüştüğünü ifade etti.

Festivalin gelişimine dikkat çeken Ersoy, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılından itibaren Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan festivalimiz; geçtiğimiz yıl 8 ay boyunca 20 şehirde binden fazla etkinlik noktasında 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600’den fazla etkinliğe sahne oldu.” dedi.

2026 yılına ilişkin planlamaları da paylaşan Ersoy, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya’nın da festivale ekleneceğini belirterek organizasyonun 26 ilde düzenleneceğini aktardı. Ersoy, “Şehirlerimiz merakla bekliyor biliyorum; festival takvimimizi de belirledik. Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin sosyal medya hesaplarından tarihlerimizi açıklıyoruz. 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ illerimiz de doyasıya festival coşkusunu yaşayacak.” ifadelerini kullandı.