Korku Filminde Başrol Olursan Sonun Ne Olur?
Korku Filminde Başrol Olursan Sonun Ne Olur?
Korku filmlerinde herkesin bir rolü vardır: Başrol, zekasıyla hayatta kalan, kahraman gibi öne çıkanlar ya da ne yazık ki daha filmin başında ölenler… Peki, sen bir korku filminde olsan ne yapardın? Zekân, sezgilerin ve hayatta kalma içgüdülerin seni finale taşımaya yetecek mi, yoksa klasik bir hata yaparak trajik sonla mı karşılaşırsın?
Hayatta kalabilecek misin? Test et!
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1. Ormanda arkadaşlarınla kamp yapıyorsun. Gece tuhaf sesler duyuyorsun. Ne yaparsın?
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2. Terk edilmiş bir eve girmeye davet edildin. Ne yaparsın?
3. Bir korku filmi karakteri olsan hangi rol sana daha uygun olurdu?
4. Korkunç bir cinayetin yaşandığı bir kasabaya taşındın. İlk düşüncen ne olur?
5. Evde yalnızsın ve elektrikler kesildi. Ne yaparsın?
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6. Ormanda kaçarken önünde iki yol var: biri aydınlık ve uzun, diğeri kısa ama karanlık. Hangisini seçersin?
7. Korku filmlerinde en sinir olduğun şey nedir?
8. Esrarengiz bir yabancı seni takip ediyor gibi hissediyorsun. İlk tepkin ne olur?
9. Ormanda bir kulübe buldun, içeri girer misin?
10. Katilden kaçarken ne yaparsın?
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