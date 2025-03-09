Rüyaların Freud’a Göre Ne Anlama Geliyor? Psikolojini Analiz Ediyoruz!
Rüyaların Freud’a Göre Ne Anlama Geliyor? Psikolojini Analiz Ediyoruz!
Sigmund Freud’a göre rüyalar, bilinçaltımızın en gizli kalmış düşüncelerini ve bastırdığımız duyguları yansıtır. Rüyalarda gördüğümüz semboller, aslında iç dünyamızın birer yansımasıdır. Peki senin rüyaların ne söylüyor? Sürekli düşmek mi, birine yetişmeye çalışmak mı, yoksa geçmişten gelen anılar mı seni takip ediyor?
Hazırsan, bilinçaltının kapılarını aralama vakti geldi!
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1. En sık gördüğün rüyalardan biri hangisi?
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2. Rüyalarında genellikle hangi duygu hâkim?
3. Rüyanda bir yere yetişmeye çalışıyorsan, ne hissediyorsun?
4. Rüyanda bir yerden düşmek sana ne hissettiriyor?
5. Rüyalarında sık sık çocukluk anılarını görüyor musun?
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6. Rüyalarında sık sık aynı mekânı görüyor musun?
7. Rüyanda tanımadığın birini gördüğünde ne hissediyorsun?
8. Rüyanda sudayken ne oluyor?
9. Sık sık dişlerinle ilgili rüyalar görüyor musun?
10. Rüyanda konuşamamak veya sesini duyuramamak gibi durumlar yaşıyor musun?
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